El estafador de Tinder: por qué Simon Leviev fue rechazado por su madre

¿Por qué Simon Leviev escapó de Israel sin mantener una comunicación con su madre?

La historia de El estafador de Tinder se ha convertido en una de las favoritas de los usuarios que pertenecen a la comunidad de Netflix, la famosa plataforma de películas y series que recientemente expuso a Simon Leviev, un farsante que engañaba a las mujeres que conocía en la aplicación de citas, primero seduciéndolas y luego quitándoles grandes sumas de dinero. Pese a que se ha visto en toda la prensa a nivel mundial, este experto en fraudes no ha presentado algún tipo de arrepentimiento por lo que hizo y hasta anunció en su cuenta de Instagram que está cerca de contar su verdad de todo lo que se mostró en la producción.

Son varios los aspectos de su vida que se tejen a lo largo del documental. Primero el método que usaba para contactar mujeres en Tinder, las sorpresas que organizaba para dar a conocer su nivel económico y las supuestas amenazas que recibía al ser “un hombre importante” en la industria de los diamantes. Luego continuaba con su plan de pedir ayuda para que le brinden tarjetas de crédito con fondos y este los pueda usar para poner a salvo a su equipo de sus “enemigos”. Pero, ¿qué hay detrás de la figura millonaria que creo en Internet?

ESCAPANDO DE ISRAEL

Luego de que su víctima Cecile Fjellhøy descubriera que Simon Leviev en realidad era Shimon Hayut, un hombre común y corriente que no nació en una familia adinerada, decide hacer pública una denuncia contra él por haberla estafado con más de un cuarto de millón de dólares.

Su gran primer paso es acudir a las instalaciones del diario VG para que le regalaran unos minutos y poder exponer todo lo que vivió con el seudo millonario. Ella presentó audios, fotos, videos, mensajes de texto y de WhatsApp donde mostraba lo que este le decía para mantener el engaño y seguir pidiéndole dinero.

El equipo de periodistas que tomó su caso hicieron unas búsquedas rápidas para saber quién era, descubriendo que en realidad Leviev no era su apellido de nacimiento y se lo había cambiado en el 2017 antes de escapar de Israel. Los investigadores decide viajar hasta Tel Aviv, Israel, para rastrear sus pasos, sobre todo porque habían encontrado una dirección donde se encontraría.

Simon Leviev

UNO DE LOS MÁS BUSCADOS EN ISRAEL

Cuando el equipo de VG llega a Israel, acuden a un edificio donde presuntamente vivía el estafador. Mientras esperaban que alguien les abra la puerta, una mujer de avanzada edad se acerca a ellos y les pregunta porqué estaban ahí. Ellos respondieron que buscaban a Simon. Al escuchar ese nombre, la señora se exalta y menciona lo siguiente: “ ¿Dónde está? Tú lo buscas, yo también lo busco. No tengo ningún contacto con él. No tengo nada que ver con él. No sé nada de él desde que tenía 18 años. Cambió su nombre y dirección. Ya no es Hayut”.

Según algunos datos que se han compartido sobre El estafador de Tinder, su madre habría tomado la decisión de rechazarlo luego de que este escapara de Israel tras ser acusado de robar dinero a uno de sus empleadores. Adicionalmente a esto, el Gobierno quería encontrarlo por la serie de denuncias que tenía en su contra, la mayoría de estas por deudas no pagadas.

En la escena que lograron grabar los periodistas se escucha a la hermana de Simon Leviev pidiéndole a su madre que ingrese al departamento, pero esta no le hizo caso y continuó hablando con los reporteros que llegaron a su puerta.

El dato: este timador cambió innumerables veces su nombre y cambio su aspecto físico. Eligió el apellido Leviev para crear su plan de pertenecer a una familia dedicada a la extracción de diamantes y así impresionar a sus víctimas.

