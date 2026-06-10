Villa Rica llega a Lima con degustaciones gratuitas de café, chocolate y más: fecha, lugar y actividades

Expo Café Villa Rica combina degustación, cultura y desarrollo económico local. Foto: agraria.pe

La esencia de la selva central peruana llegará a la capital con una propuesta que combina gastronomía, cultura, emprendimiento y turismo. Del 18 al 21 de junio, la Alameda 28 de Julio, en el Cercado de Lima, será escenario de la feria ‘Villa Rica: Raíces del Centenario’, un evento gratuito que reunirá a más de 50 productores, emprendedores y representantes culturales del distrito pasqueño.

La actividad forma parte de las celebraciones por los 100 años de fundación de Villa Rica y busca mostrar al público limeño una faceta que va más allá de su reconocido café de especialidad. Durante cuatro días, los asistentes podrán acceder a cerca de 2 mil degustaciones gratuitas de café, chocolate y otros productos emblemáticos de la zona, además de participar en diversas actividades culturales y gastronómicas.

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Una feria para descubrir el corazón de la selva central

Conocida internacionalmente por la calidad de su café, Villa Rica aprovechará esta feria para presentar su riqueza cultural, su biodiversidad y el potencial de su turismo vivencial.

La iniciativa es organizada por la Cámara de Turismo, Producción, Ecología y Cultura de Villa Rica junto con la Municipalidad Metropolitana de Lima, con el respaldo de la Municipalidad Distrital de Villa Rica.

“Centenario Villa Rica: Encantos de mi pueblo” del 26 al 29 de junio

Además de la exhibición y venta de productos, el evento incluirá presentaciones artísticas, pasacalles, danzas típicas y actividades interactivas dirigidas a toda la familia.

Los organizadores esperan que la feria permita acercar a los consumidores de la capital a los pequeños productores y emprendedores de la selva central, promoviendo el comercio directo y el reconocimiento del trabajo que desarrollan cientos de familias de la zona.

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Más de 50 expositores y productos emblemáticos

Los visitantes encontrarán una variada oferta de productos elaborados en Villa Rica, entre ellos cafés de especialidad, chocolates artesanales, miel, cervezas artesanales y diversos cultivos agrícolas.

También se exhibirán frutas características de la zona como la pitahaya, la granadilla, el quito quito y otros productos que forman parte de la actividad económica local.

La feria contará además con un patio gastronómico donde los asistentes podrán degustar platos elaborados con ingredientes representativos de la selva central.

Uno de los principales atractivos será la presencia de expertos baristas, quienes realizarán demostraciones y compartirán conocimientos sobre los procesos de producción y preparación del café villarricense, considerado uno de los mejores del país.

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La cafetera más grande del mundo

Entre las atracciones más llamativas del evento destaca la exhibición de la cafetera más grande del mundo, uno de los símbolos de la identidad cafetalera de Villa Rica.

La estructura podrá ser apreciada por el público durante los cuatro días de feria y se espera que se convierta en uno de los principales puntos de interés para los visitantes.

Una identidad construida por tres culturas

La programación cultural pondrá especial énfasis en las raíces que dieron origen a la identidad de Villa Rica.

Los asistentes podrán conocer el legado de la cultura originaria Yánesha, la influencia de los colonos austroalemanes y el aporte de las migraciones andinas, tres elementos que han marcado el desarrollo histórico del distrito.

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Esta diversidad cultural se reflejará en las presentaciones artísticas, las danzas tradicionales y las diversas expresiones que forman parte del patrimonio local.

Más allá del café: turismo vivencial y naturaleza

Aunque el café seguirá siendo uno de los protagonistas de la feria, los organizadores buscan mostrar que Villa Rica ofrece mucho más que una destacada producción cafetalera.

El distrito forma parte de la Reserva de Biosfera Oxapampa-Asháninka-Yánesha, reconocida por la UNESCO, y fue la primera zona cafetalera del Perú en obtener una Denominación de Origen para su café, otorgada por Indecopi en 2010.

Asimismo, es considerado el primer “Pueblo con Encanto” de la región y ha desarrollado una propuesta de turismo vivencial que permite a los visitantes conocer de cerca las fincas de café, granadilla y otros cultivos, así como participar en experiencias vinculadas a la producción agrícola.

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“Buscamos que nos conozcan como villarricenses; mostrar nuestro pueblo y nuestro estilo de vida”, señaló Ibon Yohann, productora y barista especializada que participará en el evento.

¿Cuándo y dónde será la feria?

La feria “Villa Rica: Raíces del Centenario” se realizará del 18 al 21 de junio en la Alameda 28 de Julio, ubicada en el Cercado de Lima.

El horario de atención será desde las 10:00 a. m. y el ingreso será completamente gratuito para todo el público.

La actividad se presenta como una alternativa cultural y familiar para quienes buscan conocer más sobre la selva central peruana, degustar productos de calidad y acercarse a la historia de uno de los distritos más representativos de la región Pasco.

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