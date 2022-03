El estafador de Tinder cayó en una trampa virtual y fue estafado por seis mil euros

Simon Leviev

El estafador resultó ser estafado. El estafador de Tinder, conocido a nivel mundial por el documental de Netflix con el nombre de Simon Leviev, parece no tener sus mejores días luego de conocerse públicamente sus acciones en la plataforma para parejas. Y es que luego de ser demandado por la familia Leviev en “usurpar” el nombre, ahora ha caído en una trampa virtual: fue estafado por seis mil euros al caer en que le prometieron verificar su cuenta de Instagram y la de su actual pareja.

Según reveló el medio norteamericano TMZ, Shimon Hayut fue contactado de forma privada en donde le ofrecieron verificar su perfil de Instagram, que utilizaba para estafar mujeres, y el de su nueva novia Kate Konlin. ¿Cómo es que él, siendo habilidoso en el método del engaño como lo hizo con varias mujeres en el aplicativo Tinder, aceptó la oferta?

Resulta que el contacto entre él y esta persona fue una mujer. Ella le explicó a Hayut que su pareja trabajaba para la empresa Meta (antes llamada Facebook) de Mark Zuckerberg. Fue convencido cuando le contó que la pareja podría lograr que ambos perfiles de Instagram fueron verificados y de esa manera se eliminarían todas las cuentas falsas con el nombre de Leviev.

El objetivo de Hayut era impedir que usuarios de las redes sociales se hicieran pasar por él y también el de su actual pareja.

DEJA VÚ: LA ESTAFA CONSUMADA

Así Simon Leviev aceptó la oferta, más aún cuando recordemos que él cerró su cuenta oficial de Instagram —con risas y despedidas— días después del estreno del documental “El Estafador de Tinder” en Netflix. No sin antes recordar sus momentos de habilidad para contactar por videollamada a la pareja de la mujer y verificar si era cierto la propuesta.

Sin embargo, de acuerdo a lo señalado por TMZ, este personaje montó un fondo que hacía simular que estaba dentro de las oficinas de Meta. Leviev le creyó y cayó en su propio juego. Convencido, realizó dos depósitos que suman un total de 6 mil euros. Pasaron las horas y no hubo cambios en su cuenta y la de su pareja.

Esperó y no hubo movimiento. Por eso, pidió a su entorno llamar a directivos de Meta para ver qué estaba pasando. Sorprendidos por la consulta, no hubo ninguna notificación de la empresa sobre este personaje y la transacción. La razón, la empresa no cobra por las verificaciones, ya que están son por solicitudes (algo que se conocer en general). Hasta el momento se desconoce quiénes son los responsables, ya que decidieron eliminarse de Internet para evitar ser rastreados.

El estafador de Tinder cayó en trampa virtual y fue estafado por seis mil euros- Imagen: TMZ.

LO QUE ÉL HIZO A SUS VÍCTIMAS

Recordar que hoy en día Leviev es un hombre libre después de cumplir cinco meses en la cárcel por sus crímenes y pese a que se estima que obtuvo alrededor de US$ 10 millones por parte de sus víctimas: Cecilie Fjellhoy, Pernilla Sjoholm y Ayleen Charlotte.

Leviev, cuyo verdadero nombre es Shimon Heyada Hayut, utilizó tácticas audaces para conseguir el dinero, como afirmar ser el director ejecutivo de una compañía de diamantes en peligro por enemigos violentos, y mostrándose como un hombre exitoso y rico en sus redes sociales.

Las tres víctimas quedaron con grandes deudas y ahora que se han hecho conocidas han iniciado un proyecto para recaudar fondos. Hasta el momento han recaudado más de 76 mil libras esterlinas, lo que equivale a más de 100 mil dólares. El objetivo de las víctimas con su proyecto de recaudación de fondos en la página GoFundMe es recaudar 600.000 libras esterlinas (US$ 811,000). Sjoholm le dijo a GQ que Leviev le robó entre 50,000 y 60,000 libras, y ahora está en bancarrota y vive con su madre. Fjellhoy se quedó con una deuda de más de 200.000 libras.

El estafador de Tinder: víctimas recolectan dinero que perdieron tras romance con Leviev.

