Yahaira Plasencia tuvo que sacarse radiografía tras golpe de su bailarín: “Me dolió muchísimo”

Yahaira Plasencia no sufrió fracturas ni lesiones tras duro golpe de su bailarín. (Foto: Captura)

Yahaira Plasencia se realizó una radiografía tras el duro golpe que recibió en la boca por parte de uno de sus bailarines mientras se encontraba en el show de una reconocida marca de helados. Como se vio, uno de sus bailarines levantó el brazo justo cuando la salsera se encontraba entrando al escenario y golpeo su dentadura con el micrófono.

Horas después, la cantante de salsa utilizó sus historias de Instagram para contarle a sus más de 3 millones de seguidores que se encontraba bien y que asistió a una clínica dental para que los especialistas puedan revisar sus dientes.

“Todos saben que ayer (27 de febrero) tuve un accidente que me dolió muchísimo, la verdad, por eso me retiré. Vine donde las mejores doctoras que siempre me atienden (...) Todo está bien, no pasó a mayores”, comentó Yahaira cuando se encontraba al costado de las especialistas en odontología.

Asimismo, las doctoras contaron que los resultados de su radiografía salieron bien descartando alguna lesión o fractura. Además, le sugirieron que continúe asistiendo a sus controles para monitorear el estado de su dentadura. Yahaira Plasencia se mostró agradecida con la atención y aseguró que siempre se atiende con ellas.

Cabe resaltar que el incidente no pasó de ser un mal momento, pues la interprete de “Y le dije no” no dudó en publicar este hecho en su cuenta de Instagram, dando muestra que lo toma todo con humor. Incluso, en otro momento la vemos junto a sus integrantes de equipo comiendo en un restaurante.

Yahaira Plasencia tuvo que ir al médico tras recibir golpe de bailarín. (Video: Instagram)

YAHAIRA PLASENCIA CONFIRMA DISTANCIAMIENTO CON PANCHO RODRÍGUEZ

A Yahaira Plasencia no le habría gustado para nada las recientes declaraciones de Pancho Rodríguez en el programa de Magaly Medina, donde confesó que sí se llegaron a besar porque “confundieron la amistad”. La salsera dejó en claro que está soltera, y admitió que el chileno y ella ya no se seguían más en Instagram.

“No nos seguimos… pero igual yo siempre he dicho que mi discurso es el mismo de siempre, que le deseo lo mejor y que le vaya bien en todo”, sostuvo.

Una vez más, Yahaira no respondió si habían confundido su amistad o por qué se llegaron a distanciar cuando lucían tan unidos antes de su problema con Migraciones. “No voy a tocar el tema, que ahí quede, que le vaya bien”, fue lo único que dijo.

YAHAIRA PLASENCIA NO REGRESARÁ A ESTO ES GUERRA

Yahaira Plasencia indicó que la producción de Esto es Guerra nunca la llamó para pertenecer a la nueva temporada por los 10 años de transmisión y tampoco hubiera aceptado porque está enfocada en su carrera artística, ya que muy pronto viajará a Europa para una gira musical.

Asimismo, Yahaira aseguró no entender porqué Peter Fajardo, productor del reality, dejó entrever que ella estaría en la temporada, ya que nunca se contactaron y él sabía bien que tenía otros compromisos.

“No, te juro que no sé (porqué dijo eso). Yo a Peter lo adoro, él sabe que puede contar conmigo para lo que sea, pero él sabe que yo no sirvo para Esto es Guerra”, indicó.

Por otro lado, descartó haber rechazado su ingreso a Esto es Guerra por una supuesto enfrentamiento con Rosángela Espinoza. Sobre su actual relación con la ‘Chica selfie’, la cantante nacional dijo lo siguiente: “Con ella súper bien. El año pasado hemos estado en la misma temporada juntas y todo bien. Todo súper bien”.

Yahaira Plasencia revela la verdadera razón por la que no está en Esto es Guerra. (VIDEO: América TV / América Hoy)

SEGUIR LEYENDO