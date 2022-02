Vladimir Cerrón: Poder Judicial absuelve al líder de Perú Libre del delito de malversación de fondos

Vladimir Cerrón en juicio por malversación de fondos. Foto: Justicia TV

Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, quedó absuelto del delito de malversación de fondos. El Ministerio Público había solicitado 2 años y 11 meses de prisión para la exautoridad regional y los otros acusados por presuntamente haber desviado, en 2012, más de 2 millones de soles destinados a un proyecto de reforestación.

Esta decisión fue tomada la tarde de hoy por el juez Guido Arroyo Ames, del Sexto Juzgado Unipersonal Supraprovincial Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Tras concluir la lectura de la sentencia, el letrado señaló que se dispuso la “anulación de los delitos policiales y judiciales que se hayan generado por el proceso”. Además, que las partes serán notificadas con las resoluciones.

Aparte de Cerrón, fueron procesados el exalcalde de Huancayo, Henry López Cantorin, Ulises Panez, Rocío Cristina Bonifacio Aliaga, Julio Alberto Matos Gilvonio, Estela Encarnación Baldeón Hormaza, Ofelia Rios Pacheco, y William Javier Acosta Laymito. Estos otros siete implicados también fueron absueltos de la acusación fiscal.

Este caso que se le seguía a Cerrón Rojas se debía a que durante su función como gobernador regional de Junín supuestamente había desviado, junto a otros gobernadores regionales en el 2012, más de 2,8 millones de soles destinados a un proyecto reforestación en el valle del Mantaro.

Cabe señalar que el Ministerio Público apelará la decisión del juez Arroyo, según anunció en sus redes sociales. “Fiscal Bonnie Bautista, del 2do Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín, apelará la decisión del juez Guido Arroyo Ames de absolver a Vladimir Cerrón Rojas y otros siete acusados por el delito de malversación de fondos”, tuiteó.

Es de recordar que, el pasado 18 de febrero, en el juicio oral, Cerrón Rojas justificó la redistribución del presupuesto de más de 2 millones de soles para la Reforestación de la Margen Derecha del valle del Mantaro. En ese sentir, dijo que fue necesario para que no se pierda el presupuesto.

Mientras esperaba la sentencia de su juicio por malversación de fondos, Vladimir Cerrón continúa enfrascado en defender a los ministros cuestionados del cuarto gabinete de Pedro Castillo, el cual está liderado por Aníbal Torres.

“La derecha busca censurar a cuanto ministro se nombre, piden cambio en Transporte, Salud, Justicia, Educación, Defensa, etc., se cambian y vuelven con lo mismo, no les gusta nadie, obstruyen frecuentemente y el país entra en parálisis. Ergo, cambiar un ministro no tiene sentido”, apuntó en su cuenta personal de Twitter.

Esta fue la manera en la que el secretario general del partido oficialista se manifestó en contra de la moción de censura contra el ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, y el titular del Ministerio de Salud, Hernán Condori, promovida en el Congreso de la República por bancadas de oposición.

De prosperar la censura, cabe la posibilidad de que el gabinete Torres quede incompleto poco antes de pedir el voto de confianza en el Legislativo, sesión que está programada para el 8 de marzo a las 4 de la tarde.

