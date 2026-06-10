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Perú se lució en la Copa Panamericana y Sudamericana de Judo: conquistaron 73 medallas

Lima recibió a 450 judocas provenientes de 15 países americanos, quienes compitieron en las categorías cadetes, junior, juveniles y equipos

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Perú se lució en la Copa Panamericana y Sudamericana de Judo. (FPJ)
Perú se lució en la Copa Panamericana y Sudamericana de Judo. (FPJ)

El Tour Lima 2026 de judo dejó una huella imborrable en el deporte nacional, con 73 medallas para Perú en los Panamericanos y Sudamericanos Cadetes, Junior y Juveniles. Los resultados reflejan la continuidad y solidez del trabajo de la Federación Deportiva Peruana de Judo bajo la presidencia de María Martínez, que celebró el compromiso y la entrega de los jóvenes deportistas en el evento realizado del 30 de mayo al 6 de junio en el Polideportivo 3 de la VIDENA.

Brillante cosecha en la Copa Panamericana Cadetes y Junior

En la Copa Panamericana, los judocas peruanos alcanzaron un total de 20 preseas: 4 de oro, 5 de plata y 11 de bronce. Este rendimiento permitió que Hilary Lam se consolidara como número uno mundial en la categoría -57 kg, mientras que Valentino Flores escaló al top 11 en -81 kg. Entre los Cadetes, Jesus Perea subió al séptimo lugar global en -66 kg gracias a su medalla de plata, y Héctor Mieres logró ubicarse entre los ocho mejores del mundo.

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El aporte nacional fue amplio: Carla León sumó oro, y entre los medallistas de plata destacaron Nicole Herrera, Luciana de la Cuba, Samickay Córdova y Ruth Villanueva. Los bronces fueron obtenidos por Silvana Donayre, Gabriel Herrera, Jonás Guanipa, Santiago León, Piero Herrera y Marco Tirado.

Perú triunfó en la Copa Panamericana Cadetes y Junior 2026. (FPJ)
Perú triunfó en la Copa Panamericana Cadetes y Junior 2026. (FPJ)

Éxito en la Copa Sudamericana y el Sudamericano Juvenil

La Copa Sudamericana Cadetes y Junior trajo 17 medallas para Perú: 2 de oro, 5 de plata y 10 de bronce. Hilary Lam reafirmó su gran momento deportivo al conseguir otra medalla dorada, acompañada por Adrián Tirado. Las preseas de plata fueron para Gabriel Herrera, Ashlee López, Prizzia Lam, Axel Diaz y Adrián Eugenio. El equipo celebró el aporte de los bronces obtenidos por Valentino Flores, Carla León, Héctor Mieres, Victoria Rivas, Bianca Gonzales, Ruth Villanueva y Jack Uraco.

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En los torneos sudamericanos juvenil (U13 y U15), Perú totalizó 36 medallas: 7 de oro, 15 de plata y 14 de bronce. Los oros tuvieron como protagonistas a Hilary Caussi, Pier André Acuña, Susana Mandros, Adriano Encinas, Derek Díaz, Yamileth Valdivia y Stacy Oliva. En plata resaltaron nombres como Paula Leyton, Isabel Zegarra, Danina Abanto y Jhevyk Salas.

La Copa Panamericana y Sudamericana de Judo en Perú corre peligro por dificultades migratorias.
La Copa Panamericana y Sudamericana de Judo en Perú corre peligro por dificultades migratorias.

Logros en la competencia por equipos y reconocimientos institucionales

La última jornada por equipos mixtos permitió a Perú sumar dos nuevas medallas, incluida una de plata para el conjunto denominado Barcelona 1992, integrado por judocas como Isabel Zegarra, Thiago Gavidia, Francisco Ormaza y Paula Leyton, entre otros.

La presidenta de la federación, María Martínez, expresó su satisfacción por el esfuerzo y la cosecha alcanzada: “Los chicos dejaron todo en el tatami en un evento que reunió a judocas de diferentes edades y hemos logrado muchas medallas que alientan el trabajo de la Federación y la consecuencia de éxitos de nuestros judocas”.

El presidente de la Confederación Panamericana de Judo, Carlos Zegarra, también destacó el éxito organizativo y deportivo: “Este Sudamericano consiguió grandes logros para Perú, por las medallas de oro, plata y bronce que obtuvieron nuestros deportistas. Como organización cumplimos con las expectativas porque el evento estuvo al nivel de las exigencias, lo que dejó en alto el nombre del Perú y la Federación Peruana de Judo y como judoca peruano me siento orgulloso de eso y felicito a todas las personas que lo hicieron posible”.

Yesus Perea obtuvo la medalla de bronce en judo 66 kg de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026. - créditos: IPD
Yesus Perea obtuvo la medalla de bronce en judo 66 kg de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026. - créditos: IPD

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