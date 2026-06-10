Se filtró el furioso descargo de Pedro Gallese contra los jugadores de Perú en amistoso ante España: “Ojo, no estamos jugando a la Play Station”

La selección peruana cerró su gira de junio en Norteamérica con una derrota ante España en México. El resultado no solo reflejó la diferencia de jerarquía entre ambas escuadras, sino que también expuso las debilidades del conjunto dirigido por Mano Menezes. Las consecuencias del encuentro se hicieron sentir tanto en el marcador como en el ambiente del vestuario, generando diversas reacciones dentro y fuera del campo.
El partido, jugado en el estadio Cuauhtémoc de Puebla, resultó ser una dura prueba para el equipo nacional. A los 32 minutos, la ‘furia roja’ ya había marcado dos goles, lo que aceleró la frustración y el nerviosismo en los jugadores de la ‘bicolor’. Este escenario se convirtió en el contexto ideal para que la voz de mando de Pedro Gallese resonara con fuerza entre sus compañeros.
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Durante una pausa de hidratación en la primera mitad, la periodista deportiva, Ana Lucía Rodríguez, observó un gesto inusual del ‘Pulpo’. Según relató en el programa Hablemos de Max, el arquero se acercó visiblemente molesto a varios de sus compañeros y lanzó una advertencia clara: “Ojo, no estamos jugando a la Play Station. Este es un partido real. No tenemos que mirar, hay que ir un poco más agresivos”.
La consulta de la comunicadora a Mano Menezes fue directa: ¿Considera que Perú entró demasiado blando al partido?. El entrenador brasileño reconoció con una sonrisa que esa percepción era acertada y admitió que la selección peruana no mostró la agresividad necesaria, señalando que incluso la primera tarjeta amarilla para sus dirigidos llegó en el segundo tiempo, casi al final, por una infracción de Renzo Garcés.
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Queda claro que la derrota ante España no solo fue un resultado previsto por la diferencia de nivel, sino que también sirvió de lección para el grupo peruano, que con el estratega brasileño lleva cuatro amistosos disputados.
Declaraciones de Pedro Gallese tras el Perú vs España
Al término del partido, Pedro Gallese compartió detalles para L1 MAX sobre su charla con Oliver Sonne y Marcos López durante el ‘cooling break’. El arquero les transmitió la urgencia de ser más agresivos y salir a disputar cada balón con mayor determinación. Explicó que, ante la ausencia de otros referentes, les corresponde a ellos asumir el liderazgo y la responsabilidad en la cancha.
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Para el guardameta, el respeto excesivo hacia el rival fue determinante. Cuando la periodista le preguntó si sentía que Perú respetó demasiado a España, el arquero respondió: “Sí, entramos con la sensación de respetar mucho a España”. Esta autocrítica se reflejó también en la evaluación del rendimiento colectivo, especialmente en la falta de respuesta anímica tras el gol inicial, que llegó apenas pasado el primer minuto de juego y condicionó el resto del encuentro.
Gallese enfatizó la importancia de que los nuevos integrantes entiendan la exigencia de vestir la camiseta nacional y, sobre todo, la dureza de las Eliminatorias Sudamericanas. “Siempre tratamos de explicarles lo duro que es la Eliminatoria, que tenemos que aprovechar este tipo de partidos para corregir bastantes errores”, puntualizó ante la prensa.
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La autocrítica del portero de 36 años no se limitó a lo colectivo, ya que también asumió su responsabilidad en el tercer gol, reconociendo abiertamente: “Quiero cortar el centro, pero al final es un error mío. Eso sirve también para mí”. Para él, el hecho de que estos errores sucedan en partidos amistosos es preferible, ya que ofrecen margen de corrección sin consecuencias graves para la clasificación o los objetivos de la selección.
Finalmente, respecto a las ausencias de Renato Tapia y Luis Advíncula, el capitán se mostró comprensivo y transmitió confianza en la pronta reincorporación de ambos, en caso de que el cuerpo técnico lo considere necesario. Para Gallese, la experiencia y el liderazgo de estos jugadores son fundamentales, pero también es momento de que los jóvenes den un paso al frente.
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