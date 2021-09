Melissa Klug y Jesús Barco se comprometen: Revelan imágenes exclusivas de la pedida de mano

La pedida de mano se realizó en la vivienda de Melissa Klug, ubicada en Santiago de Surco. (Foto: Instagram)

El pasado miércoles 9 de septiembre, Melissa Klug y Jesús Barco celebraron su primer aniversario con un inesperado anuncio: se van a casar. Aunque se conocían pocos detalles sobre la pedida de mano, la ‘Blanca de Chucuito’ compartió con sus miles de seguidores el momento exacto en el cual el futbolista le pidió matrimonio.

A través de sus redes sociales, la empresaria de 37 años publicó un corto vídeo de aquella inolvidable noche. En las imágenes, se puede ver cómo Jesús Barco se arrodilla ante ella frente a la mirada atónita de todos sus familiares.

Además, se puede observar el gran evento que se preparó para ese momento tan especial, ya que hubo música, comida, flores, globos, fuegos artificiales y un gran letrero de luces que decía la frase “Marry me (cásate conmigo)” al borde de una piscina.

Cabe destacar que los hijos de Melissa Klug, Samahara Lobatón, Gianella Marquina, Melissa Lobatón, Jeremy Farfán, Jeffersón Farfán , fueron cómplices de la pedida de mano de su madre, quien terminó llorando de felicidad.

“Quiero compartir con ustedes un pedacito de la noche mágica que viví con la complicidad de mis hijos e hijas. Una felicidad pura y bonita que merece ser celebrada con todos los que me quieren porque no se puede disimular — sorry haters. La sorpresa fue doble al ver a las personas que más amo a mi lado esa noche celebrando nuestro amo”, detalló Melissa Klug en su cuenta oficial de Instagram.

“ Gracias Jesús barco por ese momento tan maravilloso por tu amor y sobre todo por tu paciencia , te amo y SI mil veces SI” , añadió la también influencer.

MAMÁ DE JESÚS BARCA DEDICA TIERNO MENSAJE

La madre del futbolista Jesús Barco, Gloria Bozzeta Bustamante, estuvo presente durante la emotiva pedida de mano de la pareja, por lo que no dudó en expresar su total felicidad luego de hacerse público el compromiso.

“Jesús y Melissa, decirles que la noticia de su compromiso para mí fue una de las emociones más importantes de mi vida, de mi corazón solamente salen los mejores deseos para ustedes y que su amor sea eternamente infinito. Verlos felices me hace muy feliz”, escribió Bozzeta a través de una historia de Instagram.

Pero no solo eso, la madre del deportista demostró que apoyará a su hijo en esta nueva etapa de su vida al lado de Melissa Klug, por lo que les dio la respectiva ‘bendición’ a su relación amorosa:

“A ti, Jesús, gracias por hacerme cómplice de tus sueños, sabes que te amo y que siempre estaré para apoyarte. ¡Felicidades! ¡Dios los bendiga siempre!”, agregó.

Tras ello, el exjugador de Universitario de Deportes agradeció las palabras de su madre. “Te amo, madre de mi corazón. Gracias por todo y por compartir este día tan lindo conmigo. Te amo”, expresó el joven de 24 años.

¿CUÁNTO COSTÓ LA PEDIDA DE MANO DE MELISSA KLUG Y JESÚS BARCO?

Durante la emisión del programa Magaly TV, La Firme, Magaly Medina dio a conocer cuánto habría gastado el futbolista para pedirle matrimonio a Melissa Klug. Según las estimaciones, el evento y el anillo de compromiso habrían costado en total 50 mil soles aproximadamente.

“Bueno, habrá gastado todos sus ahorros Jesús Barco, ¿no? Porque ni carro tiene todavía. Antes lo veíamos manejando el carro de la hija de Melissa, o sea, que si quieren casarse pronto, no creo que tenga para la boda”, expresó la popular ‘Urraca’.

Del mismo modo, la “Urraca” sostuvo que Melissa Klug habría afirmado que ningún hombre hizo lo mismo que Jesús Barco, ni siquiera Jeffersón Farfán, su expareja y padre de dos de sus hijos.

