Amistosos de Perú en junio: fechas, horarios y canales TV confirmados de los duelos ante España y Haití

Amistosos confirmados de Perú en junio: fechas, horarios y canales TV de los duelos ante España y Haití.

La selección peruana disputó sus dos primeros amistosos bajo la dirección de Mano Menezes sin lograr victorias. Ahora, el entrenador brasileño y su equipo tendrán una nueva oportunidad frente a dos selecciones clasificadas al Mundial.

Para la fecha FIFA de junio, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) acordó dos partidos ante rivales que estarán presentes en la próxima Copa del Mundo. Estos encuentros permitirán evaluar el desempeño del plantel nacional.

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A continuación, la programación de los próximos compromisos de la selección peruana.

Programación confirmada de los amistosos de Perú

En primer lugar, Perú se medirá ante Haití el viernes 5 de junio a las 19:00 (hora peruana) en el Nu Stadium, ubicado en Miami, Estados Unidos.

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Posteriormente, la selección nacional enfrentará a España el lunes 8 de junio a las 21:00 (hora peruana) en el estadio Cuauhtémoc, en la ciudad de Puebla, México.

Los amistosos de Perú durante la fecha FIFA de junio.

Canales TV de los amistosos de Perú

Los amistosos de la selección peruana en junio serán transmitidos por diversos canales de señal abierta y cable. América TV (canal 4 y 704 HD) confirmó la transmisión del encuentro, aunque no ha informado si estará disponible en su plataforma América TVGO.

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ATV también emitirá el partido a través de su señal abierta (canal 9 y 709 HD), con una previa que comenzará media hora antes del inicio.

Movistar Deportes continuará con la cobertura de los partidos de Perú en sus señales 3 y 703 HD. Por ahora, no se ha confirmado si el cotejo podrá verse en Movistar Play ni si habrá reacciones en su canal de YouTube.

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Además, Infobae Perú ofrecerá una cobertura digital completa, con previa, seguimiento en tiempo real, goles, jugadas y declaraciones en su sitio web.

Así le fue a Perú en sus primeros amistosos con Mano Menezes

La selección peruana presentó cambios en su juego con la llegada de Mano Menezes, aunque no logró sumar triunfos en sus primeros amistosos. Perú perdió 2-0 frente a Senegal y luego empató 2-2 con Honduras, tras haber estado en ventaja con dos goles del nacionalizado Jairo Vélez.

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El cuadro peruano se dejó empatar 2-2 en la última jugada del encuentro disputado en Madrid - Crédito: Movistar Deportes.

¿Cómo llegan los rivales de Perú?

Haití consiguió una histórica clasificación al Mundial y regresará a la cita mundialista tras 52 años de ausencia. El equipo de Concacaf integrará un grupo junto a Brasil, Marruecos y Escocia.

En sus dos amistosos más recientes por fecha FIFA, los haitianos perdieron 1-0 frente a Túnez y empataron 1-1 con Islandia. Ahora, buscarán un triunfo ante Perú para llegar fortalecido al inicio del torneo.

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Haití jugará una Copa del Mundo después de 52 años.

España clasificó nuevamente a la Copa del Mundo y llega con altas expectativas por la calidad de su plantel y el estilo de juego que desarrolla en el campo.

En la fase de grupos, la selección española enfrentará a Cabo Verde y Arabia Saudita, equipos considerados de menor dificultad, y disputará el primer lugar del Grupo H con Uruguay.

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En sus dos últimos amistosos, España venció 3-0 a Serbia y empató sin goles ante Egipto, que jugó con un futbolista menos durante diez minutos tras una expulsión.

Se esperaba el duelo entre Perú y España por la presencia de Lamine Yamal, uno de los futbolistas más destacados del momento. Sin embargo, el atacante de 18 años quedó fuera de la convocatoria debido a una lesión en la pierna izquierda que lo marginó de la temporada con Barcelona.

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