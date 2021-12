Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu regalan un celular iPhone a su hija de 6 años por Navidad

La pareja decidió engreír a su hija con un lujoso regalo. (Foto: Instagram/@ mama.porpartidadoble)

El que puede, puede. Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu demostraron esta Navidad que no escatiman en gastos al momento de engreír a su hija Maia, de tan solo 6 años de edad. Y es que este año la sorprendieron con un celular marca iPhone.

La exchica reality reapareció en redes sociales tras permanecer inactiva desde el 8 de diciembre, fecha en la que Juan Víctor Sánchez, su expareja y padre de su segunda hija, se presentó en el set de Andrea para acusarla de presunto maltrato infantil.

Este 24 de diciembre, Andrea dejó al lado las críticas que hay en su contra y compartió con sus seguidores cómo pasó la Nochebuena en compañía de Sebastián Lizarzaburu, sus dos pequeñas y más familiares cercanos.

A las 11 p.m., la ojiverde y el popular ‘Hombre roca’ decidieron despertar a las niñas para hacer la respectiva entrega de regalos navideños. La primera en ser sorprendida fue Maia, quien recibió un iPhone junto a una tierna carta que le escribieron sus padres.

“Corazón, este regalo va con mucho amor y confianza nuestra porque sabemos lo grande y responsable que eres. Habrán días en los que no estaremos juntos, pero sí necesitamos saber de ti siempre porque eres nuestra bebé y nos preocupamos por ti. ¡Feliz navidad, princesa! Te amamos. Papá y mamá”, se lee en la carta.

En otra historia de Instagram, Andrea San Martín explicó por qué ella y su pareja decidieron regalarle un celular a su primera hija, considerando que tiene tan solo 6 años. Según ella, este regalo se dio con el fin de premiarla por ser una “niña responsable, respetuosa, obediente, comprensiva y muy agradecida”.

Asimismo, la exparticipante de Bienvenida la Tarde indicó que su hija solo usará el celular por un determinado tiempo y cuando no esté en casa. “Para que pueda mantenerse en contacto con nosotros. De paso incentivamos mayor comunicación”, sostuvo.

Por otro lado, Andrea San Martín regaló a su segunda hija, quien es fruto de su antiguo romance con Juan Víctor Sánchez, una bicicleta en color lila, un obsequio que la exconductora demoró varios días en conseguir.

“Recorrí mar y tierra buscando esta bicicleta porque solo quería este modelo para ella. Las niñas siempre salen al parque en sus scooters y ahora ya podrán hacerlo en sus bicicletas”, escribió en un post de Instagram. “Me encantó porque tenía para llevar a su bebé atrás y juguetes adelante”, añadió en otra publicación.

JUAN VÍCTOR NO PASÓ NAVIDAD CON SU HIJA

El padre de familia no pudo pasar Navidad con su menor hija, ya que viajó a La Libertad para pasar la Nochebuena con algunos miembros de su familia. Al parecer, más adelante viajaría a Estados Unidos, donde vive su madre y otros miembros.

“Yo estoy viajando en la madrugada, no voy a pasar Navidad con mi hija, que me corresponde, mis hijos no van a pasar Navidad juntos, ni el próximo año tampoco, ya que ella (su hija), tiene que pasarlo con su mamá”, explicó apenado en Amor y Fuego pocos días antes de Navidad.

En esa misma entrevista, lamentó que él y Andrea no hayan podido arreglar sus problemas. Recordemos que ambos se han denunciado mutuamente en los últimos meses.

“Estuve dispuesto a arreglar las cosas, a conversar, hemos tenido la oportunidad y simplemente en ese momento no quisiste aceptarlo... feliz Navidad”, dijo bastante afectado.

