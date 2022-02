Magaly Medina a Anthony Aranda tras su ingreso a EEG: “Ahora con quién lo ampayaremos”

Magaly Medina criticó a Anthony Aranda por sus aires de 'divo' en Esto es Guerra

Magaly Medina inició su programa criticando el ingreso de Anthony Aranda a ‘Esto es Guerra’, quien en el reality indicó que nunca le declarará a los programas de espectáculos porque maltrataron a su novia, Melissa Paredes.

“Hoy no debería estar bailando, porque estoy apenadísima porque Anthony Aranda, el bailarín activador de la Melissa Paredes, acaba de decir que él no le va a dar declaración a ningún medio de espectáculos porque hace cuatro meses estamos atacando a su novia y han dicho una sarta de mentiras sobre él. Ay mira, qué pena. Lo que nos vamos a perder por no poder entrevistarlo, porque no nos da entrevistas”, se burló Magaly.

Agregó que a Aranda ya se le cumplió el sueño de entrar a la TV. “Este chico toda la vida ha querido destacar, por eso cuando era nada más que el bailarín de las famosas que llegaba hasta el show de Gisela Valcárcel, pues él trataba de enamorar a una y a otra, hasta que por fin le ligó con la Melissa Paredes y ahora tiene la fama de partidor”.

Magaly Medina aprovechó para criticar a Esto es Guerra por siempre convocar personajes que han estado envueltos en escándalos. “Así es EEG, un reality que coge a las personas que de alguna forma están en el candelero y los llama para generar su noticia cotidiana, su capítulo a capítulo y su telenovela”.

“¿Qué creen que va a pasar? Ay esos capítulos van a estar interesantes, ¿con quien lo ampayaremos esta vez a Anthony Aranda? Debe estar temblando Melissa Paredes, porque ella no se siente segura en esa relación. Sabe que así nomás la van a reemplazar”, manifestó.

Magaly Medina se burla de Anthony Aranda tras su ingreso a EEG | VIDEO: ATV

‘MELISSA ES TONTA ÚTIL’

En otro momento, la ‘Urraca’ calificó a Melissa Paredes como la ‘tonta útil’ de Anthony Aranda. “porque le ha estado sirviendo para ayudarlo a él a tener más followers, más vistas en redes sociales, por eso cuando lo vean sobrado tipo divo cuando todavía no le ha ganado a nadie”

“Tú eres uno advenedizo que lo único que ha querido es ciertamente llegar a un reality como Esto es Guerra. Hoy lo veía llegar como un pavo real, así todo creído, miraba a todo el mundo de arriba para abajo como si él le hubiera ganado a alguien. ¿A quién le ha ganado? ¿Al Gato Cuba? Le ganaste a Melissa y ¿cuál triunfo es ese?”, criticó duramente la periodista.

SEGUIR LEYENDO