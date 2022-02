Pedro Castillo: Artista que le compuso canción al presidente fue designada jefa de gestión social del Minem

Hilda Geldres Sánchez, la nueva jefa de la Oficina General de Gestión Social del Minem.

Desde el Ministerio de Energía y Minas (Minem), un nombramiento ha sorprendido a propios y extraños. El titular del sector, Carlos Palacios, designó como jefa de la Oficina General de Gestión Social a Hilda Geldres Sánchez , quien le compuso una canción al presidente Pedro Castillo cuando este se encontraba en la segunda vuelta de las elecciones generales 2021.

La designación de la cantante fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N° 060-2022-MINEM/DM, publicada este marte en el diario “El Peruano”. De acuerdo a una investigación de la revista Caretas, la ahora funcionaria del Estado es antivacunas y, desde sus redes sociales, impulsa el cierre del Congreso de la República.

Asimismo, se opone a que cambien a los ministros cuestionados, como lo son el ministro de Salud, Hernán Condori; ministro de Transporte, Juan Silva; y el mismo ministro del Minem, Carlos Palacios, quien es investigado en el Ministerio Público junto al actual gobernador regional de Junín, Fernando Orihuela, por el presunto delito contra la administración pública.

En la hoja de vida de Hilda Geldres figura que es socióloga formada en la Universidad Nacional San Agustín, de Arequipa. Además, tiene una maestría en seguridad y medioambiente, lo que le ha permitido laborar en diversas instituciones públicas.

En cuanto al sector privado, la artista ha trabajado como relacionista comunitaria en la minera Las Bambas y fue coordinadora de relaciones comunitarias del proyecto Majes Siguas II, de acuerdo a lo expuesto en su cuenta de Facebook.

En las elecciones extraordinarias del 2020, Geldres postuló al Congreso con el partido Contigo (exPeruanos por el Kambio) y militó en Alianza para el Progreso entre el 2014 y el 2016, según con el Registro de Organizaciones Políticas (ROP).

Como se recuerda, hace unos días, Jorge Luis Chávez Cresta presentó su carta de renuncia irrevocable al cargo de viceministro de Minas ante el ministro Palacios Pérez. En ella, señaló que se ha comenzado a designar a funcionarios respondiendo a una “consigna partidaria” como parte de una cuota política.

“El sector Energía y Minas requiere de funcionarios y políticas técnicas y especializadas, condiciones que no se están respetando con la reciente asignación de funcionarios, cuya incorporación responde a una consigna partidaria de repartición de puestos y no a méritos ni experiencia profesional”, decía la misiva de Chávez Cresta.

Jorge Chavez expuso esto en referencia a que el ministro Palacios nombró al abogado Loly Wilder Herrera como secretario general de la cartera. Cabe destacar que Herrera es allegado al secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, tanto así que el 2019 fue nombrado gerente general regional del Gobierno Regional de Junín, cuando Cerrón lo presidía.

CANCIÓN COMPUESTA PARA PEDRO CASTILLO

En medio de la segunda vuelta de las elecciones generales 2021, cuando Pedro Castillo competía palmo a palmo con la líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, Hilda Geldres compuso “Pedro Castillo ya ganó”.

“… Nuestro pueblo empezó a rugir / no nos van a vencer con sus leyendas urbanas, / no nos van a callar la venganza contra el Perú / ya llegó a su fin…” reza la canción de la joven cantautora. “Pedrito, te digo a ti, somos un huracán. Maestro, no olvides tu pueblo leal. Los millones de peruanos marchamos junto a ti”, continua.

PRONUNCIAMIENTO DE HILDA GELDRES

Esta noche, Hilda Geldres utilizó sus redes sociales para justificar su designación como jefa de la Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energías y Minas: “El Personal de confianza. Es aquel qué ha sido evaluado. Y cumple los requisitos para dicho cargo. Para informar algunos hermanos Peruanos. Mi talento es único y lo llevo desde niña. Componer es mi Pasión. En mi perfil Profesional soy Socióloga de la Universidad Nacional de San Agustín de mi Ciudad bella y hermosa Arequipa. Egresada con una Maestría en Seguridad y Medio Ambiente. Evaluador de Riesgos y Desastres Naturales. Especialista en Conflictos sociales. Trabajo en el Estado desde el año 2011 . Ingresen a Sunedu. Y desde esa fecha hasta el día de hoy no paro. Mis trabajos siempre han Sido en Comunidades. Soy Quechua Hablante muy orgullosa de mi cultura. Y que digan que no cumplo el Perfil. Solo para malinformar en nuestro País. Es porque nosotros lo permitimos. No nos van Amilanar. Los Peruanos somos más fuertes. Bendiciones a todos. Sobre mi designación evaluaré la continuidad pero de ninguna manera vamos a caer en el juego de algunos Periodistas”.

SEGUIR LEYENDO