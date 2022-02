Estas fueron las reacciones que dejó la medida impuesta por Aníbal Torres de brindar armas no letales al serenazgo

Varias figuras políticas se pronunciaron sobre la nueva medida impuesta por el premier Aníbal Torres. Foto: Infobae

Tras una conferencia de prensa, el premier Aníbal Torres señaló que los serenzgos deberían portar armas de fuego no letales en las calles, ya que los delincuentes se encuentran armados y que se ‘repliegan’ frente a ellos.

“El serenazgo no va a poder enfrentar a la delincuencia sin armas. Hemos visto que se repliega frente al delincuente que esta cometiendo el delito, ya que está armado. Entonces por qué no debatirlo, el serenazgo debe estar armado con armas no letales, no con armas letales, que eso no se desvirtúe”, comentó.

Ante esta declaración, muchos políticos se pronunciaron en redes sociales y medios de comunicación. Algunos se mostraron de acuerdo con la medida, sin embargo, otros no.

En el caso del ministro del Interior, Alfonso Chávarry, señaló que la propuesta de dar armas no letales al Serenazgo es algo que debe evaluarse, pues se trata de una propuesta delicada. Indicó que el uso de armas requiere de un capacitación especial.

El alcalde de Comas, Raúl Díaz Pérez, se mostró a favor de esta medida y comentó que se trata de una “efectista”.

“ Con las armas no letales se usan balas de goma y gas comprimido , entonces tranquilamente si se usan bien y se capacitan bien, se puede hacer frente a la delincuencia”, comentó a la prensa.

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, se mostró en contra de la propuesta, ya que “no resuelve el problema” y la calificó como una medida ‘facilista y efectista’.

“Dotar de armas no letales a los serenos es una medida facilista y efectista que no resuelve el problema real de la inseguridad ciudadana y que, por el contrario, acrecentaría la escalada de violencia”, así lo mencionó a través de su cuenta oficial de Twitter.

En el caso del líder del Partido Morado, Lucho Durán, considera que estas politicas de estado son hechas a base del ‘populismo’ y que darles armas de fuego sería “un despropósito”.

“Presidente @PedroCastilloTe, las políticas de Estado, especialmente las de #SeguridadCiudadana, no pueden hacerse sobre la intuición y populismo. Es responsabilidad del presidente del Consejo de Ministros @anibaltorresv y su equipo recurrir a la ciencia y a la evidencia”, señaló.

“Frente a la inseguridad, necesitamos estrategias para que la @PoliciaPeru combata inmediatamente el robo en las calles. Los serenazgos deben apoyar en esta lucha, pero darles armas de fuego sería un despropósito”, finalizó.

TORRES SE PRONUNCIA NUEVAMENTE

Torres volvió a pronunciarse sobre esta medida y afirmó que esta propuesta se basa en la realidad ya que la Policía ha sido “superada amplísimamente” por la delincuencia.

Durante su discurso en la reunión ejecutiva con mancomunidades municipales de Lima, el primer ministro indicó que el estado de emergencia en Lima y Callao a fin de combatir la ola delictiva que azota la capital ha ido funcionando, pero precisó que los agentes de serenazgo no podrán enfrentarse a la delincuencia sin armas.

El premier remarcó que la propuesta se basa en que serenos usen armas no letales, previa preparación. En esa línea, señaló que toda idea tiene que ponerse a debate para que pueda culminar en una medida en beneficio de la seguridad de los ciudadanos.

“El serenazgo, hemos visto que no se repliega frente al delincuente porque está armado y entonces por qué no debatir sobre que también los serenos deben estar armados no letales, no con armas letales. Que no se desvirtúe lo que estamos hablando. Que se debata, habrán opiniones a favor, habrán en contra, pero luego de ese debate puede salir una solución que beneficie a la seguridad ciudadana. Imagínense ustedes con la contribución de todos los serenos cómo se incrementaría la fuerza que tiene la policía para combatir la inseguridad ciudadana”, insistió.





