Fiscal Omar Tello: “Hasta el momento no hay vinculación del presidente con el caso Provías”

Omar Tello, fiscal coordinador de las Fiscalías Anticorrupción, informó que se abrió una investigación sobre el caso Provías, en relación a la selección del Consorcio Puente Tarata III donde labora la asesora Karim López, quien visitó al mandatario Pedro Castillo en la casa de Breña. Además, dijo que no hay vinculación con el Presidente de la República.

“La doctora Karla Zecenarro ya ha iniciado investigación, ha hecho incautación, ha verificado documentación y está tomando declaraciones, respecto a ese hecho concreto. Pero hasta el momento de la investigación que viene realizando, no hay vinculación del señor presidente. En una investigación no se puede descartar de que pudiera involucrar a otras personas”, dijo en una entrevista con RPP.

La Fiscalía ha intervenido en el caso porque, según el fiscal Tello, “previamente ha establecido un hecho delictivo, colusión entre proveedor y un funcionario, que lo tenemos plasmado como, por ejemplo, una sobrevaloración con un servicio u obra”.

El Consorcio Puente Tarata III, integrado por las empresas Tableros y Puentes, H. B. Estructuras Metálicas y Termirex, ganó un contrato de licitación por S/ 232,5 millones de soles en Provías Descentralizado, del Ministerio de Transportes (MTC).

Informes del El Comercio y el programa dominical Cuarto Poder informaron que este hecho coincidía con el tiempo en el que Karelim López, empresaria vinculada al consorcio, visitó Palacio de Gobierno y la casa de Breña, donde habría mantenido una reunión con el presidente Pedro Castillo.

Sobre las reuniones del mandatario en la casa de Breña, Tello opinó que si bien son irregulares no implican la comisión de un delito.

“Nosotros investigamos la comisión de delitos y va asociado a establecer que existan hechos delictivos, en lo que corresponde a subsistema de delitos de corrupción. Tenemos la imagen de irregular de algunas reuniones que no debieran darse, pero este criterio no implica la comisión en sí mismo de un delito. No quiero decir que no exista nada, tendríamos que tener primero la comisión de un delito. Eso, tal como está, es una reunión”, señaló.

REUNIONES EN LA VIVIENDA EN BREÑA HABRÍAN VIOLADO CINCO NORMAS DE TRANSPARENCIA

Las reuniones del presidente de la República, Pedro Castillo, en la vivienda de Breña ha causado gran revuelo, pues según el reportaje del programa ‘Cuarto Poder’ estas habrían sido en secreto y sin dejar constancia en el portal de Transparencia e implicarían la vulneración de cinco normas a la transparencia en la gestión pública.

El programa dominical de América Tv mostró cómo Pedro Castillo llegaba a la vivienda de Breña sin su tradicional sombrero y se reunió con empresarios como Karelim López Arredondo, quien visitó hasta en seis oportunidades Palacio de Gobierno y es asesora de Termirex S.A.C, una de las empresas del consorcio Puente Tarata que ganó una millonaria adjudicación el mes pasado.

Tras este destape, la Contraloría ha solicitado al despacho presidencial información sobre las actividades realizadas en la casa del pasaje Sarratea 179, como parte de sus acciones de control.

En tanto, la jefa del Órgano de Control Institucional (OCI) de la Presidencia, Aída Céliz Kuong, solicitó al nuevo secretario de presidencia brinde las facilicades del caso ante el inicio de una acción de control simultáneo a las actividades de Pedro Castillo en el inmueble de Breña.

La procuraduría también emitió otro oficio en el que se pidió se comunique si se cumplieron las recomendaciones hechas en agosto tras conocerse que Castillo despachaba al inicio de su gestión desde Breña y advirtió que ello podría afectar la transparencia del ejercicio de la función pública.

En tanto, Pedro Castillo, en un mensaje a la Nación, rechazó haber tenido participación en actos que favorezcan intereses particulares. También manifestó que las reuniones oficiales se realizan en la sede de Palacio de Gobierno y en su domicilio recibe visitas que son de carácter personal.

