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Erick Delgado pidió reforma en el plantel de Sporting Cristal tras derrota ante Palmeiras: “Muchos jugadores han cumplido su ciclo”

El exfutbolista cuestionó el accionar del cuadro ‘celeste’ ante el ‘verdao’ por la Copa Libertadores y aseguró que debe haber salidas y fichajes. Catriel Cabellos también se pronunció por la caída ‘rimense’

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El 'Loco' analizó la derrota de los 'cerveceros' ante el 'verdao' en Matute. (Video: L1 MAX / L1 Radio)

La derrota de Sporting Cristal frente a Palmeiras de Brasil, en Matute, por la jornada 4 del grupo F de la Copa Libertadores 2026, encendió las alarmas en la hinchada ‘celeste’. Los errores defensivos y la falta de alternativas en el banco dejaron al equipo expuesto frente a un rival que no necesitó exigirse al máximo para quedarse con los tres puntos y comprometer aún más las aspiraciones internacionales del conjunto peruano.

Las críticas no tardaron en llegar. Erick Delgado fue uno de los más severos en su análisis tras el encuentro, cuestionando tanto el rendimiento colectivo como las decisiones técnicas. “Hoy (ayer) podemos decir que compitió, pero yo no lo veo así. Yo creo que en ningún momento compitió con Palmeiras, que hizo un partido tranquilo y reguló”, declaró para el programa L1 Radio.

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En su óptica, el equipo ‘rimense’ no solo fue superado tácticamente, sino que mostró una desconexión total en su funcionamiento. “Creo que hubo errores puntuales. En ningún momento Cristal tuvo la pelota. Inconexo completamente, nunca hilvanó una sola jugada entera. Después del 2-0 por ahí tuvo un par porque Palmeiras soltó la mano”, detalló.

Ramón Sosa y José López anotaron los goles con los que Palmeiras venció a Sporting Cristal en Matute. - créditos: Palmeiras
Ramón Sosa y José López anotaron los goles con los que Palmeiras venció a Sporting Cristal en Matute. - créditos: Palmeiras

Erick Delgado sobre los cambios en el plantel de Sporting Cristal

La autocrítica de Erick Delgado no se limitó al análisis del partido, sino que profundizó sobre la composición del plantel y no dudó en afirmar que “en Cristal hay muchos jugadores que hay que ser consciente de que han cumplido su ciclo en el club”.

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El ‘Loco’ reconoció que intenta mantener una visión objetiva, pero advirtió sobre el momento delicado que atraviesa la institución: “Yo trato siempre de ser objetivo y de siempre subirme a todo este envión anímico porque el equipo creo que no pasa por un buen momento”.

La necesidad de recambios fue un punto central en su discurso. “Claramente sí entiendo de que hoy hay que replantearse un montón de situaciones y un montón de puestos que donde tienen que buscarse recambios. ¿Volante de contención? No solo eso, sino también los delanteros”, remarcó, señalando áreas específicas que requieren refuerzos inmediatos.

El exarquero fue más allá al referirse a nombres propios. “He jugado con Irven (Ávila) y yo soy agradecido por todo lo que ha hecho, pero creo que en estas instancias no puede, te da muchas ventajas. Con Iberico, realmente Palmeiras... Es que estaban a un ritmo tan diferente que tú decías ‘oye, parecía un equipo de primerísimo nivel y el otro equipo parecía que recién se estaba juntando’”, reflexionó.

El llamado de Delgado apunta a una reestructuración profunda, que implique salidas y nuevas incorporaciones para devolverle competitividad a Sporting Cristal. Por lo pronto, el técnico Zé Ricardo ya confirmó que se reforzarán pensando en el Torneo Clausura.

Las anotaciones para el triunfo del 'verdao' contra los 'rimenses' en Matute. (Video: Conmebol)

Declaraciones de Catriel Cabellos tras derrota de Sporting Cristal ante Palmeiras

En contraste con la mirada crítica de Delgado, Catriel Cabellos, uno de los jugadores del plantel, ofreció una lectura más equilibrada tras el resultado adverso. “(Palmeiras) siempre es uno de los candidatos en la Libertadores y la verdad que nos costó el encuentro. La sensación es un poquito también de frustración porque hicimos buen partido, le jugamos de tú a tú a un grande y creo que estamos para muchas cosas”, precisó.

‘Catri’ subrayó el margen de error reducido que existe en la Copa. “En la Libertadores no te puede equivocar más que con estos equipos. Todos los partidos son así y creo que vamos a mejorar muchas cosas para los siguientes partidos. Dependemos de nosotros mismos, algo que lo venimos buscando desde el año pasado, y vamos a luchar para clasificar”, afirmó.

De cara al próximo compromiso, el volante de 21 años ya piensa en el duelo ante Alianza Lima por el Torneo Apertura. “Ya estamos pensando en ese partido. No te da tiempo para pensar en este partido, más allá del resultado y todo; hay que pensar ahora en Alianza y salir con todo ese partido”, comentó.

Sobre el reto de alternar competencias, el jugador nacido en Argentina añadió: “¿Cambiar el chip de Copa Libertadores a Liga 1? Lo tenemos que hacer, nos toca porque jugamos cada tres o cuatro días, y es algo que vamos a hacer desde mañana (hoy)”.

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