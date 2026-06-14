Dónde ver Suecia vs Túnez HOY: canal tv online del duelo por Grupo F del Mundial 2026

Dónde ver Suecia vs Túnez en Perú por el Mundial 2026.

Suecia y Túnez se enfrentarán hoy, domingo 14 de junio, en el Estadio Monterrey, abriendo la primera jornada del Grupo F del Mundial 2026. Ambos combinados llegan con la necesidad de mejorar su rendimiento y buscarán un triunfo que les permita aspirar a avanzar a la siguiente ronda. El encuentro representa una oportunidad crucial para ambos seleccionados en su objetivo de mantenerse en la lucha por la clasificación.

Dónde ver Suecia vs Túnez por Mundial 2026

El partido entre Suecia y Túnez, programado en el Estadio de Monterrey, México, será transmitido en Perú por DSports y la plataforma digital DGO. Los hinchas podrán elegir entre ver el encuentro por televisión o seguirlo en línea, según su conveniencia.

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Para quienes deseen información minuto a minuto, Infobae Perú ofrecerá una cobertura completa con jugadas destacadas, el marcador, el desarrollo del enfrentamiento, otros resultados, y mucho más.

También lo pasará por su aplicación llamada DGO. Créditos: DirecTV / Instagram.

Horario de Suecia vs Túnez por Mundial 2026

El partido entre Suecia y Túnez se disputará hoy, domingo 14 de junio, en el Estadio de Monterrey, México, correspondiente a la primera fecha del grupo. El inicio está programado para las 21:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador. En Bolivia, Venezuela, Estados Unidos y Chile, el encuentro comenzará a las 22:00 horas. Por último, en Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, el duelo podrá seguirse a partir de las 23:00 horas.

A qué hora juega Suecia vs Túnez en Perú: partido en Monterrey por fecha 1 del Grupo F del Mundial 2026.

¿Cómo llegan Suiza y Túnez al choque?

La selección sueca, bajo la conducción de Graham Potter, presenta una plantilla compuesta por futbolistas que compiten en las principales ligas europeas. Destacan en el ataque Viktor Gyökeres y Alexander Isak, ambos en un momento destacado que refuerza la ofensiva del equipo.

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En la defensa, Suecia cuenta con la experiencia internacional de Victor Lindelöf e Isak Hien, quienes aportan solidez y jerarquía a la última línea. Este equilibrio entre ataque y defensa posiciona al conjunto escandinavo como uno de los equipos a seguir en el torneo.

FOTO DE ARCHIVO. Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Entrenamiento de Suecia - Estadio FC Dallas, Frisco, Texas, EEUU - 9 de junio de 2026. Viktor Gyokeres de Suecia durante el entrenamiento. IMÁGENES vía Reuters/Tim Heitman

Por el lado de Túnez, el equipo africano llega con una racha negativa: en sus cinco encuentros recientes solo logró una victoria, un empate y sufrió tres derrotas. Su partido más reciente terminó en una goleada en contra por 5-0 ante Bélgica. Anteriormente, perdió 1-0 frente a Austria, igualó sin goles con Canadá y venció por la mínima a Haití. Además, fue eliminado por Malí en la fase de repechaje de la Copa Africana de Naciones.

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A pesar de los recientes resultados adversos, Túnez deposita sus esperanzas en el talento de Hannibal Mejbri, mediocampista de 23 años que eligió defender la camiseta tunecina a pesar de su nacimiento en Francia. Mejbri es visto como una de las figuras centrales del plantel y su desempeño será fundamental para intentar equilibrar el mediocampo frente a la potencia de Suecia.

Fútbol Fútbol - Amistoso Internacional - Austria vs Túnez - Ernst Happel Stadion, Viena, Austria - 1 de junio de 2026 Hannibal Mejbri de Túnez en acción REUTERS/Lisa Leutner

Suecia vs Túnez: posibles alineaciones

- Suecia: Viktor Johansson; Ekdal Hjalmar, Victor Lindelöf, Isak Hien, Gabriel Gudmundsson; Yasin Ayari, Lucas Bergvall, Anthony Elanga, Ken Sema; Viktor Gyökeres, Alexander Isak.

- Túnez: Aymen Dahmen; Yan Valery, Dylan Bronn, Montassar Talbi, Ali Abdi; Ellyes Skhiri, Hannibal Mejbri, Ismaël Gharbi, Anis Slimane; Elias Achouri, , Firas Chaouat.

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