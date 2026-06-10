La selección peruana de vóley afrontará tres competencias este 2026: fechas, rivales y canales TV para seguir a la ‘bicolor’.

La selección peruana de vóley afrontará una agenda cargada en 2026. El equipo dirigido por Antonio Rizola participará en tres torneos: dos de carácter oficial y uno de preparación. A continuación, el calendario de la ‘bicolor’.

El primer torneo será de preparación. La selección nacional participará en un cuadrangular junto a Venezuela y Argentina, que se disputará en Lima durante los últimos días de junio. Aunque la fecha exacta aún no está definida, se prevé que el certamen se juegue en los últimos días del mes.

La principal novedad es que Perú competirá con dos equipos, A y B, con el objetivo de darle más oportunidades a las jugadoras nacionales. Así lo anunció Gino Vegas, presidente de la Federación Peruana de Vóley (FPV), en una entrevista reciente.

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“Vienen Argentina y Venezuela, y vamos a presentar dos equipos peruanos. Lo que buscamos con este cuadrangular es que el profesor Rizola tenga la posibilidad de observar compitiendo a todas las chicas que están convocadas. Esto con efecto de poder ver cuál será el grupo humano con el que contará para la Copa Sudamericana”, señaló.

La selección peruana de vóley presentará dos equipos en torneo amistoso previo a la Copa Sudamericana 2026. Créditos: Puro Vóley / Instagram.

En julio, la selección peruana disputará la Copa Sudamericana —anteriormente conocida como Copa América—, que se llevará a cabo en el país del 22 al 26 de ese mes. El torneo contará con la presencia de ocho equipos: Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Bolivia y Ecuador, entre otros.

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En septiembre, Perú buscará su clasificación al próximo Mundial y a los Juegos Olímpicos en el Campeonato Sudamericano, que se realizará en Brasil. En esa competencia, enfrentará a las selecciones más destacadas de la región.

La Copa Sudamericana de Vóley se jugará del 22 al 26 de julio en Lima. Crédito: CSV

Dónde ver los torneos de la selección peruana de vóley

Latina TV transmitirá todos los torneos de la selección peruana de vóley, incluida la categoría sub 17, a través de su señal abierta (canal 2 y 702 HD). Aún está pendiente la confirmación sobre la disponibilidad de las transmisiones en la aplicación o el sitio web del canal, como ocurrió con la Liga Peruana de Vóley.

Infobae Perú realizará la cobertura de estas competencias en su sitio web, con seguimiento punto a punto, incidencias y declaraciones de los partidos de la selección nacional.

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La 'bicolor' competirá internacionalmente a partir de este mes. Créditos: Latina / Instagram.

Las convocadas de la selección peruana de vóley

- Aixa Vigil (San Martín)

- Brenda Lobatón (San Martín)

- Diana de la Peña (Alianza Lima)

- Maricarmen Guerrero (Alianza Lima)

- Ginna López (San Martín)

- Pamela Cuya (San Martín)

- Sandra Ostos (Alianza Lima)

- Alexandra Machado (Universitario de Deportes)

- Coraima Gómez (Circolo Sportivo Italiano)

- Karla Ortiz (Universitario de Deportes)

- Daniela Muñoz (Universitario de Deportes)

- Lucia Magallanes (Universitario de Deportes)

- Anghela Barboza (Deportivo Géminis)

- Kiara Vicente (Deportivo Géminis)

- Estefany Mariñas (Deportivo Géminis)

- Alondra Alarcón (UNLV de Estados Unidos)

- Fabiana Távara (Eastern Florida State College de Estados Unidos)

- Elizabeth Braithwaite (Trinity Valley CC de Estados Unidos)

- Jade Cuya (Jacksonville Dolphins de Estados Unidos)

- Alondra Villanueva (Seton Hall University de Estados Unidos)

- Yadhira Anchante (AO Thíras de Grecia)

- Camila Pérez (Circolo Sportivo Italiano)

- Antuanette Arteaga (Circolo Sportivo Italiano)

- Andrea Villegas (Circolo Sportivo Italiano)

- Camila Pineda (Deportivo Soan)

- Xina Cortez (Deportivo Soan)

- Cristina Cuba (Regatas Lima)

- Kiara Montes (Regatas Lima)

- Rachell Hidalgo (Regatas Lima)

- Nicole Johansson (Regatas Lima)

- Ingrid Herrada (Olva Latino)

- Jeissy Chía (Rebaza Acosta)

- María José Rojas (Atlético Atenea)

- Saskya Silvano (Atlético Atenea)

- Thaisa McLeod (Atlético Atenea)

- Claudia Palza (Universitario)