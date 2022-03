Karelim López: Fiscales anticorrupción respaldan a Omar Tello pese a declaraciones

Fiscales anticorrupción respaldan a Omar Tello. Foto: Composición

Luego de que la empresaria Karelim López contara todo lo que sucede en el Gobierno, como colaboradora eficaz, los fiscales que integran las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios (FECOF) respaldaron y apoyaron la labor que se desempeña el el fiscal superior coordinador nacional de las FECOF, Omar Tello.

A través de un pronunciamiento, 119 fiscales descartaron “al unísono” las expresiones vertidas en algunos medios de comunicación referidas a una supuesta injerencia en sus funciones.

Según lo publicado por el diario La República, López afirmó en su testimonio que el fiscal superior habría dado apoyo legal y protección a una presunta organización criminal que se habría formado dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

“Lo cual trataría de desestabilizar el subsistema anticorrupción y restar credibilidad a las investigaciones que, conforme a la Constitución y la Ley, se vienen emprendiendo en contra de los graves actos delictivos que afectan la economía y el desarrollo de nuestro país; ya que nuestra labor se viene realizando en estricto respeto a nuestra autonomía, independencia e imparcialidad”, indicaron en el pronunciamiento.

En ese sentido, los fiscales anticorrupción reafirmaron su compromiso de continuar con su “férrea lucha” contra la corrupción, “por encima de los riesgos y desafíos” propios de sus funciones y pese la difícil situación presupuestal que viene atravesando la institución.

Por su parte, Omar Tello rechazó tajantemente las declaraciones de la lobbista. “Esa supuesta vinculación que con un primo que ni siquiera se dice el nombre es falso y como tal no va a poder ser corroborado”, agregó.

“Pronunciamiento de los fiscales de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios (FECOF), en relación al fiscal superior, Omar Tello Rosales, coordinador nacional del referido subsistema”, se lee en Twitter

OMAR TELLO DEFIENDE A PEDRO CASTILLO

Omar Tello, fiscal coordinador de las Fiscalías Anticorrupción, informó que se abrió una investigación sobre el caso Provías, en relación a la selección del Consorcio Puente Tarata III donde labora la asesora Karim López, quien visitó al mandatario Pedro Castillo en la casa de Breña. Además, dijo que no hay vinculación con el Presidente de la República.

“La doctora Karla Zecenarro ya ha iniciado investigación, ha hecho incautación, ha verificado documentación y está tomando declaraciones, respecto a ese hecho concreto. Pero hasta el momento de la investigación que viene realizando, no hay vinculación del señor presidente. En una investigación no se puede descartar de que pudiera involucrar a otras personas”, dijo en una entrevista con RPP.

La Fiscalía ha intervenido en el caso porque, según el fiscal Tello, “previamente ha establecido un hecho delictivo, colusión entre proveedor y un funcionario, que lo tenemos plasmado como, por ejemplo, una sobrevaloración con un servicio u obra”.

El Consorcio Puente Tarata III, integrado por las empresas Tableros y Puentes, H. B. Estructuras Metálicas y Termirex, ganó un contrato de licitación por S/ 232,5 millones de soles en Provías Descentralizado, del Ministerio de Transportes (MTC).

Informes del El Comercio y el programa dominical Cuarto Poder informaron que este hecho coincidía con el tiempo en el que Karelim López, empresaria vinculada al consorcio, visitó Palacio de Gobierno y la casa de Breña, donde habría mantenido una reunión con el presidente Pedro Castillo.

Sobre las reuniones del mandatario en la casa de Breña, Tello opinó que si bien son irregulares no implican la comisión de un delito.

“Nosotros investigamos la comisión de delitos y va asociado a establecer que existan hechos delictivos, en lo que corresponde a subsistema de delitos de corrupción. Tenemos la imagen de irregular de algunas reuniones que no debieran darse, pero este criterio no implica la comisión en sí mismo de un delito. No quiero decir que no exista nada, tendríamos que tener primero la comisión de un delito. Eso, tal como está, es una reunión”, señaló.





