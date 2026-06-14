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Partidos del Mundial 2026, hoy 14 de junio: fixture, horarios, canales TV y resultados en vivo

La escuadra ‘teutona’ se estrena en la Copa del Mundo y buscará iniciar con el pie derecho luego de dos eliminaciones al hilo en fase de grupos; por su lado, la ‘tri’ intentará hacerse con la primera victoria sudamericana en la justa

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El balón oficial del Mundial 2026 reposa en el césped, flanqueado por banderas de Países Bajos vs Japón y Costa de Marfil vs Ecuador, ante estadios iluminados con fuegos artificiales en una noche inaugural. (Imagen Ilustrativa Infobae)
El balón oficial del Mundial 2026 reposa en el césped, flanqueado por banderas de Países Bajos vs Japón y Costa de Marfil vs Ecuador, ante estadios iluminados con fuegos artificiales en una noche inaugural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Mundial 2026 continúa su marcha y hoy, domingo 14 de junio, se desarrollará la cuarta jornada de competencia, una fecha que traerá consigo el estreno de varias selecciones llamadas a ser protagonistas en la presente edición de la Copa del Mundo. Entre ellas destaca Alemania, tetracampeona mundial, que buscará comenzar con el pie derecho tras las decepcionantes eliminaciones en fase de grupos que sufrió en Rusia 2018 y Catar 2022. Asimismo, Países Bajos iniciará su camino con la intención de confirmar el buen nivel que acostumbra mostrar en los grandes torneos internacionales.

La jornada también marcará el debut de Ecuador, una de las selecciones sudamericanas que genera mayores expectativas gracias a la calidad de una generación de futbolistas que compite en algunas de las ligas más importantes del planeta. La ‘trienfrentará a Costa de Marfil con el objetivo de convertirse en el primer representante de Conmebol en celebrar una victoria en el certamen y comenzar a posicionarse como una de las posibles sorpresas del campeonato.

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La mayoría de los encuentros programados para este domingo tendrán como escenario distintas ciudades de Estados Unidos, uno de los tres países organizadores del Mundial. La única excepción será el compromiso entre Suecia y Túnez, que se disputará en Monterrey, México. Con cuatro partidos repartidos a lo largo del día, los aficionados tendrán una nueva oportunidad para disfrutar de una Copa del Mundo que recién empieza a tomar temperatura.

Partidos del Mundial 2026, hoy 14 de junio

Alemania vs Curazao

La selección alemana pondrá en marcha su participación en el Mundial 2026 con la misión de dejar atrás los fantasmas de las dos últimas ediciones, en las que quedó eliminada en fase de grupos. Bajo la dirección técnica de Julian Nagelsmann, la tetracampeona del mundo parte como favorita para imponerse a una Curazao que disputará la primera Copa del Mundo de su historia.

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  • Grupo E
  • Hora: 19:00 (España) / 14:00 (Argentina, Uruguay, Paraguay) / 13:00 (Bolivia, Chile, Venezuela) / 12:00 (Ecuador, Colombia, Perú y Panamá) / 11:00 (México, Costa Rica, El Salvador y Honduras)
  • Estadio: Houston, Estados Unidos

Países Bajos vs Japón

Uno de los encuentros más atractivos de la jornada tendrá como protagonistas a Países Bajos y Japón. La escuadra dirigida por Ronald Koeman, tres veces finalista mundialista, intentará recuperar el protagonismo que históricamente ha tenido en la Copa del Mundo y comenzar con buen pie su camino en Norteamérica. Enfrente estará una selección japonesa que ha experimentado un notable crecimiento durante la última década y que llega con la ambición de confirmar que puede competir de igual a igual ante las principales potencias del planeta.

  • Grupo F
  • Hora: 22:00 (España) / 17:00 (Argentina, Uruguay, Paraguay) / 16:00 (Bolivia, Chile, Venezuela) / 15:00 (Ecuador, Colombia, Perú y Panamá) / 14:00 (México, Costa Rica, El Salvador y Honduras)
  • Estadio: Dallas, Estados Unidos

Costa de Marfil vs Ecuador

La selección ecuatoriana afrontará su debut con la ilusión de ratificar el gran momento que atraviesa gracias a una generación de futbolistas que compite en las principales ligas del mundo. La ‘tri’ aparece como una de las candidatas a convertirse en revelación del torneo, aunque primero deberá superar a una Costa de Marfil que llega fortalecida tras protagonizar una de las sorpresas de la preparación mundialista al imponerse a Francia en un amistoso. El choque promete ser determinante en la lucha por los primeros lugares del Grupo E.

  • Grupo E
  • Hora: 01:00 del lunes (España) / 20:00 (Argentina, Uruguay, Paraguay) / 19:00 (Bolivia, Chile, Venezuela) / 18:00 (Ecuador, Colombia, Perú y Panamá) / 17:00 (México, Costa Rica, El Salvador y Honduras)
  • Estadio: Filadelfia, Estados Unidos.

Suecia vs Túnez

Suecia y Túnez cerrarán la actividad dominical con un partido que puede resultar clave en las aspiraciones de ambos dentro del Grupo F. Los escandinavos intentarán hacer valer su tradición mundialista y arrancar con una victoria que los acerque a la siguiente fase, mientras que los africanos buscarán confirmar la competitividad que han mostrado en los últimos grandes torneos internacionales. A diferencia del resto de encuentros de la jornada, este compromiso se disputará en territorio mexicano, concretamente en la ciudad de Monterrey.

  • Grupo F
  • Hora: 04:00 del lunes (España) / 23:00 (Argentina, Uruguay, Paraguay) / 22:00 (Bolivia, Chile, Venezuela) / 21:00 (Ecuador, Colombia, Perú y Panamá) / 20:00 (México, Costa Rica, El Salvador y Honduras)
  • Estadio: Monterrey, México.

Cómo ver todos los partidos del Mundial 2026

Alemania vs Curazao

Transmisión: DSports (Latinoamérica), TyC Sports (Argentina) / DAZN (España), Canal 5 (Uruguay) / Entel TV, Red Uno, Tigo y Unitel (Bolivia) / Televen (Venezuela) / Teleamazonas (Ecuador), Win Sports, Prime Video y Paramount Plus (Colombia), Tigo Sports (Panamá), VIX (México), Teletica, TD MAX, Fox y Fox+ (Costa Rica), Tigo Sports (Honduras).

Países Bajos vs Japón

Transmisión: DSports (Latinoamérica), TyC Sports (Argentina) / DAZN (España), Canal 5 (Uruguay) / Entel TV, Red Uno, Tigo y Unitel (Bolivia) / Televen (Venezuela) / Teleamazonas (Ecuador), Win Sports (Colombia), América TVGO y Disney + (Perú), Tigo Sports, RPC, TVN, TV MAX, Medcom, Telemetro y Fox (Panamá), VIX, TUDN, Azteca 7, Las Estrellas (México), Teletica, TD MAX, Fox y Fox+ (Costa Rica), Tigo Sports (Honduras).

Costa de Marfil vs Ecuador

Transmisión: DSports (Latinoamérica), TyC Sports (Argentina) / DAZN (España), Canal 5 (Uruguay) / Entel TV, Red Uno, Tigo y Unitel (Bolivia) / Televen (Venezuela) / Teleamazonas (Ecuador), Win Sports (Colombia), América TV y Disney + (Perú), Tigo Sports y Fox (Panamá), VIX (México), Teletica, TD MAX, Fox y Fox+ (Costa Rica), Tigo Sports (Honduras).

Suecia vs Túnez

Transmisión: DSports (Latinoamérica), TyC Sports (Argentina) / DAZN (España), Canal 5 (Uruguay) / Entel TV, Red Uno, Tigo y Unitel (Bolivia) / Televen (Venezuela) / Teleamazonas (Ecuador), Win Sports (Colombia), Tigo Sports, RPC, TVN, TV MAX, Medcom, Telemetro y Fox (Panamá), VIX (México), Tigo Sports (Costa Rica), Tigo Sports (Honduras).

Todos los resultados de los partidos del Mundial 2026

Grupo A

México 2-0 Sudáfrica

Corea del Sur 2-1 República Checa

Grupo B

Canadá 1-1 Bosnia y Herzegovina

Catar 1-1 Suiza

Grupo C

Brasil 1-1 Marruecos

Haití 0-1 Escocia

Grupo D

Estados Unidos 4-1 Paraguay

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