Lima será sede mundial de la ciencia pesquera

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La designación de Lima como sede de la reunión anual del Grupo de Trabajo de Acústica Pesquera, Ciencia y Tecnología (FAST-WG) del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES) en abril de 2027 es una noticia que merece celebrarse. Esto es el reconocimiento internacional a décadas de esfuerzo científico del Perú en la gestión de sus recursos marinos.

El FAST-WG se consolidó en la década de los ochenta para reunir a los principales expertos en metodologías acústicas y tecnologías aplicadas a la investigación pesquera. Desde entonces, se ha convertido en un foro donde se presentan avances, se debaten protocolos y se fortalecen proyectos de cooperación internacional. El Instituto del Mar del Perú (Imarpe), colaborador pleno del ICES desde el año 2000 gracias a la gestión del Almirante Luis Giampietri, ha mantenido una participación constante en este espacio. Pero la presencia peruana no se limita al Imarpe sino también a científicos del Instituto Humboldt de Investigación Marina y Acuícola (IHMA), de empresas pesqueras y de instituciones aliadas también han aportado conocimiento y experiencia.

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La reunión de 2026 se llevó a cabo en Wageningen, Holanda, en la cual el Perú tuvo una participación activa. El Ing. Mariano Gutiérrez, director Científico del IHMA, presentó los avances logrados en el empleo de sonares para la detección acústica de cardúmenes de anchoveta, junto con otras contribuciones nacionales sobre la relación ecológica entre la anchoveta y la munida. Estos proyectos reflejan la capacidad del país para generar conocimiento de frontera.

En el marco del FAST-WG, el Perú y sus socios —Imarpe, IHMA, Simrad, la Sociedad Nacional de Pesquería, entre otros— han venido desarrollando un protocolo para el uso cuantitativo de sonares omnidireccionales. Gracias a ello, hoy es posible estimar el volumen de cada cardumen, su velocidad y dirección de natación, así como indicadores de biomasa.

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La designación de Lima como sede en 2027, genera la expectativa de recibir a más de cien científicos de todo el mundo, marca un hito histórico, por primera vez Sudamérica acogerá este encuentro. Será una ocasión para mostrar al mundo los avances logrados en investigación acústica y gestión pesquera, y también para invitar a científicos de países latinoamericanos —Chile, Argentina, Ecuador, Colombia, Brasil— a sumarse a esta plataforma de cooperación regional.

La relevancia de este evento trasciende lo académico. En un contexto global donde la sostenibilidad de los recursos marinos es cada vez más cuestionada, que el Perú se posicione como anfitrión de un encuentro científico de esta magnitud envía un mensaje claro: somos un país capaz de liderar con conocimiento, de abrir nuestras puertas a la comunidad internacional y de demostrar que la pesca puede gestionarse con responsabilidad y sostenibilidad.

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El reto será aprovechar esta vitrina. No basta con organizar una reunión impecable; es necesario que el Estado y el sector privado trabajen de manera articulada para que los avances presentados se traduzcan en políticas públicas sólidas y en prácticas empresariales sostenibles. La ciencia es el puente entre la explotación racional de los recursos y la preservación de los ecosistemas marinos.

En 2027, Lima no solo será sede de un evento científico, será el escenario donde se reafirme que la pesca peruana tiene futuro si se construye sobre la base del conocimiento, la cooperación y la transparencia. Esta oportunidad demostrará al mundo que el Perú no solo es un país pesquero, sino también un país científico.

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