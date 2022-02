Pedro Castillo confirma que “se evaluará posibilidad de ampliar aforos al 100%” pese a críticas a la propuesta

Pedro Castillo junto al premier Aníbal Torres (izquierda) y al alcalde de Lima, Jorge Muñoz (derecha). Foto: Consejo de Ministros.

El presidente de la república, Pedro Castillo, confirmó esta tarde que mañana, 23 de febrero, en sesión de Consejo de Ministros, se evaluará la posibilidad de ampliar aforos al 100%, propuesta hecha hace algunos días por el titular del Ministerio de Salud, Hernán Condori.

El mandatario dio este anuncio durante su participación en la reunión plenaria con mancomunidades municipales de Lima Metropolitana en Palacio de Gobierno , en dónde también estuvieron presentes algunos ministros de Estado.

En su discurso, Castillo terrores se refirió a que esta medida ayudaría a los municipios en materia de reactivación económica, pese a que varios especialistas han manifestado que la propuesta de abrir el aforo al 100% es demagógica y carece de sustentos.

“Que bien que se haya tocado el tema de la reactivación económica. Mañana mismo se va a evaluar la posibilidad de ampliar el aforo en algunas de las instituciones y en los espacios sociales. De esa manera, a través de ustedes, los alcaldes, se siga inyectando estos presupuestos para aperturar e iniciar con las obras que ustedes tanto anhelan, esa deuda que tenemos con la población”, comentó el presidente.

Del mismo modo, precisó que comprende el malestar de los burgomaestres, quienes –según explicó– no pueden concretar las promesas que hicieron a sus electores en campaña, ahora que llegaron al cargo que postularon, por culpa de la pandemia de la COVID-19.

“Yo sé que ustedes también sienten la frustración de no poder cumplir con la expectativa y con ese sueño de cuando se ha llegado a ocupar la alcaldía. Todas las autoridades tenemos que entender que no ha sido culpa del alcalde ni del gobernador, no es culpa del ministro, sino que es por la situación de la pandemia, que es un tema de carácter mundial”, indicó.

Por su parte, el ministro de Salud descartó que se trate de una iniciativa populista y recordó que se respalda en los criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“No es una medida populista y esto no lo estamos haciendo recién. Durante toda la pandemia se evalúa cada quince días, cada semana, la curva epidemiológica en la que está disminuyendo la cantidad de casos de COVID-19″, señaló.

PIDEN A MINISTRO DE SALUD EXPLICAR CRÍTERIOS PARA AMPLIAR AFOROS AL 100%

Desde que anunció su intención de abrir al 100% los aforos en lugares sociales abiertos y cerrados, el ministro Condori ha recibido críticas y cuestionamientos por su propuesta. Desde el Congreso de la República, el parlamentario Juan Carlos Mori, presidente de la Comisión COVID-19, exhortó al titular del Minsa a explicar los criterios por los cuales plantea esta medida.

A través de una carta, el congresista de Acción Popular consideró que, pese a que las hospitalizaciones y casos positivos de COVID-19 han ido en descenso, las medidas que permitieron enfrentar esta pandemia deberían permanecer “hasta tener planes concretos a largo plazo y un sistema de salud fortalecido”.

“La adopción de estas medidas podrían generar un recrudecimiento de la tercera ola en el país, teniendo en cuenta que los niveles de cobertura de la tercera dosis administradas, según datos del Ministerio de Salud, revelan que, en regiones de San Martín, Huánuco, Cajamarca, Huancavelica, Ucayali, Ayacucho, Puno, Madre de Dios y Loreto, están por debajo del 20% de cobertura”, manifestó en la misiva.

Comisión COVID-19.

