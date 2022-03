Vladimir Cerrón: “El Defensor del Pueblo no renuncia y el Congreso no dice nada”

Vladimir Cerrón reclama al Congreso. Foto: Composición.

El secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, se pronunció en sus redes sociales acerca de la renuncia del exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva. Todo esto después de que la empresaria Karelim López diera su declaración como colaboradora eficaz por la organización criminal en el MTC liderada por el presidente de la República Pedro Castillo.

Cerrón resaltó que Silva renunció a la cartera debido a que el Congreso de la República lo “presionó”, pero se refirió al Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, que no renuncia y los parlamentarios no dicen nada.

“Renunciaron varios ministros por presión del Congreso, ayer renunció el ministro de Transportes, pero el Defensor del Pueblo no renuncia y el Congreso no dice nada. ¡En la vida todo tiene un sello de clase!”, se lee en su cuenta oficial.

Por otro lado, hace algunos días, Cerrón dio una entrevista a con César Hildebrant, donde conversó sobre diversos aspectos que se vive en esta crisis política y comentó que en el Parlamento peruano “se necesita consenso” y aseguró que el pedido de vacancia de los sectores de derecha no iban a prosperar porque hay muchas bancadas fragmentadas

“Ellos saben que la vacancia no prospera porque no tienen el número de votos necesarios (…) Hay bancadas que están fraccionadas y yo he dialogado con una parte de la bancada de Acción Popular, no con todos, y ellos también veían que había un enfrentamiento que no llevaba a nada bueno. Y ellos conversaron con sus demás colegas para que adoptaran una postura de cese al fuego. Y eso es lo que, al parecer, se ha entendido”, dijo.

Vladimir Cerrón consideró que “uno debe ser opositor cuando haya causas insalvables” y aseguró que eso “deben entenderlo incluso algunos congresistas de nuestra propia bancada”, en referencia a Perú Libre.

También comentó que en Acción Popular hay muchos congresistas “anti Alva, especialmente entre los provincianos”, que se oponen a la presidenta del Congreso, pero no detalló los nombres de los parlamentarios.

Además, desde el 6 de diciembre, en reunión con Pedro Castillo en Palacio de Gobierno, ya se preparaba la salida de Mirtha Vásquez como presidenta del Consejo de Ministros porque se había “caviarizado y eso había apartado al partido del gobierno, que era su principal soporte”.

“Hay ocasiones en las que los compromisos del presidente con el partido no han sido sólidos y han estado sometidos a variaciones. (…) Yo creo que en este cuarto gabinete sí hubo consenso entre el gabinete, la bancada y el partido. Es decir, se retoma lo que nosotros consideramos el camino correcto”, dijo.

Pese a las idas y venidas con Aníbal Torres, Cerrón manifestó que Perú Libre decidió apoyar la candidatura del actual premier y revela qué conversación tuvieron con el presidente del Consejo de Ministros.

“Nosotros llegamos a tener una conversación con el premier y él pone cuatro puntos a debate: uno, mantener la economía social de mercado, que es un asunto discutible para nosotros; en el segundo punto plantea proceder a la revisión de contratos ley, con lo que estamos nosotros de acuerdo; tercero, mantiene la postura de la recuperación y la administración de los recursos soberanos. (…) Tras ese compromiso es que el partido adopta una postura”, expuso.

Cerrón afirmó hay mensajes que no llegan a las masas que lo hacen “ver como un presidente sin tener un norte preciso”.

“El partido no se exime de responsabilidades, el partido también asume y de hecho también está pagando esa mala popularidad. En aquel momento –y no nos arrepentimos– nos pareció el candidato más preciso. Y de hecho se convalida con el triunfo electoral”, sostuvo.





