Guido Bellido no descarta tener entrevista con Fernando del Rincón de CNN

Esta mañana Guido Bellido sostuvo una entrevista en Canal N donde se pronunció ante el intento de vacancia contra Pedro Castillo. Además durante la conversación, el ex Presidente del Consejo de Ministros, manifestó que no descarta entrevistarse con el periodista mexicano Fernando del Rincón de CNN en español.

Recordemos que Rincón fue el encargado de entrevistar a Pedro Castillo hace algunos meses. Ante esta conversación entre el mandatario y el hombre de prensa, diversos cuestionamientos se originaron, una de ellas fue sobre la soberanía del mar peruano que sería cedido a Bolivia.

Durante la entrevista en señal abierta, Guido Bellido no dudó en manifestar que no descarta conversar en el programa de Fernando del Rincón, “siempre y cuando sea directo”, señaló el ex PCM.

Por otro lado, al ser consultado sobre por qué el presidente no accede a los medios de comunicaciones del Perú y por qué no brinda entrevistas, Guido Bellido aseguró que “no es obligación del presidente hablar con la prensa todos los días”.

“Primero no es una obligación. Por ejemplo yo soy un personaje público y no es mi obligación de salir todos los días a hablar con la prensa. Por ejemplo usted puede desear que yo salga todos los días, pero razonando no hay ninguna obligación que tenga que existir los mecanismos y las formas de comunicar y el presidente tiene mecanismos de comunicación con la población. Ahora, el hecho de que no salga en una entrevista con a o b o que proponga, eso es solo es criterio del presidente”, manifestó.

Por otro lado, también se pronunció sobre los cuestionamientos e intención de vacar al presidente Pedro Castillo tras las supuestas revelaciones que dijo Karelim López en contra del mandatario.

“Van a seguir presentando mociones de vacancia contra el presidente, eso va hacer pan de cada día, no vamos a creer que con eso termina o porque se ha visto una situación completamente irregular y los congresistas fiscalizadores del control político han reaccionado y esta es una hazaña de mucha trascendencia. Es una barbaridad lo que están haciendo. Desde el momento en que Pedro Castillo pasó una segunda vuelta, el partido político Perú libre con Pedro Castillo viene siendo acosando políticamente y aún peor desde el momento que asumió la presidencia de la República, se han dedicado a dos cosas: censurar a los ministros y presentar mociones de vacancia. Lo que yo creo es que tenemos que ser honestos y sinceros”, manifestó Bellido.

“Puede ser algunas apreciaciones que ella tenga de manera personal y que lo quiera decir de manera pública porque quiere salvarse. No olvidemos que esa persona (Karelim López) en este momento está en una situación vulnerable porque viene de ser incautada sus cuentas, allana sus viviendas, eso desconfigura hasta emocionalmente a una persona. Hay que ver si la señora está en todo su uso de racionalidad”, acotó.

Antes de culminar, Guido Bellido rechazó las declaraciones de César Nakazaki en donde aseguró que la casa de Breña era el lugar donde se operaban supuestamente estos actos de corrupción, según habría revelado Karelim López.

“En primer lugar yo he visto ese tema antes de la campaña, ese lugar era para coordinar con la diversas asociaciones que se acercaban para coordinar acciones en ese momento. Después de eso no habido mayor temas. Lo que indica César Nakazaki y su patrocinada deben de presentar pruebas fehacientes”, aseguró.

