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Sporting Cristal vs Junior: día, hora y canal TV del duelo por la fecha 5 de la Copa Libertadores 2026

Tras la dura derrota con Palmeiras, los ‘cerveceros’ deberán levantarse frente el cuadro colombiano de visita para pelear por su clasificación a octavos de final en el torneo internacional. Conoce los detalles del crucial duelo

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Sporting Cristal se enfrentará con Junior por la Copa Libertadores 2026.
Sporting Cristal se enfrentará con Junior por la Copa Libertadores 2026.

Sporting Cristal vivió una noche amarga al caer 2-0 frente a Palmeiras en el estadio Alejandro Villanueva, durante la cuarta fecha del Grupo F de la Copa Libertadores 2026. Este resultado significó para los dirigidos por Zé Ricardo la pérdida del primer lugar en el grupo y un escenario más complejo para avanzar a los octavos de final.

El próximo compromiso de los rimenses será ante Junior en Barranquilla, un duelo que se perfila como decisivo en la lucha por un boleto a la siguiente fase. El equipo peruano debe sumar fuera de casa para mantener sus opciones de clasificación, pues cualquier tropiezo podría dejarlo fuera de la competición internacional antes de la última jornada.

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Las anotaciones para el triunfo del 'verdao' contra los 'rimenses' en Matute. (Video: Conmebol)

Sporting Cristal vs Junior: día y hora del partido por la Copa Libertadores 2026

La visita de Sporting Cristal a Junior de Barranquilla se perfila como uno de los partidos más determinantes del Grupo F en la Copa Libertadores 2026. El encuentro está programado para el miércoles 20 de mayo en el estadio Jaime Morón León, escenario habitual para los compromisos internacionales del cuadro colombiano.

El duelo comenzará a las 21:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador, mientras que en Chile, Venezuela, Bolivia y Miami el pitazo inicial será a las 22:00 horas. Por su parte, los aficionados de Uruguay, Paraguay y Brasil podrán seguir el encuentro desde las 23:00 horas.

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Sporting Cristal vs. Junior
Sporting Cristal superó al Junior de Barranquilla por 2-0 en la Copa Libertadores - crédito Sporting Cristal

Canal TV para ver Sporting Cristal vs Junior por la Copa Libertadores 2026

El enfrentamiento entre Sporting Cristal y Junior en Barranquilla, crucial para el destino de ambos en la Copa Libertadores 2026, tendrá una cobertura televisiva y digital que abarcará toda la región. ESPN será la señal encargada de transmitir el partido en directo para Latinoamérica, garantizando que los aficionados puedan seguir cada jugada desde la comodidad de sus hogares.

Quienes prefieran opciones digitales podrán acceder a la transmisión del encuentro a través de Disney Plus, siempre y cuando cuenten con una suscripción activa. Esta alternativa permite ver el partido en distintos dispositivos, facilitando el acceso para quienes no estén frente a un televisor tradicional.

Además, la cobertura informativa se fortalecerá con el trabajo de Infobae Perú, que ofrecerá contenido exclusivo durante toda la jornada. El portal brindará la previa, el minuto a minuto en directo, el resumen de las jugadas más destacadas, la actualización de la tabla de posiciones y el análisis posterior al encuentro. De este modo, los seguidores podrán mantenerse informados sobre cada detalle, incluso después del pitazo final.

¿Cómo marcha Sporting Cristal en la tabla de posiciones del Grupo F?

Sporting Cristal marcha segundo, obligado a sumar en Colombia y a esperar resultados favorables en los otros encuentros para no depender de terceros en el cierre de la fase de grupos. El encuentro ante Junior se presenta como una prueba de carácter y determinación para los ‘celestes’.

El equipo de Zé Ricardo afronta este compromiso con la necesidad de sumar puntos en condición de visitante, después de haber perdido la cima del grupo ante Palmeiras en la jornada anterior. La presión aumenta para rimenses, ya que un resultado adverso podría comprometer sus opciones de avanzar a octavos de final.

El partido en Barranquilla marca una instancia crucial para el cuadro peruano: una victoria lo mantendría en la pelea, mientras que un empate o una derrota lo dejaría a merced de los resultados de sus rivales directos.

Sporting Cristal cayó ante Palmeiras en Matute por el Grupo F de la Copa Libertadores 2026.
Sporting Cristal cayó ante Palmeiras en Matute por el Grupo F de la Copa Libertadores 2026. Crédito: REUTERS

Fixture que le resta a Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2026

  • Quinta fecha: Junior vs Sporting Cristal (20 de mayo / Estadio Jaime Morón León / 21:00 horas de Perú)
  • Sexta fecha: Cerro Porteño vs Sporting Cristal (28 de mayo / Estadio La Nueva Olla / 17:00 horas de Perú)

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