Perú

Fiesta de San Juan 2026: conoce el programa de actividades de la celebración en Puerto Maldonado

Puerto Maldonado celebrará la Fiesta de San Juan 2026 con un programa de actividades entre el 12 y el 24 de junio, que incluye el lanzamiento oficial, concursos gastronómicos para revalorar el juane, festivales, expoferias y una recepción de turistas en el Aeropuerto Internacional Padre de Aldamiz.

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La Fiesta de San Juan en Perú mantiene sus orígenes religiosos y ha añadido el toque popular que lo ha vuelto icónico. (Foto: Andina)
La Fiesta de San Juan en Perú mantiene sus orígenes religiosos y ha añadido el toque popular que lo ha vuelto icónico. (Foto: Andina)

Una parte importante de la población peruana, sobre todo la que habita en la Amazonía y la sierra, espera con enorme entusiasmo la llegada de junio para celebrar la Fiesta de San Juan, una solemnidad que integra religiosidad católica y cultura de los pueblos originarios. En la selva, la fecha central es el 24 de junio: una jornada marcada por gastronomía, música, danzas y rituales vinculados al agua y al fuego.

En Puerto Maldonado, la conmemoración del Día de la Selva - Fiesta de San Juan 2026 se desarrolló con actividades programadas entre el 12 y el 24 de junio, con concursos gastronómicos, festivales, ferias y acciones de bienvenida a visitantes, según el cronograma oficial del comité organizador.

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Por qué se celebra San Juan en la Amazonía

La festividad recuerda el nacimiento de San Juan Bautista, figura central del catolicismo por su relación con el bautismo de Jesús en el río Jordán. En la Amazonía, la devoción se consolidó con la labor de misioneros españoles que lo nombraron patrón, y con el tiempo su reconocimiento se formalizó a inicios del siglo XX.

Fiesta de San Juan se celebra el 24 de junio. (Foto: Andina)
Fiesta de San Juan se celebra el 24 de junio. (Foto: Andina)

La Fiesta de San Juan también se asocia al inicio del solsticio de invierno, motivo por el que en distintas localidades se encienden fogatas como parte de la celebración. En la práctica, el calendario se expresa con tradiciones que cohesionan identidad regional: el juane como plato emblemático, el “baño bendito” en ríos y la pandilla con yunza o tumbamonte.

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Actividades previas: lanzamiento y concurso gastronómico

El programa de actividades en Puerto Maldonado comenzó el viernes 12 de junio con la ceremonia de lanzamiento del Día de la Selva - Fiesta de San Juan 2026, organizada por la Municipalidad Provincial de Tambopata. La actividad se realizó en Puerto Tambopata (a espaldas del Hospital Santa Rosa), de 10:00 a 12:00.

La agenda continuó el viernes 19 de junio con el Festi San Juan “Tradición y Sabor”, un concurso gastronómico enfocado en revalorar el juane, organizado por el comité multisectorial. El punto de encuentro fue la Plaza Bolognesi, entre 10:00 y 15:00.

Fiesta de San Juan se celebra el 24 de junio. (Foto: Andina)
Fiesta de San Juan se celebra el 24 de junio. (Foto: Andina)

Martes 23: festivales y expoferias en instituciones educativas

El martes 23 de junio concentró varias actividades desde la mañana. Se programó un Festival de San Juan organizado por el IESTP Jorge Basadre Grohman, desde las 09:00, en su propia sede.

Ese mismo día se realizó la Expo Feria San Juan 2026, organizada por la I.E.B.R. Carlos Fermín Fitzcarrald, en el frontis de la institución, de 09:00 a 11:00.

Por la tarde, la carrera profesional de Ecoturismo organizó el Festival San Juan: Agua, Fuego y Alegría, desde las 15:00, en el anfiteatro cultural al aire libre de la UNAMAD.

Miércoles 24: día central con juane, ferias y recepción de turistas

El miércoles 24 de junio, fecha principal de la celebración, se programó la exposición del plato “Juane” en el caserío El Prado, desde las 11:00. Ese mismo día se realizó la recepción de turistas nacionales e internacionales en el Aeropuerto Internacional Padre de Aldamiz (sala de llegadas), a las 12:00, a cargo del comité multisectorial.

La jornada incluyó también el Pradifestival, organizado por el caserío El Prado, de 09:00 a 22:00, y la Feria Gastronómica “Tambopatina”, a cargo del Corredor Turístico Tambopata, en la comunidad de Isuyama, de 09:00 a 18:00.

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