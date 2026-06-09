Perú

Votos del extranjero de la segunda vuelta 2026 en Perú: así va el conteo de la ONPE por continente entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

En una elección tan reñida como la que se está viviendo entre los candidatos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú, según expertos, el voto del extranjero podría hacer la diferencia para conocer al próximo presidente del Perú

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Keiko Fujimori y Roberto Sánchez
Keiko Fujimori y Roberto Sánchez emitieron su voto - AFP

La ciudadanía peruana está expectante al avance de la contabilización de los votos del extranjero por parte del la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), porque —según expertos— en una elección tan reñida podrían ser, al igual que las actas impugnadas, determinantes para conocer cuál de los dos, Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) o Keiko Fujimori (Fuerza Popular), ocupará la titularidad en la Presidencia de la República.

Al 21.038 % de actas contabilizadas, según corroboró Infobae Perú en la misma págia web de la ONPE, hablando netamente de los votantes peruanos en el exterior, el resultado parcial coloca a Keiko Fujimori con un 65.973 % (43,358 votos) y a Roberto Sánchez con 34.027 % (22,363 votos).

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El desagregado por continente de la votación en el exterior es la siguiente, a la actualización de 7:32 de la mañana de este martes 9 de junio de 2026:

Millones de peruanos acudieron a las urnas para definir quién será el próximo presidente de Perú entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.
Millones de peruanos acudieron a las urnas para definir quién será el próximo presidente de Perú entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. (ONPE)

ONPE al 21,038% de actas contabilizadas en el extranjero

África — Fujimori: 86.364 % (19 votos) / Sánchez: 13.636 % (3 votos)

América— Fujimori: 68.403 % (38,840 votos) / Sánchez: 31.597 % (17,941 votos)

Asia — Fujimori: 0 % (0 votos) / Sánchez: 0 % (0 votos) A la espera de procesar las actas para contabilizarlas.

Europa— Fujimori: 53.092 % (5,358 votos) / Sánchez: 46.908 % (4,734 votos)

Oceanía — Fujimori: 0 % (0 votos) / Sánchez: 0 % (0 votos) A la espera de procesar las actas para contabilizarlas.

Ilustración en acuarela de Roberto Sánchez con el puño en alto y Keiko Fujimori sonriendo, ambos con banda presidencial, frente al Palacio de Gobierno.
Ilustración en acuarela de Roberto Sánchez y Keiko Fujimori, ambos con banda presidencial, posando sonrientes frente al histórico Palacio de Gobierno de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

ONPE al 95,685% de actas contabilizadas a nivel nacional

Con el 95,685% de actas contabilizadas (nacional y extranjero), estos son los resultados por región (% de votos válidos):

Amazonas — Sánchez: 64,449% / Fujimori: 35,551%

Áncash — Sánchez: 56,600% / Fujimori: 43,400%

Apurímac — Sánchez: 81,162% / Fujimori: 18,838%

Arequipa — Sánchez: 63,597% / Fujimori: 36,403%

Ayacucho — Sánchez: 79,314% / Fujimori: 20,686%

Cajamarca — Sánchez: 66,757% / Fujimori: 33,243%

Callao — Fujimori: 65,606% / Sánchez: 34,394%

Cusco — Sánchez: 77,987% / Fujimori: 22,013%

Huancavelica — Sánchez: 81,402% / Fujimori: 18,598%

Huánuco — Sánchez: 64,140% / Fujimori: 35,860%

Ica — Fujimori: 51,911% / Sánchez: 48,089%

Junín — Sánchez: 54,931% / Fujimori: 45,069%

La Libertad — Fujimori: 57,525% / Sánchez: 42,475%

Lambayeque — Fujimori: 58,848% / Sánchez: 41,152%

Lima — Fujimori: 63,499% / Sánchez: 36,501%

Loreto — Fujimori: 54,285% / Sánchez: 45,715%

Madre de Dios — Sánchez: 69147% / Fujimori: 30,853%

Moquegua — Sánchez: 72,569% / Fujimori: 27,431%

Pasco — Sánchez: 60,764% / Fujimori: 39,236%

Piura — Fujimori: 56,957% / Sánchez: 43,043%

Puno — Sánchez: 86,422% / Fujimori: 13,578%

San Martín — Sánchez: 54,624% / Fujimori: 45,376%

Tacna — Sánchez: 71,365% / Fujimori: 28,635%

Tumbes — Fujimori: 64,339% / Sánchez: 35,661%

Ucayali — Fujimori: 52,545% / Sánchez: 47,455%

Keiko Fujimori con micrófono y Roberto Sánchez con sombrero y lentes gesticulando, ambos con camisas blancas frente a un banner blanco con el logo de ONPE.
La política Keiko Fujimori y el exministro Roberto Sánchez aparecen juntos frente a un banner de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). (Imagen Ilustrativa Infobae)

A esperar resultados oficiales

Roberto Sánchez y Keiko Fujimori coincidieron en enviar un mensaje de prudencia y tranquilidad de cara a esperar los resultados oficiales de la ONPE.

“Nosotros, en primer lugar, hay que tener tranquilidad y serenidad. Ya se han emitido importantes resultados aconteo rápidoy nosotros también agradecemos ese respaldo. Estamos confiados y optimistas, pero como corresponde el conteo al 100 % oficialmente [de la ONPE], aún está por develarse”, dijo Sánchez.

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En, tanto Fujimori señaló: “Estoy optimista, estoy con mucha fe. Estoy un poco ronca, pero fuera de eso, yo creo que estoy muy serena. Ustedes saben que soy muy prudente, así que vamos a esperar”.

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