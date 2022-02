Magaly Medina tras clausura temporal de Magic Dog: “No es suficiente”

Magaly Medina apoya cierra de hospedaje para mascotas en Pachacamac. (Foto: Captura de ATV y Facebook)

La Municipalidad de Pachacamac decidió clausurar de manera temporal el hospedaje para mascotas Magic Dog, esto luego que el programa Magaly Tv: La firme diera a conocer las diferentes denuncias por maltrato animal que recaían sobre el presunto centro especializado para mascotas.

Cabe precisar que la existencia de este lugar se hizo conocido por Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de Lamadrid, pues sus perritos se encuentren internados desde hace tres meses en dicho establecimiento mientras duran las remodelaciones en su casa.

“Yo creo que si no han querido abrirle la puerta a los fiscalizadores, quiere decir que algo esconden. Cuando uno no tiene nada que esconder abre las puertas a cualquier hora del día”, dijo la popular ‘Urraca’.

Asimismo, la polémica periodista se burló de En Boca de Todos por haber realizado un enlace con Magic Dog días anteriores a la clausura temporal, pues el programa de América Televisión señaló que Magaly Tv: La firme solo buscaba desprestigiar este centro para mascotas.

“ Bien chistosos, por eso es que no tienen credibilidad, por eso es que son un par de payasos hablando tonterías. ¿Dónde están las 20 cuidadores que dijeron que había? ¿Dónde están esas personas uniformadas? Solo hay dos cuidadores y ni están uniformados”, dijo.

“Si va la municipalidad no te va a pasar una invitación diciendo a qué hora va a fiscalizarte (...) ¿Cuándo le van a abrir las puertas a la municipalidad? Un día que seguramente se encuentre todo maquillado le van a dejar entrar para que les levanten la clausura temporal”, añadió.

NO ES SUFICIENTE

Para Magaly Medina que haya sido clausurado de manera temporal no es suficiente, pues fácilmente el centro especializado puede volver a solicitar una inspección y así arreglar todas sus irregularidades antes que llegue fiscalización.

“ Yo creo que el cierre temporal no es suficiente . Un emprendimiento tiene que respetar todo, si un emprendimiento trabajo con animales no tiene que ser inhumano, un emprendimiento al que le pagan plata por cuidar a tus animales no pueden tratarlos como si fueran presos”, precisó.

Además, la ‘Urraca’ sostuvo que esperaba que con todas las denuncias que han mostrado contra el establecimiento hayan hecho abrir los ojos de Cassandra Sánchez de Lamadrid y Deyvis Orosco para que retiren a sus perritos del lugar.

“ Después de todas estás denuncias nosotros esperábamos que el corazón de Deyvis y Cassandra se sensibilizaran y se llevaran a sus mascotas a vivir con ellos, porque su gran disculpa y excusa fue que estaban remodelando su casa . Hoy hemos visto en redes sociales que dos meses atrás también celebraron el primer mes de sus bebé y más en su departamento”, señaló.

“Hoy lunes de madrugada estaba con su bebé en su casa, entonces si puede estar con su bebé en casa, ¿por qué no pueden estar tus mascotas contigo? O sea no estás remodelando”, dijo.

Hospedaje para mascotas fue clausurado de manera temporal por la Municipalidad de Pachacamac. Magaly Medina pide sanción más drástica.

PIDE QUE REGALE A SUS MASCOTAS

Finalmente Magaly Medina le pidió a Deyvis Orosco que regale a sus mascotas si ya no deseaba tenerlos, pues entendería si desea hacerlo porque tiene varias razones, pero le pidió que los saque del centro en el que se encuentran para que pase a manos de una familia que de verdad los cuide.

“Si ellos no pueden tenerlo o ya no quieren, porque deben de tener 50 mil razones, entonces deberían de buscar un hogar compasivo en el que le puedan dar realmente la calidad de vida que se merecen”, sentenció.

