Waldemar Cerrón rechaza denuncia contra Pedro Castillo: “Estamos viviendo una dictadura de la derecha”

El congresista Waldemar Cerrón se mostró ofuscado al conocer que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declarara procedente la denuncia contra el mandatario Pedro Castillo, por el presunto delito de traición a la patria, no dudó en reclamarle a la “derecha” por estos cuestionamientos “sin fundamento” - según explica- hacia el jefe de Estado.

En un video mensaje, compartido en la cuenta de Twitter de Perú Libre, el hermano de Vladimir Cerrón sostuvo que se “trasgredió” el artículo 89 del Reglamento de Acusación Constitucional.

“Quiero mostrar la indignación que nosotros sentimos, toda vez que al parecer estamos viviendo una dictadura de la derecha, una dictadura que no acepta haber perdido las elecciones y que tenemos un presidente. Lejos de estar preocupándose por la vacancia, deberían estar preocupándose por leyes a favor de nuestro país, atendiendo la agenda que las mayorías necesitan”, explicó.

“Han trasgredido el artículo 89 del Reglamento de Acusación Constitucional, su inciso B. (…) Entonces, no debió pasar ni siquiera a debate, porque es extemporáneo; sin embargo, se pasó a debate, han modificado y se ha dado la votación. Hemos presentado la reconsideración respectiva”, añadió.

APRUEBAN DENUNCIA CONSTITUCIONAL CONTRA PEDRO CASTILLO

Con nueve votos a favor y ocho en contra, la Subcomisión de Acusaciones aprobó este lunes 28 de febrero declarar procedente la denuncia constitucional 219 contra Castillo Terrones por “presunta infracción constitucional y por la probable comisión del delito de traición a la patria”.

Tras la aprobación, el informe de calificación será remitido a la Comisión Permanente, que votará por su procedencia o por el rechazo de la denuncia.

Cabe mencionar que, en caso de que sea aprobado, la Comisión Permanente debe determinar el plazo dentro del cual la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales realizará la investigación y presentará su informe, el cual no podrá ser mayor de 15 días hábiles.

Por su parte, el titular de la PCM, no dudó en respaldar al presidente Castillo y asegurar que hagan lo que hagan no “podrán encontrar ni un sol ilícito que haya recibido el mandatario”. Recordemos que Aníbal Torres brinda estas declaraciones, al conocer el presunto testimonio de Karelim López, quien es aspirante a colaboradora eficaz y quien habría involucrado al jefe de Estado en actos de corrupción.

“¿Pone las manos al fuego por Pedro Castillo? Lo que puedo decir es que Pedro Castillo no es el ladrón de aquello ladrones que lo quieren comprometer en actos de corrupción. No han probado ni van a poder probar que Pedro Castillo haya recibido un solo sol de la corrupción porque no hay eso”, dijo en declaraciones a la prensa.

“Como dijo el Dr. Nakazaki, los titulares de los medios no corresponden a lo que ha declarado la señora [...] No ha presentado ninguna prueba sobre el presidente”, resaltó.

El primer ministro también fue consultado sobre la moción de vacancia que hoy comenzó a difundir Renovación Popular con la finalidad de obtener el respaldo de otras bancadas.

“Seguramente en el Congreso se habrá iniciado las firmas. Vamos a ver si se completan las firmas o no y ahí se verá cuál es el resultados”, manifestó.

