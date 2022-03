Pedro Castillo encabeza Consejo de ministros en Palacio de Gobierno

Pedro Castillo encabeza consejo de Ministros

El presidente de la República, Pedro Castillo, encabeza una nueva reunión con sus ministros de Estado en Palacio de Gobierno, en medio de la crisis provocada por las denuncias de Karelim López y la renuncia del ministro de Transportes, quien ayer fue despedido con mariachis del MTC tras ser acusado de ser parte de una mafia dentro de esta cartera para otorgar licitaciones a empresas chinas y familiares del mandatario.

Desde las primeras horas de la mañana, los ministros de Estado fueron llegando a Palacio de Gobierno sin dar declaraciones a la prensa, mientras que Castillo Terrones arribaba a Lima desde Cajamarca y estaba preparándose para dirigirse desde el Grupo Aéreo N°8 hasta la sede de gobierno.

Este sería el último Consejo de Ministros semanal que se agenda los miércoles antes del 8 de marzo, día en el que se ha agendado la presentación del Consejo de Ministros de Aníbal Torres ante el pleno del Congreso para pedir el voto de confianza.

Aún no se confirma si Aníbal Torres y los titulares de algunas carteras darán conferencia de prensa para dar a conocer los acuerdos dados en este consejo.

PEDRO CASTILLO NO HACE CASO A CRISIS

Durante su viaje a Cajamarca para la inauguración de la electrificación integral de las provincias de Chota, Cutervo, Hualgayoc y Santa Cruz, el jefe de Estado se puso el sombrero y respondió a las críticas que se le ha hecho ante la nueva crisis que vive su gobierno.

“Yo no me voy a chupar, yo no me voy a correr ante un grupo minúsculo que pretende desconocer la voluntad del pueblo, para mí no hay un paso atrás. Yo estoy donde el pueblo me ha puesto”, expresó Castillo.

Agregó que se crean psicosociales donde se señala que va a renunciar, que es corrupto, pero aseguró que él ha llegado para corregir los errores que se han dado en el país. Y recordó que son 22 mil millones de soles al año los que han llegado a las manos de la corrupción. Señaló que esos millones de soles deben servir para darle laptops a los niños, para darle electricidad a las comunidades, y oportunidad y una vida digna a los maestros.

En tanto, Jorge Montoya de Renovación Popular, manifestó que este viernes presentará una moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo, que ya tiene más de 30 firmas.

Señaló también que las bancadas que están apoyando el pedido destitución del mandatario son Renovación Popular, Fuerza Popular y Avanza País. Además, señaló que la moción de vacancia es una sola y es multipartidaria.

“Hemos pedido a todos los voceros de bancada si desean incluir algún argumento lo pongan y el día de ayer (28 de febrero) se ha cerrado a las 10 de la noche la recepción de sugerencias para formular la moción y empezar a conseguir las firmas. O sea, tiene la idea de varias bancadas”, agregó el parlamentario.

SEGUIR LEYENDO