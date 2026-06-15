Perú

Cómo usar el DNI electrónico para identificarte en plataformas digitales del Estado: requisitos, PIN y firma digital

La Plataforma Ciudadano Digital ofrece opciones para consultar certificados, renovarlos en línea y actualizar el PIN del DNIe sin acudir presencialmente a oficinas

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Una ilustración plana muestra el DNIe peruano con un chip, conectado mediante circuitos a íconos de computadora, móvil, escudo de seguridad y urna de voto digital.
Ilustración del DNI electrónico peruano (DNIe) conectando digitalmente con íconos que representan servicios en línea como computadoras, móviles, seguridad y voto electrónico, simbolizando su función como llave de acceso digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance de los servicios digitales del Estado en Perú abre nuevas posibilidades para que los ciudadanos realicen trámites sin necesidad de acudir de forma presencial a una oficina. En ese escenario, el Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe) se consolida como una herramienta que permite acreditar la identidad de manera segura en plataformas digitales oficiales, además de facilitar la firma de documentos con validez legal.

La transformación digital de los procedimientos administrativos exige mecanismos de autenticación que garanticen la protección de los datos personales. Por ese motivo, el DNIe incorpora tecnología diseñada para verificar la identidad de cada ciudadano durante procesos virtuales, reduciendo riesgos asociados a la suplantación o al uso indebido de información personal.

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La plataforma Ciudadano Digital, impulsada por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), ofrece distintas funciones vinculadas al uso del DNI electrónico. Entre ellas figuran la consulta gratuita de la vigencia de los certificados digitales, la descarga de estos certificados, la renovación en línea previo pago y la actualización del PIN de seguridad sin costo.

Qué se necesita para identificarse con el DNI electrónico

Primer plano de una mano sosteniendo un DNI electrónico peruano azul con chip dorado y logo de RENIEC. Al fondo, folletos y una laptop borrosos.
Un DNI electrónico peruano con el logo de RENIEC y chip visible es sostenido por una mano, con folletos institucionales y una laptop en segundo plano desenfocado, durante su presentación oficial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para utilizar el DNIe en plataformas digitales del Estado, RENIEC indica que es indispensable contar con varios elementos técnicos. El primero es disponer de un DNI electrónico versión 2.0 o 3.0, cuyos chips se encuentran ubicados en la parte posterior del documento.

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También se requiere un lector de tarjetas digitales o SmartCard Reader conectado a una computadora. Según la información oficial, este dispositivo debe cumplir con el estándar ISO 7816 para garantizar la compatibilidad con el documento electrónico.

Otro requisito consiste en instalar la aplicación ID Perú en un teléfono inteligente. Además, la plataforma solo funciona con el navegador Microsoft Edge en su versión más reciente, condición que RENIEC destaca como necesaria para asegurar el correcto desempeño del sistema.

La entidad señala que el ciudadano debe contar con certificados digitales activos en su DNIe y recordar su PIN de seguridad para completar procesos de identificación en línea o participar en procedimientos digitales que exijan autenticación.

El papel del certificado digital en la identificación virtual

De acuerdo con RENIEC, el certificado digital es un archivo electrónico almacenado dentro del chip del DNIe. Su función principal consiste en autenticar la identidad de una persona en entornos digitales y permitir el uso de la firma digital.

La guía informativa difundida por la institución explica que el chip conserva los datos personales y los certificados digitales del titular, protegidos mediante un código PIN de seguridad.

Asimismo, el documento precisa que los certificados digitales tienen una vigencia de cuatro años, mientras que la tarjeta física del DNIe posee una vigencia de diez años para los documentos emitidos o renovados desde 2025.

A través de la Plataforma Ciudadano Digital, los usuarios pueden verificar gratuitamente si su certificado permanece vigente antes de iniciar cualquier trámite electrónico.

Cómo funciona el PIN de seguridad del DNIe

El PIN constituye uno de los elementos centrales del sistema de protección del DNI electrónico. Según RENIEC, se trata de una contraseña personal compuesta por seis dígitos numéricos que permite acceder al certificado digital y ejecutar la firma digital.

La entidad señala que la seguridad del certificado depende de este código. La guía de preguntas frecuentes indica que, sin el PIN, no es posible acceder al certificado digital ni firmar en nombre de otra persona.

En caso de olvido, el PIN puede restablecerse por internet mediante la Plataforma Ciudadano Digital, siempre que el ciudadano disponga de un lector de tarjetas digitales. También existe la posibilidad de realizar el procedimiento de forma presencial en oficinas o agentes de RENIEC.

Firma digital y trámites en línea con validez legal

Primer plano de una laptop mostrando la web de RENIEC con un formulario digital y una mano usando el trackpad; junto a ella, un DNI electrónico peruano.
Un DNI electrónico peruano y una laptop mostrando la web de RENIEC ilustran la facilidad de realizar trámites digitales desde la comodidad del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso del DNI electrónico no se limita a la identificación en plataformas estatales. RENIEC explica que la firma digital permite suscribir documentos electrónicos con la misma validez legal que una firma manuscrita.

La guía oficial señala que esta herramienta puede emplearse para firmar contratos, declaraciones juradas, documentos académicos, trámites en línea con entidades públicas y diversos documentos privados.

Además, el documento aclara que el certificado digital y la firma digital cumplen funciones distintas. El certificado sirve para autenticar la identidad en espacios digitales, mientras que la firma digital constituye el resultado del uso de ese certificado junto con el PIN de seguridad y un software especializado para la suscripción de documentos electrónicos.

Dónde obtener asistencia sobre el uso del DNIe

RENIEC mantiene canales de atención para resolver consultas relacionadas con la identificación digital y el funcionamiento del DNI electrónico. Los ciudadanos pueden comunicarse mediante el correo electrónico identidaddigital@reniec.gob.pe o llamar al número (01) 315-4000 en los anexos 3023, 3032, 3022, 3020 y 3036.

El horario de atención informado por la institución comprende de lunes a viernes entre las 08:30 y las 17:00 horas, además de los sábados entre las 08:30 y las 13:00 horas. A través de estos canales es posible recibir orientación sobre certificados digitales, renovación de credenciales, actualización de PIN y otros aspectos vinculados al uso del DNI electrónico en servicios digitales del Estado.

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