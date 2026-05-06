Separan e investigan a policías por acta falsa en Trujillo: registró atropello de vigilante como “caída”

Una mujer que conducía en estado de ebriedad atropelló salvajemente a un vigilante en Trujillo, dejándolo en estado crítico. El caso se agrava al revelarse que el informe policial inicial describió las lesiones como una "caída de altura", lo que desató una investigación y la separación de los agentes involucrados.|ATV Noticias

La investigación sobre el atropello que dejó en estado crítico a un vigilante en la urbanización El Golf de Trujillo ha dado un nuevo giro, luego de que se confirmara que la Policía Nacional consignara información falsa en el acta policial. Las autoridades han decidido separar e investigar a los agentes responsables de registrar el accidente como una “caída”, en lugar de un atropello, y han anunciado medidas drásticas para esclarecer lo ocurrido.

El accidente, ocurrido la noche del domingo 3 de mayo, quedó registrado en cámaras de seguridad que muestran cómo la conductora Maricsa Alfaro Cerna, a bordo de una camioneta Mercedes-Benz, arrolló violentamente a Juan Martínez Torres, de 54 años, quien cumplía funciones de vigilancia en la zona. Sin embargo, en el acta policial inicial, los agentes consignaron que el vigilante había sufrido los golpes producto de una caída desde las alturas, una versión desmentida por testigos y las imágenes obtenidas.

PUBLICIDAD

El jefe de la Región Policial La Libertad, general Ricardo Espinoza, expresó su indignación por el proceder de los policías involucrados y confirmó que los agentes han sido separados de sus funciones mientras dura la investigación.

Separan e investigan a policías por acta falsa en caso de atropello a vigilante en Trujillo| ATV

“Los policías, desde mi punto de vista, han actuado con falta de profesionalismo, porque hemos verificado el diagnóstico real de la víctima y es prácticamente un accidente. Iniciarle una investigación ante el órgano de control y generar su cambio a otra unidad por falta de profesionalismo”, declaró Espinoza.

PUBLICIDAD

No obstante, esta información habría recibido de parte de los médicos que atendieron a la víctima, por lo que se espera sus descargos para conocer qué sucedió aquella noche.

Confirmación de alcohol en la conductora y antecedentes

El peritaje determinó que Maricsa Alfaro Cerna conducía bajo los efectos del alcohol, con 1.84 gramos de alcohol por litro de sangre, casi cuatro veces el límite legal permitido. La conductora, quien ya se encuentra detenida, participó en la reconstrucción de los hechos y, según se informó, se acogió a su derecho a guardar silencio durante la diligencia. La audiencia para definir su situación legal se realizará en las próximas horas.

PUBLICIDAD

No es la primera vez que Alfaro Cerna se ve involucrada en un accidente de tránsito. En 2019, protagonizó un despiste tras intentar esquivar un camión que invadió su carril. Ahora, enfrenta una investigación por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud.

Un agente de seguridad permanece grave tras ser impactado por una camioneta cuyo permiso de conducir estaba caducado desde hace años, mientras familiares piden sanción para la responsable| Latina Noticias

Mientras tanto, Juan Martínez Torres continúa en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Belén de Trujillo, luchando por su vida. El esposo de la conductora aseguró que la familia está cubriendo todos los gastos médicos y brindando apoyo a la víctima.

PUBLICIDAD

“El señor en ningún momento está desamparado. Nosotros estamos brindando todo el apoyo necesario”, declaró.

No obstante, los familiares del vigilante sostienen que la intención de la familia de la conductora es “arreglar” el caso fuera del ámbito judicial, algo que rechazan de manera tajante. “Acá no hay arreglo. Mi tío va a quedar mal, mi tío está destrozado”, expresó la sobrina de la víctima.

PUBLICIDAD

Un guardia de seguridad resulta gravemente herido luego de un impacto que lo aplasta contra una pared mientras cumplía sus funciones en la urbanización El Golf| Sol TV

La Policía Nacional ha iniciado un proceso disciplinario y las investigaciones continúan para determinar las responsabilidades penales de todos los implicados. Asimismo, se conoció que la conductora fue liberada ayer, 5 de mayo, en horas de la noche.