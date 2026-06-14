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Suecia vs Túnez EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Grupo F del Mundial 2026

La selección europea parte como favorita ante el elenco africano, que llega golpeado tras sufrir una goleada. Sigue todas las incidencias

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Horarios del partido: Ecuador (21:00 horas), Colombia (21:00 horas), Perú (21:00 horas), Venezuela (22:00 horas), Bolivia (22:00 horas), Chile (22:00 horas), Paraguay (23:00 horas), Uruguay (23:00 horas), Argentina (23:00 horas), Brasil (23:00 horas), El Salvador (20:00 horas), Panamá (21:00 horas), México (20:00 horas) y España (04:00 horas del lunes 15 de junio).

Canales de transmisión: Ecuador (Disney+, DSports y Teleamazonas), Perú (Disney+ y DSports), Colombia (Disney+ y DSports), Uruguay (DSports), Argentina (Disney+, DSports y TyC Sports), Paraguay (GEN y trece), Estados Unidos (), Venezuela (Disney+ y DSports), Chile (Disney+ y DSports), México (Canal 5, TUDN y Azteca 7), Estados Unidos (Telemundo) y España (L1 de RTVE y DAZN).

09:12 hsHoy

¡Día de partido! Suecia y Túnez se enfrentarán este domingo 14 de junio por la primera fecha del Grupo F de la Copa del Mundo 2026. El encuentro comenzará a las 21:00 horas de Perú y se disputará en el Estadio BBVA, ubicado en Monterrey, México.

09:12 hsHoy

¿Cómo llega Suecia?

El equipo dirigido por Graham Potter regresa a una Copa del Mundo tras ocho años de ausencia. El camino a la clasificación resultó complejo: Suecia terminó en el último puesto de su grupo en las Eliminatorias, pero accedió al repechaje por su desempeño en la Nations League. En esa instancia, Viktor Gyökeres fue decisivo al marcar tres goles frente a Ucrania y anotar el tanto que aseguró el pase mundialista ante Polonia.

Durante la preparación, los resultados no acompañaron al seleccionado sueco, que perdió 3-1 contra Noruega y luego igualó 2-2 con Grecia en su último amistoso. No obstante, Potter sumó buenas noticias con el regreso de Gabriel Gudmundsson tras superar una lesión muscular. Además, Isak dejó atrás sus problemas físicos y se perfila para formar la dupla de ataque junto a Gyökeres desde el inicio.

Viktor Gyökeres es el delantero diferencial de Suecia. - Crédito: AFP
Viktor Gyökeres es el delantero diferencial de Suecia. - Crédito: AFP
09:12 hsHoy

¿Cómo llega Túnez?

Las Águilas de Cartago llegan al debut con inquietud tras sufrir una goleada 5-0 ante Bélgica en Bruselas, un resultado que se suma a otras derrotas en la etapa preparatoria para el Mundial. El entrenador Sabri Lamouchi expresó su descontento por el rendimiento del equipo a pocos días del estreno.

“Ha sido una pesadilla. ¿Qué positivo puedo sacar? Debemos olvidarlo cuanto antes”, declaró Lamouchi, quien también asumió la responsabilidad por la actuación y admitió que la diferencia con el rival fue notoria durante buena parte del partido.

A pesar de la derrota, Túnez viajó a Monterrey sin jugadores lesionados ni bajas médicas de último momento. El técnico francés apuesta por un plantel renovado, con figuras como Ellyes Skhiri, Hannibal Mejbri y Rani Khedira.

Mejbri, formado en el Manchester United y cerca de alcanzar los 50 partidos con la selección, es una de las principales opciones ofensivas en un equipo que busca superar la fase de grupos por primera vez en su historia.

Túnez cayó goleado ante Bélgica previo al Mundial 2026.
Túnez cayó goleado ante Bélgica previo al Mundial 2026.
09:12 hsHoy

Horarios del Suecia vs Túnez

Este partido está programado para las 21:00 horas de Perú. Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 20:00 horas de México; a las 21:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 22:00 horas de Bolivia, Venezuela, Estados Unidos y Chile; a las 23:00 horas de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay; a las 4:00 horas de Suecia (del lunes 15 de junio); y a las 3:00 horas de Túnez (del lunes 15 de junio).

09:11 hsHoy

Dónde ver Suecia vs Túnez: canal TV

El encuentro entre Suecia y Túnez estará disponible en Perú a través de DirecTV y su plataforma DGO, que transmitirán el partido para toda Latinoamérica.

En Argentina, la señal estará a cargo de Telefe y Paramount+, mientras que en México la emisión será por ViX Premium. En Estados Unidos, el partido se podrá ver por FS1 y Telemundo.

Además, Infobae Perú ofrecerá cobertura digital con información previa, declaraciones de los protagonistas y detalles del desarrollo del encuentro en su portal web.

También lo pasará por su aplicación llamada DGO. Créditos: DirecTV / Instagram.
09:11 hsHoy

Posibles alineaciones

- Suecia: Robin Olsson; Gustaf Lagerbielke, Isak Hien, Victor Lindelöf; Anthony Elanga, Jesper Karlström, Ludvig Bergvall, Kristoffer Olsson, Alexander Bernhardsson; Viktor Gyökeres y Alexander Isak. DT: Graham Potter.

- Túnez: Aymen Dahmen; Yann Valery, Montassar Talbi, Dylan Bronn, Ali Maâloul; Ferjani Sassi, Ellyes Skhiri, Ghaylen Chaabelli, Hannibal Mejbri, Anis Slimane; Seifeddine Jaziri. DT: Sabri Lamouchi.

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