Omar Tello no pedirá declaraciones a Karelim López: “No puedo solicitar algo que desconozco”

Foto: Composición

El fiscal Omar Tello, coordinador de las Fiscalías Anticorrupción, descartó que pretenda solicitar a la Fiscalía de Lavado de Activos la declaración de Karelim López, aspirante a colaboradora eficaz en esa área del Ministerio Público.

Ante ello, Tello precisó que no ha sido comunicado formalmente sobre esta colaboración eficaz que se estaría desarrollando con López ni sobre el contenido que esta tenía.

“En principio, lo que ha trascendido es en los medios de comunicación, formalmente yo no sé cuál es el contenido ni tampoco se me ha comunicado hasta ahora de la supuesta colaboración eficaz. No puedo solicitar algo que desconozco”, señaló en una entrevista con RPP.

Además, volvió a rechazar las acusaciones en su contra que habría dado la investigada, al señalar que no tiene contacto con ningún miembro de la familia o entorno cercano del presidente.

“No tengo el nombre como para establecer alguna vinculación y sobre eso preguntar. Eso es lo primero, y lo segundo es que aún cuando esto haya sucedido, siempre he negado tener cercanía con el presidente y su entorno, eso es absolutamente falso”, expresó.

¿QUÉ DIJO KARELIM LÓPEZ EN SUS DECLARACIÓNES?

La empresaria y lobbista cuando ofreció colaborar con las declaraciones, fue porque “le habían “congelado las cuentas bancarias” y, con esto, se le forzó a hablar, así lo mencionó Américo Zambrano de Hildebrandt en sus trece. Por otro lado, las declaraciones de López se plasmaron en 25 páginas y más de 12 horas de declaraciones.

Estas fueron sus declaraciones:

1. EL PRESIDENTE PEDRO CASTILLO DIRIGE UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL

El objetivo de esta organización era obtener dinero con licitaciones de obras públicas nombrando las Direcciones de Salud, los ascensos a las fuerzas armadas y los reclamos tributarios ante la SUNAT.

Lo que ganaban con este dinero era utilizado para pagar todas las deudas que el presidente había obtenido en la campaña electoral, es decir, él debía pagarle a los empresarios que habían financiado su campaña.

Los involucrados en esta investigación son el Fiscal Superior Omar Tello, la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, el dueño de la casa en Sarratea, Segundo Sánchez, los sobrinos del presidente, Fray Vásquez y Gian Castillo, Bruno Pacheco, el ministro del MTC, Juan Silva y, ‘Los Niños’.

2. LA ORGANIZACIÓN INICIÓ EN SARRATEA

López relata que la organización criminal habría comenzado a dialogar y actuar en un inicio desde la casa del jirón Sarratea en el distrito de Breña en Lima, pero luego, cuando comenzaron las investigaciones, se habría trasladado al Palacio de Gobierno.

3. JUAN SILVA ORGANIZÓ UNA RED EN EL MTC

El ahora extitular del MTC, Juan Silva, realizó una red estructurada para arreglar licitaciones de obras en Provías Nacional, siguiendo con el modelo del Club de la Construcción que consistía principalmente en recibir un porcentaje del costo de las obras licitadas.

4. RED PARA BENEFICIAR DIRECTORES REGIONALES DE SALUD

Con respecto al Minsa, no ahondó mucho en el tema, pero señaló que existe una red que cobra hasta 150.000 soles para nombrar a los directores regionales de Salud.

5. CASTILLO Y PACHECO DISCUTEN

Tras hallar los 20 mil dólares en el baño del exsecretario Bruno Pacheco, el presidente le pidió que renuncie, pero este se negó. Al final lo convenció ofreciéndole ser asesor externo y posteriormente recibir un contrato en el exterior.

El año pasado, se reunieron Pacheco y Rousbelt Oblitas, donde conversaron que el presidente se iba a reunir con Zoraida Ávalos, más conocida por ellos como “la number one” de la Fiscalía y que no se preocupen, porque el caso no iba a ser investigado y moriría en cinco años.





