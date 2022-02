Keiko Fujimori: José Domingo Pérez pide adelantar juicio ante cambios a la ley de colaboradores eficaces

Imagen de archivo del fiscal peruano José Domingo Pérez llegando a la prisión de Santa Mónica para interrogar a Keiko Fujimori, después de que un juez ordenó un juicio por acusaciones de que utilizó a su partido conservador para lavar dineros de la constructora brasileña Odebrecht en Lima, Perú. 18 de marzo, 2019. REUTERS/Guadalupe Pardo/Archivo

Firme en decisión. Al conocerse que habría una modificación en la ley que involucra a colaboradores eficaces, el fiscal José Domingo Pérez señaló que el Poder Judicial debería adelantar el juicio oral de Keiko Fujimori y de otros dirigentes de Fuerza Popular.

Con este enfoque y para garantizar el avance correcto del proceso, el fiscal Pérez ha solicitado al juez Víctor Zúñiga Urday que el expresidente de Odebrecht Marcelo Bahía Odebrecht y el exrepresentante de la constructora en el Perú Jorge Barata se presenten y declaren en la etapa de juzgamiento.

Cabe mencionar que Barata y otros ex altos empleados de la empresa brasileña aseguraron y confirmaron que la compañía entregó US$ 1 millón a la campaña presidencial de Keiko Fujimori en 2011. Estas declaraciones se dieron durante el proceso de investigación que pone en la palestra a la hija del ex presidente Alberto Fujimori.

Pérez manifestó como una manera de advertencia que el dictamen que se acaba de aprobar recientemente por parte de la Comisión de Justicia del Congreso para modificar la Ley de Colaboración Eficaz , podría tener efectos adversos sobre los procesos en curso, como el seguido contra la ex candidata a la presidencia, Keiko Fujimori.

“Si se obtienen las manifestaciones de Odebrecht, Barata y otros, los cambios que el Congreso pretende aplicar a la Ley de Colaboración Eficaz no serían perjudiciales para el juzgamiento de Keiko Fujimori y sus coinculpados”, explicó.

De dar el visto bueno, el juez Víctor Zúñiga Urday al requerimiento del fiscal José Domingo Pérez, será factible adelantar el juzgamiento a Keiko Fujimori y sus cómplices.

“Todas esas iniciativas legislativas (para cambiar la Ley de Colaboración Eficaz) lo que están buscado es generar una incertidumbre en el desarrollo de los procesos penales. Recordemos que Jorge Barata es colaborador eficaz, y la persona jurídica Odebrecht también está sometida a la colaboración eficaz. Las recientes iniciativas legislativas podrían representar un cierto riesgo en la etapa principal de este proceso penal, que vendría a ser el juzgamiento”, advirtió el fiscal José Domingo Pérez.

“Entonces, son esos factores los que obligan a la Fiscalía -si es que el juez lo considere pertinente- a actuar anticipadamente. Hay antecedentes, como el caso Josef Maiman. Maiman falleció, pero lo que declaró ya es una prueba cuya validez ya no será discutida, porque ya se actuó. Otro caso es el de Gil Shavit, del caso de la Costanera del Callao”, informó el fiscal Pérez.

Keiko Fujimori habló sobre el gobierno de Pedro Castillo. Foto: Andina

Por otro lado, manifestó que “prácticamente estamos llegando a la culminación del proceso penal. Es decir, estamos adelantando el juicio oral. Si el juez nos concede ese pedido, espero que no haya oposición y se concluya este proceso en todas sus etapas”, apuntó

Recordemos que hace unas semanas, el fiscal Domingo Pérez, anunció que el juicio contra Keiko Fujimori sería a fin de año.

“Ya se puede juzgar a Keiko Fujimori, a Jaime Yoshiyama y los demás implicados a finales de este año, esa es al meta, siempre y cuando la el Poder Judicial pueda dar los medios que logren la descarga procesal del juez de este caso y en general a todos los jueces del caso Lava Jato”, dijo a TV Perú.

En ese mismo contexto, el letrado detalló que en marzo del año pasado la investigación terminó y se presentó una acusación formal. Aseguró, que actualmente el proceso está en una etapa intermedia en la que el juez evalúa la acusación antes del inicio del juicio definitivo.

“La investigación ha terminado en marzo del año pasado, se hizo la acusación penal que ha implicado a personas físicas y jurídicas, procesalmente estamos en una etapa intermedia. Es una etapa de control de acusación. El juez está revisando la acusación para ver si de ella vamos a un juzgamiento”, agregó.

