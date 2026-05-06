Todo lo que se sabe de los casos por Coxsackie en colegios de Lima y qué pasará con las clases presenciales

El brote de virus Coxsackie en colegios de Lima ha generado preocupación en la comunidad educativa y entre las familias peruanas. (Andina)

La aparición de casos del virus Coxsackie en colegios de Lima Metropolitana ya genera inquietud en la comunidad educativa y en las familias. Las autoridades confirmaron la presencia de la enfermedad en diversas instituciones, aunque descataron —por el momento— la suspensión general de las clases presenciales.

Solo se ha interrumpido de manera temporal y focalizada la asistencia en algunos salones afectados, mientras que las demás aulas operan con normalidad. El Ministerio de Educación (Minedu) y el Ministerio de Salud (Minsa) emitieron mensajes de calma, asegurando que las medidas adoptadas buscan proteger la salud de los estudiantes sin afectar el desarrollo educativo.

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¿Qué es el virus Coxsackie?

El virus Coxsackie, conocido como la enfermedad de mano, pie y boca, es una infección viral que afecta principalmente a niños menores de cinco años, aunque también puede presentarse en primaria y secundaria, así como en adultos en menor proporción.

Al menos 19 casos del virus Coxsackie, conocido como la enfermedad de mano, pie y boca, fueron detectados en colegios de Lima Metropolitana, lo que ha llevado al Ministerio de Educación (Minedu) y al Ministerio de Salud (Minsa) a implementar medidas sanitarias para evitar su propagación. (Latina Noticias)

El virus se transmite con facilidad en ambientes escolares, especialmente en nidos, guarderías y centros de educación inicial, debido al contacto cercano entre niños.

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Los síntomas principales incluyen fiebre, malestar general, llagas en la boca, erupciones en manos y pies, así como lesiones en la garganta que dificultan la alimentación. La enfermedad suele tener una evolución leve y autolimitada, resolviéndose entre siete y diez días, sin dejar marcas ni complicaciones severas en la gran mayoría de los casos.

Situación actual en Lima

Hasta la fecha, el Minedu ha reportado al menos 23 casos en Lima Metropolitana. Los contagios han sido detectados en instituciones como Melitón Carvajal en Lince, Los Pollitos en Los Olivos, Santísima Virgen de Fátima en Villa María del Triunfo y Libertador San Martín en San Borja. La mayoría de los casos ocurrieron en la primera quincena de abril, con varios estudiantes ya reincorporados a clases tras superar los síntomas.

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El director regional de Educación de Lima Metropolitana, Marcos Tupayachi, enfatizó que no se ha dispuesto el cierre de colegios ni la suspensión general de las clases presenciales. El aislamiento se aplica solo en las aulas donde se detectan casos, por un periodo de hasta dos semanas. Esta medida busca evitar la propagación, sin interrumpir la educación de los demás alumnos.

Una niña llora mientras un profesional médico examina las erupciones en sus manos y boca, síntomas del virus Coxsackie, en medio de una alerta sanitaria por brote en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Medidas de prevención

Las autoridades intensificaron las acciones preventivas y el trabajo conjunto entre el Minedu y el Minsa. Se han reforzado los protocolos de vigilancia epidemiológica y las campañas para promover el lavado de manos, la desinfección de superficies y la ventilación de las aulas.

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Los docentes deben informar de inmediato a la dirección del colegio ante la sospecha de un caso, para activar la coordinación con el sector salud y la UGEL correspondiente.

El Minsa recomienda a las familias que los menores con síntomas permanezcan en casa y reciban una dieta blanda, hidratación adecuada y atención médica en caso de complicaciones. Se desaconseja la automedicación y se insiste en acudir a un centro de salud ante síntomas persistentes o severos.

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El Ministerio de Educación (Minedu) y el Ministerio de Salud (Minsa) descartan la suspensión general de clases presenciales por los casos de Coxsackie. (Andina)

Entre las recomendaciones más importantes figuran:

No llevar al colegio a niños con fiebre o lesiones. Identificar síntomas en los ingresos escolares. Lavar las manos frecuentemente y durante al menos 20 segundos. Ventilar las aulas y desinfectar objetos de uso común. Evitar el contacto directo con personas infectadas. No compartir utensilios personales. Mantener una alimentación adecuada y asegurar una buena hidratación.

Características del brote actual

César Munayco, director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Minsa, explicó que el brote de Coxsackie es estacional y se presenta principalmente entre marzo y junio, coincidiendo con el inicio del año escolar.

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Este año, se han notificado casos en aproximadamente 80 colegios a nivel nacional y el incremento responde a la acumulación de niños susceptibles tras periodos de baja circulación del virus.

Munayco detalló que la transmisión ocurre a través de las vías respiratorias, el contacto con las lesiones y objetos contaminados, así como por vía fecal-oral. El 80% de los casos afecta a menores de cinco años, mientras que los casos en adultos son poco frecuentes.

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Las autoridades aplican el aislamiento solo en salones afectados por Coxsackie, garantizando la continuidad de la educación en los demás grupos.

No existe vacuna disponible para esta enfermedad y el tratamiento es sintomático. El manejo adecuado incluye el control de la fiebre y el dolor, el cuidado de las lesiones y la higiene personal.

Sin suspensión general

Las autoridades educativas reiteraron que la situación no justifica la suspensión total de las clases presenciales. La estrategia se centra en el aislamiento temporal y focalizado de las secciones afectadas, sin alterar el funcionamiento regular de los demás salones. El objetivo es controlar el brote mediante medidas preventivas y la colaboración de la comunidad educativa y las familias.

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El Minedu y el Minsa instan a mantener la calma y a seguir las recomendaciones para garantizar un entorno seguro en las escuelas. La vigilancia y la prevención continúan como prioridades, mientras los casos evolucionan favorablemente en la mayoría de los niños afectados.