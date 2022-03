Ancón: Sale en libertad sujeto que golpeó brutalmente a madre de su hijo

Sujeto da una fuerte golpiza a la madre de su hijo. Foto: América Noticias.

Ni los gritos del hijo pusieron fin a los brutales golpes. Un sujeto fue detenido el último fin de semana por violentar brutalmente a la madre de su hijo en una vivienda de Ancón, fue liberado por las autoridades judiciales, pese a que el ataque entraría dentro de la categoría de feminicidio.

El sujeto fue identificado como Michael Vicente Ríos y el Ministerio Público determinó que ambos harían terapia.

“Se determinó que debemos hacer terapia por separado porque tiene régimen de llegada hacia mi, si desea visitar a mi hijo debe hacer ese tratamiento”, comentó Madeleine, la víctima.

El Poder Judicial le dictó comparecencia restringida al agresor al vencerse el periodo de flagrancia, por lo que solo queda esperar la realización de la audiencia para continuar con el caso.

El fiscal encargado de este caso es César Huarcaya Cahuana, de la Fiscalía de Violencia contra la Mujer del distrito de Santa Rosa, solicitará que se le imponga a Michael Vicente Ríos una condena de tres años de prisión.

“No puede acercarse a mi, tiene que estar a 500 metros”, añadió la víctima.

El ataque a la mujer ocurrió el pasado 26 de febrero en presencia del hijo de ambos. Una vecina que se encontraba en la parte alta de su casa grabó con un celular la golpiza.

“Lo he denunciado y sigue con las mismas, lo he perdonado por el bien de nuestra familia, pero esta vez tengo q ponerme firme para no volver con el”, comentó.

Ella necesita el tratamiento psicológico, ya que se acostumbró a personar a los que la agredían.

“Yo también necesito llevar esa terapia, porque es la segunda vez que me pasa, el problema también es mío, por ejemplo a mi anterior pareja lo perdone por mas años”, dijo.

Finaliza mencionando que no tiene miedo, porque la comisaría está a la espalda y de vez en cuando pasa una patrulla de un policía.





SUJETO ASESINA A SU PAREJA POR NO ABORTAR

Sin remordimiento y sin culpas, Jhon Montes Contreras confesó de la manera más fría que asesinó a su pareja de 16 años solo por que ella se negaba a abortar al niño que llevaba en su vientre.

Tras varios días de búsqueda, la familia logró que este feminicida confesara el crimen. El sujeto dejó el cuerpo sin vida de su expareja muy cerca a una acequia en un pueblo lejano de la ciudad de Huancayo.

Los familiares al dar parte a la policía, aseguraron que el hombre sabía que la joven era menor de edad y pese a que le habían pedido que termine esa relación, él insistía con buscarla.

Según reporte de la policía, Jhon Montes Contreras con engaños citó a la menor para persuadirla a que abortara. Sin embargo, ella se negó rotundamente a terminar con la vida de su bebé, ya que tenía cerca de 3 meses de gestación.

Tras oponerse y asegurar que lo denunciaría para que se haga cargo del bebé, este feminicida no dudó en apuñalarla tres veces a la menor y así acabar con la vida de la madre y del bebé en cuestión de minutos.

La policía al investigar, asegura que este sujeto todo lo tenía premeditado, ya que al cargar con un cuchillo y llamarla para conversar supuestamente sobre el bebé, es un acto de que todo lo tenía planeado para acabar con la vida de ambos.

Al ser presentado ante la prensa, le consultaron porqué había cometido este asesinato a lo que Montes Contreras respondió: “yo no la quería”, declaraciones que dejó en shock a los que cubrían la información por su frialdad al contar este hecho.





