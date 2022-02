Diana Miloslavich: En el Perú “seguimos con una tolerancia alta a la violencia”

| Foto: MIMP

La ministra de la Mujer, Diana Miloslavich, afirmó que en el Perú aún hay una tolerancia alta frente a la violencia de género; esto pese a los avances que se han ido alcanzando en estos últimos años. Su pronunciamiento se dio al momento de ser consultada por la burla hecha por Ricardo Mendoza y Norka Gaspar respecto al acoso sexual.

Miloslavich señaló que los medios de comunicación no deben burlarse o crear cualquier mofa de hechos de esta naturaleza, puesto que constituyen un “delito”. Además, señaló que actos como el realizado por estos comediantes abona la idea de impunidad frente a la violencia contra la mujer.

Ante esta coyuntura y la gran cantidad de críticas que se han realizado contra el hecho, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) recordó a través de su Twitter que 7 de cada 10 mujeres han sido víctimas de acoso sexual callejero en el ámbito nacional. La cifra tan solo en Lima Metropólitana es mucho más grave: 9 de cada 10.

“Seguimos con una alta tolerancia a la violencia de género (...) Un medio de comunicación no puede burlarse de un delito, ello abona a la impunidad”, señaló la ministra en una entrevista con TV Perú el 15 de febrero.

SOBRE DENUNCIA DE VIOLACIÓN DE MUJER QUE PARTICIPÓ EN CAMPAÑA DE PERÚ LIBRE

La ministra también se pronunció sobre la denuncia de la violación sexual que sufrió una joven que llegó a Lima para participar de la campaña de Perú Libre en la segunda vuelta, la titular del MIMP dijo que el caso ya está en el Centro de Emergencia Mujer. Esta instancia se está encargando de hacer el acompañamiento debido.

Asimismo, le pidió a los partidos políticos que apliquen la ley para sancionar a sus militantes cuando cometen delitos. “El testimonio de esta joven es una alerta, le estamos dando nuestro apoyo y haremos un seguimiento”, declaró la ministra.

Ricardo Mendoza de Hablando Hueva… y Norka Gaspar están siendo duramente criticados por burlarse de caso de violencia sexual.

RICARDO MENDOZA Y NORKA GASPAR SE DISCULPAN

Luego de que el video de los conductores del programa por internet Complétala, Ricardo Mendoza y Norka Gaspar, usando un caso de agresión sexual como material cómico se viralizara, los cómicos piden discultas. Por varias horas no se realizó ningún pronunciamiento y luego de finalizar una presentación con su compañero de Hablando Huevadas, Jorge Luna, Mendoza publicó un video junto a Gaspar en su cuenta de Instagram donde pide disculpas.

“Hola, ¿qué tal? Yo soy Ricardo Mendoza y ella es Norka Gaspar y somos los conductores de Complétala y este video es para pedirles disculpas. Lamentamos todo lo que ha causado, todo el revuelo, el dolor, la pena la ira”, dijo Mendoza al inicio del video sin hacer mención directa al caso.

Segundos después pronunció en contra de la violencia de cualquier tipo, pero seguía sin referirse directamente al caso siendo cuestionado: de la víctima que había sido violentada en el transporte público. “Aprovechamos para hacer hincapié de que estamos completamente en contra de la violencia en cualquiera de sus modalidades. Y ya sea cualquiera de ustedes, cualquier ser, condición, raza, género, etc, etc, etc, no toleramos ni estamos a favor, ni promovemos, ni nada por el estilo”, agregó.

“Estamos completamente en contra del abuso y de la violencia en cualquiera de sus formas. Y decirles mil disculpas a todas las personas que han pasado por un momento difícil y que también están pasando ahorita por todo esto que les causa esta situación (...) Cuídense y nos vemos pronto”, finalizó.

Mendoza fue el encargado de brindar la mayor parte del pronunciamiento, mientras que Norka Gaspar solo dijo al final del video: “Muchas gracias, amigos y mil disculpas nuevamente”.

