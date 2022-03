Ethel Pozo y la vez que recordó entre lágrimas que su madre Gisela Valcárcel no tenía para alimentarla: “Era muy pobre”

Ethel Pozo cuenta que su madre no tenía para alimentarla. (Foto: Instagram/ América TV)

En el 2021, Ethel Pozo se conmovió al hablar del fallecido Augusto Polo Campos durante un enlace con Florcita Polo Díaz, en su programa de América TV. La conductora de TV recordó que el compositor de música criolla le tendió la mano a su mamá cuando más lo necesitada. La hoy madre de dos niñas recordó que su condición era muy pobre, al punto que Gisela Valcárcel no tenía para alimentarla.

Como se recuerda, Gisela Valcárcel ha sido padre y madre de Ethel Pozo durante todo este tiempo.

“Florcita, tú sabes que yo no conocí tanto como mi mamá conoció a tu papá, pero me emociona porque sí sabes la anécdota de que cuando mi mamá no tenía nada, era muy pobre. Un día no tenía para comprar leche y tu papá la vio, mi mamá era muy joven, y le dijo: ‘¿Qué pasa hija?’”, contó Ethel Pozo en medio de lágrimas.

La conductora de TV señaló que no podía evitar conmoverse al recordar este capítulo en su vida. “Mi mamá le contó que tenía una bebé y que no tenía como alimentarla y tu papi fue y le compró un six pack de leche y le regaló”, contó Ethel Pozo a Flor Polo, quien señaló que sí sabía esta historia, pues su propio padre se la contó.

“Así lo hizo tu papá (ayudar), en este caso con mi mamá quien, en su momento, no tenía y seguramente lo habrá hecho con muchas personas. Además de un gran compositor, fue una gran persona”, acotó la animadora.

Muchos han recordado esta declaración, sobre todo tras la repentina aparición del padre biológico de Ethel Pozo, quien tras muchos años de ausencia apareció en los medios de comunicación para exigir un apoyo económico de parte de la presentadora de América Hoy y de Gisela Valcárcel, por encontrarse mal de salud.

Incluso, Magaly Medina aseguró que Jorge Pozo buscó a su producción para aparecer en su programa, prometiendo hacer un show en las instalaciones de Pachacamac. Como se recuerda, Amor y Fuego anunció una entrevista a este hombre, la cual será emitida este miércoles 2 de marzo.

“Creo que Gisela Valcárcel tiene un mérito al haber criado a su hija sola, yo no soy quién para criticárselo, no soy quién para enlodar eso. Yo reconozco que tenemos grandes diferencias, nunca será mi amiga. Sin embargo, respeto lo que hizo por su hija”, indicó la periodista.

“La sacó adelante, es una chica de bien, que no me guste cómo anima es otra cosa diferente, pero es una chica de bien, profesional, madre de sus hijos que se gana la vida decentemente, y no va a venir ahora alguien aprovechador a decir, si no me das plata salgo en medios y hablo todo. No, eso es chantaje, vil chantaje, así que yo no voy a hacer eco de este señor. Y de verdad que nadie en la televisión lo hago, eso es ser decente, creo yo”, continuó Magaly Medina bastante fastidiada.

¿POR QUÉ REGRESÓ EL PADRE DE ETHEL POZO Y DÓNDE ESTABA?

Jorge Pozo, de 66 años, regresó a Perú después de 30 años para pedir ayuda económica a Ethel Pozo. Asimismo, asegura tener un tumor cerebral y no contar con dinero para tratárselo. Se conoce que todo este tiempo estuvo en Ecuador, sin tener el más mínimo contacto con la conductora de América Hoy.

Aunque se sabe que Gisela Valcárcel ha criado a su hija sola, este hombre señala que nunca abandonó a su familia y que sí llegó a firmar a Ethel como su hija.

“Yo te estoy buscando Ethel... Siempre te tengo en mi corazón y en mi mente. Las cosas han sucedido de esta manera y yo mismo la entiendo”, señala en la entrevista que emitirá Amor y Fuego este miércoles 2 de marzo.

¿POR QUÉ GISELA VALCÁRCEL NUNCA HA QUERIDO HABLAR SOBRE EL PADRE DE ETHEL POZO?

Poco o nada se sabe de Jorge Pozo, solo que fue el primer amor de Gisela Valcárcel y que producto de su relación tuvieron a Ethel Pozo. Se sabe que el hombre no quiso responsabilizarse de los gastos de su hija y la conductora tuvo que hacerse cargo ella sola. Hace muchos años, Beto Ortiz preparó un informe sobre el señor Pozo, pero esta nota salió por pedido de la propia rubia.

Gisela Valcárcel nunca ha querido dar detalles del padre de su hija, mientras que Ethel Pozo tampoco lo ha hecho, sin embargo, siempre se ha encargado de resaltar lo mucho que se ha sacrificado su madre para criarla y salir adelante.

