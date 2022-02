Betssy Chávez afirma que denuncia constitucional contra María del Carmen Alva la hizo en su papel como congresista

Betssy Chávez, ministra de Trabajo y Promoción del Emple (MTPE). Foto: Ministerio de Trabajo

La ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chávez, presentó una denuncia constitucional contra la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva el lunes último. Este martes, en declaraciones a la prensa precisó que fue en su calidad de congresista.

Este recurso fue presentado luego de que se hiciera pública la reunión que sostuvieron Alva y congresistas opositores al Gobierno el pasado 9 de febrero en un hotel miraflorino, según informó el semanario Hildebrandt en sus Trece.

Según informó Chávez, la denuncia ha considerado una serie de acciones que tienen una línea de tiempo qe datan desde el año pasado. Considera que hay una serie de actos preparatorios que dan lugar a un accionar constante que tiene todo el dolo que exige el tipo penal y considero que sí debe revisarse.

“Esta acción es una suerte de sedición, es una suerte de organización porque no estamos ante una sola persona, son diferentes parlamentarios que han hecho reiterativamente no solo acciones solicitando la vacancia, sino con declaraciones constantes ante los medios. Esto tiene su propio camino”, aseveró.

Aclaró que la denuncia constitucional la interpuso en su calidad de congresista, porque aunque no recibe sueldo como legisladora, dentro de sus funciones como congresista están las de fiscalización y representación, así como su participación en el Pleno y en comisiones. Es dentro de esas funciones legislativas es que presentó la denuncia constitucional contra la titular del Congreso. Chávez informó que el lunes dio cuenta al Ejecutivo de su denuncia para que tengan conocimiento, porque era algo que ellos no sabían.

Respecto a si hay alguna contradicción ya que como titular del MTPE debe buscar el voto de confianza del Congreso, pero como congresista interpone una denuncia, señaló que en el caso de su rol como ministra, como Ejecutivo siempre están dispuestos siempre al diálogo.

“Quiero que diferenciemos, yo tengo mis funciones como ministra y como congresista, yo no estoy haciendo nada en contra de la ley. Estoy actuando de acuerdo a la ley. Esto tiene su camino, no es que uno presenta una denuncia y tiene un resultado inmediato”, indicó.

COMUNICADO DE LA MESA DIRECTIVA

La Mesa Directiva del Congreso de la República, conformado por los congresistas María del Carmen Alva (Acción Popular), Lady Camones (Alianza Para el Progreso), Enrique Wong (Podemos Perú) y Patricia Chirinos (Avanza País), emitió un comunicado el lunes en el que calificó como “irresponsables”, la declaraciones del presidente del consejo de ministros Aníbal Torres, al considerar que se habría dirigido a la presidenta del Congreso “tono amenazante acusándonos de golpistas”.

Además señalaron que el premier, durante la conferencia que dio este lunes junto a sus ministros, se negó “a responder preguntas sobre presuntos actos de corrupción en el Poder Ejecutivo, agudizando de esta manera la crisis política y la ingobernabilidad en las que nos encontramos”.

Al respecto, Betssy Chávez comentó que la presidenta del Parlamento emitió un pronunciamiento “que claramente no representa a toda la pluralidad política del Congreso. Y lo emitió, y se respeta. Entonces nosotros como parte del Ejecutivo vamos a tender puentes de diálogo, pero no por eso vamos a dejar de accionar en mi caso como congresista”.

Añadió que hay que ver en las encuestas cuál es la calificación actual del Congreso. “Hay un tema de legitimidad constante. Creo que el comunicado es muy ofensivo, no creo que represente a los 130 parlamentarios, creo que representa a María del Carmen Alva. No he conversado con cada uno de los señores de la Mesa Directiva, pero leo el comunicado y escucho a ella hablar a Alva”.

