A pocos días de haber tomado juramento a los nuevos integrantes de su cuarto gabinete ministerial, el presidente Pedro Castillo es blanco de críticas por la designación de ciertas figuras cuyo pasado resulta ser polémico. Junto con el ministro de salud, Hernán Condori, el ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios Pérez, es cuestionado por su pasado. En el caso de este último, un informe de la Contraloría general de la república , lo habría desacreditado como director regional de Energía y Minas de Junín.

Se trata de un documento emitido en mayo del 2019, apenas cuatro meses después de que Palacios Pérez asumirá el cargo durante la nueva gestión de Vladimir Cerrón. El informe advirtió que el hoy titular del Minem “no acredita estar habilitado; no cuenta con estudios de especialización, no acredita la experiencia relacionada con el cargo ; por lo antes expuesto, el señalado funcionario no cumpliría con los requisitos mínimos; el legajo no se encuentra archivado conforme lo establece el Manual Normativo de Personal”.

Ministro de energía y minas no estaría calificado para el cargo, según Contraloría

Frente a esta situación, el organismo regulador recomendó a las autoridades tomar las medidas correctivas necesarias, pero la región Junín acababa de reelegir a Vladimir Cerrón como su gobernador. Siendo Palacios Pérez militante del partido Perú Libre su futuro en el puesto para el cual no calificaba no estaba en peligro.

El órgano de control incluyó a Palacios en la lista de 38 funcionarios de Junín que no estaban habilitados para el cargo. Como Director Regional debía acreditar el “título profesional de ingeniero de minas, ingeniero metalurgista colegiado y habilitado para ejercer la profesión”. Además, debía contar con una experiencia laboral no menor a 5 años, estudios de especialización o experiencia vinculada al cargo, aspectos que no fueron acreditados.

EL MISMO ERROR

Tras las crisis de gabinete que ha tenido que enfrentar el presidente Pedro Castillo, tanto sus seguidores como la oposición expresaron su deseo de que el mandatario logre convocar a las personas más idóneas en las diversas carteras que existen. Sin embargo, la designación de personas sin la formación ni la trayectoria necesaria es un error que el jefe de Estado ha repetido más de una vez, siendo una de las más recientes el caso de Wilber Supo .

Luego de más de dos semanas de iniciado el derrame de Petróleo desde la refinería La Pampilla de Repsol, Castillo decidió nombrar a un nuevo ministro del Ambiente, es así que designó a Wilber Supo. E ste postuló para una curul en el parlamento por el partido de gobierno Perú Libre, sin lograrlo. Incluso -en campaña- planteó la convocatoria a una Asamblea Constituyente y en sus redes sociales es muy asiduo promoviendo las actividades y posición de este partido político.

De acuerdo a su hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), estudió geografía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y cursó estudios técnicos de computación en el Instituto Eiger. Como experiencia laboral, señaló que se desempeñó como docente desde el 2019 en la institución educativa B.F. Skinner, un colegio ubicado en el distrito de Carabayllo. Finalmente, Supo tuvo que dar un paso al costado.

Frente a las diversas crisis que afronta el país, ya sea económica, social o ambiental, la población espera que se convoque a las figuras mejor preparadas para afrontar los retos que están por llegar. Sin embargo, las últimas decisiones del presidente Castillo han despertado una ola de críticas que, a su vez, le exige extender su mano a los profesionales de trayectoria, así no compartan del todo la ideología que defiende.

