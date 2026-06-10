Keiko Fujimori confía en el voto extranjero para la definición frente a Roberto Sánchez: “Nos da mucho aliento”

"Hay que actuar con mucha cautela", afirma Keiko Fujimori mientras aguarda el 100% del conteo de votos. La lideresa de Fuerza Popular confía en que la voluntad popular expresada en las actas, incluyendo las del exterior, será respetada. | Canal N

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, expresó su confianza en que el voto extranjero será decisivo en la contienda con Roberto Sánchez, mientras el escrutinio avanza voto a voto en Perú. La segunda vuelta de las elecciones presidenciales mantiene en vilo a la ciudadanía, con una diferencia mínima entre ambos postulantes y el recuento de votos del exterior aún en proceso.

“Nos da mucho aliento el respaldo de los peruanos que viven en el extranjero. Ellos tienen la aspiración de regresar a un país con orden, paz y crecimiento económico”, declaró desde los exteriores de su vivienda San Borja.

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La candidata presidencial por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ofreció declaraciones a la prensa en medio de un reñido conteo de votos. Aseguró que respetará los resultados oficiales y se mostró esperanzada por la llegada de las actas del extranjero y las observadas. | Canal N

Un conteo ajustado y pendiente de los votos del exterior

El recuento realizado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) muestra una diferencia de apenas unos miles de sufragios. Con casi el 98% de las actas procesadas, Roberto Sánchez, representante de Juntos por el Perú, mantiene una ventaja mínima sobre Fujimori, quien se postula por cuarta vez a la presidencia.

El Jurado Nacional de Elecciones advirtió que el resultado final podría demorar hasta un mes debido a la revisión de actas impugnadas y al arribo de material electoral desde el extranjero. En esta segunda vuelta, parte del escrutinio depende de casi 1,2 millones de votos emitidos por peruanos residentes fuera del país, principalmente en Estados Unidos, Europa y Argentina.

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Tensiones por resultados

El clima de incertidumbre se refleja en las declaraciones de ambos candidatos. Fujimori insistió en que existe “un empate técnico” y que es prematuro proclamar un ganador.

Keiko Fujimori apuesta por el voto extranjero para acortar la distancia con Roberto Sánchez en la recta final electoral| Foto: ANDINA/AFP

“Desde el comando de personeros entendíamos que conforme llegaran las actas del extranjero y de Loreto, junto con las observadas, la esperanza se mantiene desde el comienzo, aunque el país está fragmentado y se deben tender puentes de unidad”, manifestó

La misión de observación electoral de la Unión Europea y la Asociación Civil Transparencia destacaron que la jornada se desarrolló de forma ordenada, e instaron a la población y a las fuerzas políticas a mantener la calma hasta conocer el veredicto final.

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Hoy llegan las actas del voto extranjero

Las actas electorales procedentes del extranjero arribarán hoy a Perú para su procesamiento, en el marco del cronograma de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). El material llega bajo estrictas medidas de seguridad, siguiendo el protocolo de cadena de custodia establecido por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El cargamento incluye actas y cédulas de sufragio provenientes de sesenta circunscripciones internacionales, entre ellas Washington D.C., Nueva York, Londres, Bruselas, Singapur y El Cairo. Según la ONPE, las actas sin observaciones ni errores materiales serán incorporadas directamente al cómputo oficial, mientras que aquellas con inconsistencias serán remitidas al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

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El jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, señaló la necesidad de revisar la legislación electoral para agilizar los plazos y mejorar la eficiencia en el procesamiento de resultados. Por su parte, la Defensoría del Pueblo, a través de Josué Gutiérrez, comunicó que las incidencias detectadas durante la jornada electoral en el exterior no constituyeron acciones organizadas y no comprometieron la transparencia del proceso.