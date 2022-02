El estafador de Tinder crea cuenta en Cameo: cobra $300 por saludos personalizados y $1,400 por mensajes comerciales

El Estafador de Tinder, Simon Leviev. Ha sido denunciado por una de sus víctimas en crear una cuenta de Cameo para cobrar por saludos. Foto: Netflix.

Simon Leviev, conocido en el mundo por el documental de Netflix “El Estafador de Tinder” sigue en el ojo de la tormenta. A pesar de que eliminó su cuenta oficial de Instagram —no sin antes saludar a sus seguidores— sigue buscando la forma de generar ingresos. Ello a pesar de que dejó en bancarrota a sus víctimas. En esa línea, Pernilla Sjoholm, una de las afectadas, denunció que Shimon Hayut tiene una cuenta de Cameo donde las personas pueden pagar hasta $1,400 por un mensaje de video personalizado de él.

Según el medio Entertainment Tonight, Leviev se unió a Cameo a principios de esta semana. La plataforma es un lugar en el que los fans pueden solicitar vídeos personalizados a determinadas estrellas. Leviev cobra 300 dólares por los mensajes de vídeo personalizados y 1.400 dólares por los de la empresa comercial.

El hecho fue anunciado el jueves 17 de febrero. Felicity Morris, directora del documental de Netflix “The Tinder Swindler”, y las acusadoras e víctimas Fjellhøy y Sjoholm se unieron al programa “Tamron Hall” en una aparición virtual. Entre los temas que trataron estuvo la última noticia de que Simon Leviev se unió a la aplicación de vídeo personalizado Cameo.

“Para ser honesta, se me rompió el corazón al ver que cualquier empresa colaborara con un criminal , que es buscado, todavía, en Europa, por lo que está escondido en Israel en este momento”, dijo Sjoholm en el programa “Tamron Hall”. “Creo que tiene delitos en su contra, acusaciones en su contra en Estados Unidos, también, pero no. Es sinceramente desgarrador”, agregó. Por otro lado, el medio Insider decidió comunicarse con Cameo, pero no hubo respuesta.

Simon Leviev aparece en la página Cameo cobrando $300 por saludo personalizado y $1,400 para la empresa. Foto: Entertainment Tonight.

En el programa “Tamron Hall”, Sjoholm también abordó la noticia de que Leviev ha contratado a una gestora de talentos, una mujer llamada Gina Rodríguez, para que le ayude a seguir “una carrera en la industria del entretenimiento.”

“Como mujer, no sé cómo puedes ir a la cama por la noche” , dijo. “Quiero decir, podría ser tu hija a la que le pasó esto, podría ser tu hermana, tu familiar al que le pasó esto. No es que nos haya estafado, que nos haya amenazado de muerte. Es decir, son cosas serias”, finalizó.

Ello fue confirmado por Entertainment Tonight. El medio señaló que Leviev ha firmado con la gerente de talento, Gina Rodríguez de Gitoni Inc, con la esperanza de seguir una carrera en la industria del entretenimiento. ET menciona agrega que él está mirando en un podcast potencial, presentando un programa de citas, y / o escribir un libro.

“Me intrigó la historia de Netflix. Vi al mejor vendedor del mundo” , dice Rodríguez a ET sobre la representación del supuesto estafador. “Me dejó con muchas preguntas sin respuesta y fue muy parcial. Creo que hay dos lados en cada historia y todo el mundo debería tener la oportunidad de contar su lado de la historia.”, añadió la gerente de talento.

UNA SUPUESTA CUENTA DE LEVIEV ACUSÓ A LAS VÍCTIMAS DE ‘MANIPULADORAS’

La semana pasada, una cuenta de Instagram que decía ser del ‘Estafador de Tinder’ calificó a tres de sus víctimas de ‘manipuladoras’ después de que lanzaron una página de recaudación de fondos en un intento por cubrir las enormes deudas que les quedaron.

Cecilie Fjellhøy, Ayleen Koeleman y Pernilla Sjoholm crearon el perfil de GoFundMe con la esperanza de recaudar dinero, después de recibir una gran cantidad de apoyo al compartir su historia en el documental de Netflix.

“Adelante, ayuda a las asociaciones reales... no a estas manipuladoras. Esto es lo que se llama marketing”, escribió el miércoles el hombre de 30 años en un perfil de redes sociales eliminado, según The Independent.

El estafador de Tinder: víctimas recolectan dinero que perdieron tras romance con Leviev.

Cecilie, Ayleen y Pernilla dicen que Hayut las estafó al afirmar que necesitaba pedir dinero prestado, porque usar sus propios fondos podría hacer que sus enemigos lo rastrearan. No está claro cuántas otras personas cayeron en la estafa, pero se estima que estafó a sus víctimas con 10 millones de dólares.

Hayut nunca ha sido acusado de estafar a Cecilie, Ayleen o Pernilla. Sin embargo, fue encarcelado en Israel por usar un pasaporte falso en 2019 en Grecia. Fue puesto en libertad después de cinco meses por buena conducta.

SEGUIR LEYENDO