Guido Bellido tras ser consultado por Pedro Francke: “¡Aj!”

El expremier y congresista por Perú Libre, Guido Bellido, conversó brevemente con el diario Perú 21 y se refirió sobre la crisis ministerial de gabinete Mirtha Vásquez así como de algunos integrantes de ese grupo de trabajo. Además, señaló que encontró al presidente Pedro Castillo decidido por sus actos, a pesar de la accidentada entrevista con Fernando del Rincón de CNN en español.

La periodista del mencionado diario narró que, después de mucho insistir, logró que Bellido ofrezca unos minutos de su tiempo a quien tenía guardado como “radio prensa tóxica” en su lista de contactos. Atendió a la periodista sin vestir la mascarilla que lo protege a él y a su entorno del contagio de la COVID-19, sobre todo ahora que nos encontramos en medio de la tercera ola y negó ser Puka, apelativo que usa como nombre de usuario en sus redes sociales. “Mi nombre es Guido Bellido, ¿qué pasa?”, señaló.

Foto: Composición.

Ante la intriga por una supuesta maniobra legal desde el Ejecutivo para liberar a Antauro Humala, señaló que está de acuerdo con la liberación del hombre acusado y sentenciado por la muerte de cuatro policías en el 2005. “Durante la campaña se planteó la posibilidad de indultarlo y que se debe cumplir porque, consideramos nosotros, hay un exceso de carcelería”, recalcó . Humala, según lo decidido por las autoridades judiciales, debe cumplir su condena hasta el 2024.

Sobre el gabinete Vásquez, señaló que hacía bastante tiempo que debía concretarse la salida de la premier. “La PCM estaba en piloto automático. La renegociación del gas de Camisea estaba encarpetada, no se han resulto conflictos sociales y no se ha canalizado nada correctamente. Había que sacar esa muela”, dijo para ser consultado por la periodista si creía que se trata de una muela podrida a lo que solo atinó a reírse.

POSTURAS DEFINIDAS

La distancia ideológica entre Vásquez y Bellido ha sido siempre notoria, aunque Bellido considera que la expremier no pertenece al ala izquierda del espectro político. Al ser calificada como izquierda moderada, Bellido señaló que “p ara nosotros no hay tal cosa, quien dice que es moderado termina negándose a sí mismo. ¿Moderado en qué? Lo que hay que ser es coherente. Si soy de izquierda, soy de izquierda, pero Mirtha Vásquez no es de izquierda”.

Guido Bellido dejó el cargo de presidente del Consejo de Ministros el pasado 6 de octubre.

Al ser consultado por Pedro Francke, el exministro de economía, el congresista soltó un “¡Aj!” , ante la sorpresa de la periodista negó que haya dicho lo mencionado segundos atrás y aseguró haber dicho “¡Uf!”. “¿Qué significa eso?”, le preguntó la mujer de prensa. “Quiere decir que puede ser ubicado en su partido Nuevo Perú. Más allá de eso, no tengo elementos”, agregó.

Bellido aseguró que tras la caída del gabinete Vásquez encontró al presidente Castillo “decidido y muy sólido”, pero al señalársele que aquello no fue lo que mostró en la entrevista con la cadena CNN en español, aseguró que “hay entrevistas que tienen propósitos pues y hay entrevistas sanas”. “Él es un tipo muy sencillo, se muestra como tal, pero si vas a ir a faulear, seguramente que lo vas a faulear”, agregó.

Negó ser comunista y se calificó como un ciudadano de izquierda socialista, negó ser machista diciendo que ama a las mujeres y negó ser conservador alegando que es un hombre profamilia . “La familia es la garantía de supervivencia de la humanidad, de la especie humana”, resaltó. Al ser consultado por su estado civil dijo ser soltero, aunque con responsabilidades pero se mostró en contra de revelar el número de hijos que tiene.

