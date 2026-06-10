Cecilia Tait intensifica su apoyo al deporte peruano rumbo a Los Ángeles 2028: “No voy a parar, con promesas no se llega a las metas”

Cecilia Tait intensifica su apoyo al deporte peruano rumbo a Los Ángeles 2028. Crédito: COP

Cecilia Tait reafirmó su compromiso con el desarrollo del deporte peruano en el marco del ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028. La medallista olímpica participó en la ceremonia de entrega de la beca olímpica a la selección peruana de vóley playa, donde la dupla conformada por Lisbeth Allcca y Claudia Gaona recibió un apoyo económico de 30 mil dólares para su preparación internacional.

El evento, realizado junto al Comité Olímpico Peruano (COP) y el Programa de Solidaridad Olímpica del Comité Olímpico Internacional (COI), sirvió como punto de partida para que Tait enfatizara que este tipo de iniciativas no se limitarán a una sola disciplina, sino que formarán parte de una estrategia más amplia de respaldo al alto rendimiento nacional.

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Durante su intervención, la popular ‘Zurda de Oro’ explicó que la entrega de la beca a la dupla peruana marca el inicio de un proceso de acompañamiento más amplio desde su rol como miembro del COI, el cual buscará beneficiar progresivamente a otras federaciones deportivas del país.

En ese sentido, resaltó el potencial del vóley playa para llegar a Los Ángeles 2028 y la importancia de seguir apostando por su desarrollo competitivo. “Yo soy deportista y me voy a ir a contar estrellas a algún lado siendo deportista, medallista. ¿Cómo no ayudarlas? Beach vóley tiene la posibilidad de clasificar a los Juegos Olímpicos. Ese es el sueño de ellas y nuestro”, señaló.

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La 'Zurda de Oro' explicó que el impulso al deporte peruano busca abarcar a más disciplinas en el marco del ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028. (Video: FPV)

La exvoleibolista destacó además que el trabajo conjunto entre el COP, el COI y las federaciones nacionales es clave para sostener procesos de preparación que permitan competir en igualdad de condiciones frente a potencias internacionales.

Apoyo ampliado a más disciplinas deportivas

Más allá del vóley playa, Cecilia Tait remarcó que el objetivo es extender el respaldo a otras disciplinas deportivas del país, con la finalidad de fortalecer el sistema competitivo peruano en su conjunto.

“Más vale tarde que nunca. Ustedes han logrado la esperanza de los deportistas. Acá no queda, acá no es solo beach vóley. Todas las federaciones recibirán el apoyo adecuado para ir a ganar. Hay que trabajar para ir a ganar, para ir a campeonar, porque la medalla la vas a recoger en los campeonatos. Acá entrenas, allá recibes la medalla”, afirmó.

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Asimismo, subrayó la importancia de asegurar recursos sostenibles para la preparación de los atletas, especialmente en aspectos como viajes, concentración y participación en competencias internacionales.

“Este inicio de esta solidaridad olímpica, el dinero que va a llegar no va a quedar ahí. Vamos a seguir trabajando porque la preparación de las chicas no es barato. Por eso es nuestro trabajo de sacar adelante mayor presupuesto, los viajes, la estadía. Competir con los grandes es la única manera para lograr el objetivo”, agregó.

Cecilia Tait trabaja de la mano del Comité Olímpico Peruano de cara a Los Ángeles 2028. Crédito: FPV

Un mensaje de exigencia y continuidad

En otro momento, Tait fue enfática al señalar que el proceso de desarrollo deportivo requiere constancia y resultados concretos, descartando enfoques basados únicamente en promesas.

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“No vamos a parar hasta lograr que todas nuestras chicas puedan traernos una medalla. El que pide poco es un loco y yo siempre me he considerado una loca, así que no voy a parar. Tal vez yo no hable mucho, hablo de todos los logros, pero a mí me gusta entregar lo que es efectivo, directo. No promesas, porque con promesas uno no logra las metas”, expresó.

Finalmente, la exdeportista resaltó que el trabajo recién comienza y que se seguirán articulando nuevas acciones de apoyo desde su rol institucional, aunque evitó adelantar detalles hasta que los recursos sean formalizados.

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Con este impulso inicial a la selección de vóley playa, Tait aseguró que el objetivo es construir una base sólida para que más disciplinas puedan aspirar a competir en los más altos niveles del deporte mundial, siempre bajo un lema común de unidad y desarrollo sostenido del deporte peruano.