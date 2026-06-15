Día Internacional de la Mujer en la Minería: la fecha creada para reconocer aportes y exigir equidad en un sector aún dominado por hombres

El crecimiento de la participación femenina reabre el debate sobre reglas de carrera, entornos seguros y formación técnica exigente, en un rubro que necesita ampliar su base de talento para sostener productividad e innovación (Magnific)

El Día Internacional de la Mujer en la Minería se conmemora cada 15 de junio. La efeméride nació en 2022 como una campaña global impulsada por International Women in Mining (IWiM), una entidad creada en 2007, con la meta de reconocer el trabajo de las mujeres del sector y poner en primer plano la brecha de oportunidades y de acceso a liderazgo.

La jornada se planteó como un llamado a la industria, a los gobiernos y a organizaciones de la sociedad civil para respaldar políticas de inclusión y diversidad. En torno a la fecha suelen organizarse actividades de difusión y espacios de intercambio entre profesionales, redes y empresas, con foco en prácticas laborales, seguridad y carrera técnica.

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En Perú, compañías y organizaciones vinculadas a la minería incorporaron el 15 de junio a sus agendas internas. En un caso difundido por una operación minera, la participación femenina alcanzó 24,5% del personal y 38,2% en posiciones de vicepresidencia, gerencias y jefaturas; en ese mismo entorno, se reportó 30% de presencia femenina en el equipo de voladuras y 65% de mujeres dentro del grupo de perforación.

Desde cuándo se conmemora y qué organización impulsó la fecha

Impulsada por International Women in Mining, la conmemoración del 15 de junio busca visibilizar el aporte femenino y promover condiciones más equitativas en el sector extractivo. (Magnific)

El Día Internacional de la Mujer en la Minería tuvo su primera conmemoración el 15 de junio de 2022. La iniciativa fue promovida por International Women in Mining (IWiM), una organización global sin fines de lucro fundada en 2007 que trabaja para ampliar la participación femenina en la industria y fomentar igualdad de oportunidades.

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La campaña se definió como un reconocimiento público a las mujeres del sector, con un propósito adicional: instalar una conversación permanente sobre condiciones de acceso, continuidad laboral y desarrollo profesional. En esa lógica, la fecha se concibió como una plataforma de visibilidad para avances, pero también para obstáculos que persisten en operaciones, centros de decisión y espacios de formación.

La propuesta convoca a un espectro amplio de actores: profesionales del rubro, asociaciones, organizaciones de mujeres, empresas mineras, gobiernos e instituciones internacionales. El objetivo operativo es sostener acciones que favorezcan una industria más inclusiva, con reglas claras de carrera, ambientes de trabajo seguros y criterios de equidad en selección, promoción y liderazgo.

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Por qué se creó: reconocimiento, barreras y condiciones de trabajo

Reconocer avances y debatir desafíos pendientes son los pilares de una jornada que busca transformar prácticas laborales y derribar barreras culturales en la minería. (Magnific)

El sentido central de la efeméride se apoya en dos ejes: reconocimiento y transformación. Por un lado, busca destacar logros y aportes en un sector históricamente masculinizado. Por otro, pretende fortalecer la discusión sobre barreras estructurales que limitan la trayectoria de las mujeres, desde estereotipos culturales hasta condiciones materiales del trabajo.

En el ámbito académico, el tema apareció asociado a la necesidad de revisar prácticas cotidianas. En una reflexión difundida desde una unidad universitaria, Edmundo Alfaro, director de carrera de Ingeniería de Minas, describió un cambio en el terreno: “Veo una evolución significativamente diferente. En mis épocas de estudiante universitario y practicante en empresas mineras, no encontraba a ninguna mujer dentro de las operaciones mineras. En la actualidad es notoriamente visible mujeres inmersas en diferentes puntos de esta actividad”.

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Silvia Rosas, directora de la carrera de Geología, coincidió con la tendencia y marcó un punto técnico: la presencia creció, pero subsisten desafíos en el diseño y la calibración de equipos y materiales de seguridad, que “están orientados principalmente para uso masculino”.

Alfaro también aludió a un componente cultural que formó parte del imaginario minero durante años: “Aquel factor discriminatorio que existía en el ámbito minero, basado en la superstición, estableciendo de que la presencia de la mujer en mina, atraía la mala suerte, ya no es factor contraproducente”. En esa misma línea, sostuvo: “Las empresas mineras muestran cada vez mayor interés y clara disposición a integrar mayor cantidad de mujeres en sus operaciones mineras”.

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Cómo se refleja la agenda en la industria: cifras de participación y formación

Diversas operaciones reportan un crecimiento sostenido de mujeres en áreas técnicas y de decisión, respaldado por procesos formativos orientados a fortalecer capacidades. (Magnific)

En comunicaciones vinculadas a una operación minera en Perú, se informó que 24,5% del personal corresponde a mujeres, frente a un promedio nacional de 6% atribuido al Ministerio de Energía y Minas. Ese reporte también señaló que el peso femenino en posiciones de decisión llegó a 38,2% en vicepresidencia, gerencias y jefaturas.

Dentro de esa operación, un ejemplo citado fue el equipo de perforación, para el cual se indicó un proceso de capacitación orientado a integrar a trabajadoras sin experiencia previa en minería. En ese caso, se mencionó que 65% de las mujeres del equipo de perforación recibió entrenamiento para asumir funciones operativas. En paralelo, el equipo de voladuras registró 30% de participación femenina, con desempeño alineado a los protocolos de seguridad descritos en el mismo documento.

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En la conversación sobre futuro y formación, Alfaro señaló un aumento progresivo de estudiantes mujeres en Ingeniería de Minas y atribuyó fortalezas específicas a ese perfil: “Son más detallistas, perceptivas y creativas. Una vez pusieron unas flechitas en la mina donde trabajaba y todos lo agradecimos”.

Rosas, por su parte, planteó un estándar formativo exigente para sostener el avance: “La formación es cada vez más competitiva, pero es necesaria una preparación universitaria intrínsecamente ligada a la investigación científica, como vía hacia la excelencia formativa y profesional, que apoye a evitar que nos quedemos rezagados en el mundo, y que como país logremos el ansiado desarrollo”.

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