Iquitos: Ambulantes se agarran a golpes por disputa de espacios públicos

Ambulantes pelean por cupos en la calle 9 en Iquitos. Foto: Buenos días Perú.

Una batalla campal de vivió a horas de la tarde de ayer en Iquitos. Un grupo de ambulantes crean una disputa violenta por puestos de venta en la calle 9, cerca al mercado de Belén; son un grupo de vendedores de calzados y otro de desayunos que quieren volver a tener los espacios que tenían anteriormente.

“Estamos trabajando y nos vienen a atacar”, mencionó una vecina que fue víctima del violento acontecimiento de pelea por espacio en la vía pública.

La Municipalidad distrital menciona que esta calle fue parte del mercado anteriormente, pero en tiempos de pandemia esta decidió destruir estos puestos debido a que la región se encontraba con un considerable aumento de casos contra la COVID-19.

Hace una semana, los vendedores de zapatos fueron los primeros en tomar posición de este lugar, pero luego las vendedoras de jugos se dieron cuenta de esto y quisieron volver a ocupar sus lugares anteriores.

Los vecinos denunciaron que las agresiones fueron realizadas por los abogados de los vendedores que quieren volver a esta zona.

“Ha contratado delincuentes el abogado Jaime Heredia, ha venido a sacar a nueve mujeres, pero la necesidad es mas grande que los golpes. Yo por mis hijos hago lo que sea y trabajo donde sea”, comentó otra vecina.

La Municipalidad de Belén no se ha pronunciado respecto a esta problemática social.

VECINOS DESNUDAN Y AMARRAN A UN POSTE A DELINCUENTE

En el mercado Villasol en el distrito de Los Olivos, un delincuentes decidió ingresar a un negocio de frutas y hurtar una cartera que contenía 400 soles de las ganancias que había tenido la comerciante en el día; como castigo ante eso, lo agarraron, desnudaron y amarraron a un poste al malhechor.

“Tu cartera está completa, no he agarrado ni un sol”, gritó el delincuente, mientras que la señora le reclamaba por haberle robado y exigía que le devuelva su dinero.

Después de unos minutos de estar expuesto a golpes e insultos por parte de los comerciantes, el sujeto terminó confesando y asumiendo la culpa de su delito.

“Lo acepto, he agarrado su cartera, pero no he sacado ni un sol”, repitió.

La Policía Nacional del Perú, llegó luego de unas horas y lo salvó de recibir una paliza; el ladrón fue llevado a la Comisaría Sol de Oro para que se determine lo que se hará con él.

Todo esto ante la impotencia de los comerciantes porque no hay presencia policial y los robos están cada día más presentes en el mercado y en el distrito.

“Así lo están haciendo, en varios sitios he visto que están tomando esa actitud violenta”, comentó una vecina.

Finalmente, los comerciantes aseguran que han decidido tomar medidas extremas para que los delincuentes lo piensen dos veces antes de robar en ese mercado en Los Olivos.

DELINCUENTE ROBA CELULAR Y LUEGO PIDE DISCULPAS

Sadid Fuertes Gutiérrez, alias ‘Pequeño cali’, fue detenido por Escuadrón Verde de la PNP luego de haberle robado el celular a un joven en las inmediaciones de la avenida San Pablo, ubicado en el distrito de La Victoria. La grabación difundida por América Noticias muestras que el sujeto puso resistencia a su detención.

Él intentó huir por los cerros aledaños al parque del Inmigrante; sin embargo, no logró su cometido. ‘Pequeño cali’ fue trasladado a la Comisaria de Apolo, donde tendrá que rendir cuentas ante un fiscal sobre su accionar en horas de la mañana en dicha zona de La Victoria.

Durante la grabación de la detención, el delincuente puso resistencia pero cedió al verse cercado por el grupo policial, quienes lo llevaron hasta donde la víctima para que devuelva el equipo móvil y se disculpe. El trabajador con su motocicleta contó que el celular como mapa para llegar a su destino.





