Actas observadas de la segunda vuelta 2026 en Perú: ¿cuántas hay, de dónde provienen y a qué candidato beneficiarán?

El Jurado Nacional de Elecciones detalló cómo se tramitan las actas observadas en el proceso electoral (Composición: Infobae Perú / ONPE)

La segunda vuelta presidencial en Perú mantiene en vilo el resultado final debido a la existencia de más de 1.500 actas observadas cuyos votos aún no han sido incorporados al conteo oficial, según datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) actualizados hasta la mañana de hoy, miércoles 10 de junio.

Estas actas, según especialistas y fuentes oficiales, podrían inclinar la balanza electoral en un escenario donde la diferencia entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) supera apenas los 20.000 votos.

¿Qué son las actas observadas?

Las actas observadas son documentos electorales que presentan irregularidades o dudas durante el escrutinio. Jorge Valdivia, vocero del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), explicó que los motivos más frecuentes para observar un acta incluyen “falta de firmas, falta de datos, acta incompleta, ilegibilidad o error aritmético”, así como la presencia de votos impugnados por los personeros de los partidos.

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Las actas observadas se generan por falta de firmas, datos incompletos, ilegibilidad, errores aritméticos o votos impugnados, según el JNE. (Andina)

Una vez detectadas, las actas son remitidas al Jurado Electoral Especial (JEE), que revisa si la observación puede ser levantada. Si el inconveniente resulta subsanable, el JEE emite el pronunciamiento correspondiente y el acta vuelve a la ONPE para su contabilización. Cuando no es posible resolver la observación, se dispone el recuento de votos y, si persiste el conflicto, puede anular el acta en su totalidad.

José Tello, especialista en derecho electoral, confirmó en entrevista con 24 Horas que, “en este momento, las mil quinientas actas que aproximadamente están observadas pasarían justamente al trabajo del Jurado Electoral Especial”.

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Además, precisó que no todas las actas observadas requieren un recuento, ya que algunas presentan errores formales que pueden corregirse con un cotejo simple.

Volumen y la distribución de actas

Según el analista de datos Juan Carbajal, hasta la mañana del miércoles 10 de junio, con más del 97 % de actas contabilizadas por la ONPE, existían 1.580 actas por envío al JEE: 915 de Lima, 580 de otras regiones y 85 del extranjero.

El Jurado Electoral Especial revisa cada acta observada y puede corregirla, ordenar un recuento de votos o anularla si el conflicto persiste. (JNE)

Dentro de Lima, 884 corresponden a Lima Metropolitana y 31 a Lima Provincias. El distrito con la mayor cantidad de actas pendientes es Ate, con 184, seguido por San Juan de Lurigancho (76), Santiago de Surco (54), San Martín de Porres (48), San Juan de Miraflores (44), Chorrillos (38), Comas (37), Cercado de Lima (35) y Villa María del Triunfo (35).

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“A más de 48 horas de haber concluido las elecciones, aún ninguna de ellas han sido resueltas y/o devueltas a las ODPE”, detalló Carbajal en sus redes sociales.

El volumen de actas observadas en Lima y Callao supera el millar, mientras que otras regiones como Piura también presentan cifras relevantes. Esta distribución territorial cobra importancia porque, como advirtió Tello, “depende, porque, por ejemplo, si son actas donde sabemos que el candidato Sánchez ha sido bien votado, efectivamente va a favorecerlo. Pero si son actas que han votado bien a Keiko Fujimori, va a beneficiar a ella”.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) publica un gráfico explicando los cinco pasos del procedimiento para el trámite y resolución de las actas observadas durante el proceso de las Elecciones Generales 2026. (Foto: X / JNE)

Proceso de resolución

El procedimiento de revisión incluye la presencia de personeros de ambos partidos y de un fiscal, especialmente en casos de recuento. Las actas observadas contienen votos para ambas candidaturas, por lo que no es posible anticipar de manera precisa a quién favorecerán una vez resueltas.

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“No se cuentan hasta que se levante la observación”, aclaró Tello. Solo cuando el JEE resuelve la observación, los votos son sumados al cómputo general.

En esta segunda vuelta, la diferencia mínima entre los candidatos otorga a cada voto un peso determinante. Las organizaciones políticas han desplegado 108.000 personeros en todo el país —61.000 por parte de Fuerza Popular y 47.000 por Juntos por el Perú— para vigilar el proceso y garantizar la transparencia, según subrayó Tello.

Keiko Fujimori y Pedro Castillo sonríen en un fotomontaje que incluye un ánfora de votación de la ONPE, representando el clima de las elecciones peruanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El recuento y resolución de actas observadas es uno de los factores principales en el retraso de la proclamación de resultados oficiales. Por ello, la fecha estimada para la oficialización de los resultados al 100 % es el 15 de julio.

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El vocero del JNE, Jorge Valdivia, explicó que, además de las actas observadas, los jurados electorales deben atender otros pedidos y recursos presentados por las organizaciones políticas.

¿A quién podrían beneficiar las actas?

Ninguna fuente consultada pudo afirmar de manera concluyente qué candidato se verá más beneficiado una vez se resuelvan las actas observadas. Tanto Keiko Fujimori como Roberto Sánchez tienen votos en estas actas. La definición depende de la procedencia de las mismas y de los patrones de voto en cada zona. Como resumió José Tello: “Hay que esperar eso a que se resuelva”.

Las actas observadas, por su volumen y por la estrecha diferencia en el conteo, se han convertido en el foco de atención de la jornada electoral. El desenlace mantiene al país expectante de la labor de los jurados electorales y del destino de cada voto sometido a revisión.

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