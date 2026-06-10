JNJ suspende al juez Richard Concepción Carhuancho: ¿Fue por cantar ‘Triciclo Perú’?

JNJ tiene en la mira al juez Richard Concepción Carhuancho por su participación fuera de los tribunales.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) suspendió preventivamente por 6 meses al juez de investigación preparatoria nacional Richard Concepción Carhuancho por haber incluido a Nicanor Boluarte en una diapositiva. En este procedo disciplinario también se le investiga por cantar ‘Triciclo Perú’ como cierre de un evento jurídico.

La decisión no fue por unanimidad. La propuesta fue planteada por la presidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera, quien no vota por ser instructora, y recibió el respaldo de Gino Ríos, Rafael Ruíz y Víctor Chanduví. Se opusieron a la medida los consejeros Germán Serkovic, Cayo Galindo y Jaime de la Puente.

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Según un documento interno de la Junta al que accedió Infobae, a pesar del empate, la suspensión preventiva del juez Concepción Carhuancho fue aprobada debido al voto dirimente del vicepresidente de la institución, Víctor Chanduví.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) suspende por seis meses al juez Richard Concepción Carhuancho de su cargo, según un memorando oficial.

De acuerdo con el mismo documento, solo se aprobó la suspensión por los dos primeros cargos. Estos son haber incluido a Nicanor Boluarte en una diapositiva de un curso virtual y haber pedido que se elimine del registro de video dicha parte. Se habrían desestimado los cargos de haber dado charlas en institutos privados y no en universidades y haber cantado ‘Triciclo Perú’ en un evento jurídico.

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Cabe precisar que los cargos por los que hoy es suspendido Concepción Carhuancho ya habían sido investigados y archivados por la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial. Esto fue advertido por el abogado del magistrado, Juan Monroy, durante la audiencia ante la JNJ.

De momento solo hay eso. La decisión. Aún no hay resolución para que surta efectos la suspensión. Por ello, el magistrado sigue realizando audiencias en el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. Por ejemplo, hoy evaluó un pedido de prescripción del expresidente Pedro Pablo Kuczynski.

No obstante, la JNJ ya realiza los trámites internos para comunicar a la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, a fin de que “proceda conforme a sus atribuciones”. Es decir, dé por concluida la designación de Richard Concepción Carhuancho en la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada.

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El presidente de la referida Corte, Jhonny Hans Contreras, deberá proponer el nombre de un nuevo magistrado para que reemplace a Concepción Carhuancho, aunque también cabe la posibilidad de que se incorpore uno de los magistrados de investigación preparatoria nacional que la JNJ nombró en 2025.

El plazo de la suspensión preventiva es de 6 meses. Durante ese tiempo, la JNJ deberá tomar una decisión respecto al magistrado: absolución, suspensión o destitución.

La falta muy grave, según la mayoría de la JNJ.

Los cargos

El juez Richard Concepción Carhuancho enfrenta un proceso disciplinario debido a cuatro cargos: haber incluido a Nicanor Boluarte en una diapositiva durante una exposición, solicitar la eliminación de un video donde aparece dicha diapositiva, ofrecer charlas en institutos privados no universitarios y cantar la canción ‘Triciclo Perú’ como cierre de un evento jurídico.

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Durante la audiencia del 26 de mayo, el juez estuvo presente, aunque no realizó declaraciones, y su defensa estuvo a cargo del abogado Juan Monroy. La defensa argumentó que la Ley de la Carrera Judicial permite la participación de magistrados en conferencias y que no existen antecedentes de sanciones por dictar charlas en institutos privados. Además, sostuvo que la advertencia de la JNJ sobre este tipo de conductas fue emitida después de los hechos y carece de rango normativo.

JNJ busca suspender a juez Richard Concepción Carhuancho.

Respecto a la acusación sobre la canción, la JNJ señala un posible daño a la imagen institucional. Sin embargo, la defensa cuestionó la falta de una norma que prohíba a un juez participar en una presentación artística y consideró que no corresponde aplicar una sanción por dicha conducta.

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Cabe precisar que el juez Concepción Carhuancho enfrenta un segundo proceso disciplinario por inaplicar la ley que prescribe delitos de lesa humanidad y la ley que debilita la lucha contra el crimen organizado.