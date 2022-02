Walter Gutiérrez: “No me interesa la política, pero voy a cumplir mi competencia hasta el último día que esté en el cargo”

Foto: Andina

Luego de varias críticas y de pronunciarse sobre los diferentes acontecimientos de la crisis política que se vive en el Perú, el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, negó que sea un “actor político” y manifestó que el rol de la Defensoría del Pueblo es ser “garantizar de derechos”.

“No soy un actor político. Basta revisar las sentencias del Tribunal Constitucional para recordar que la Defensoría del Pueblo además de ser garante de derechos es supervisor de la buena marcha de la administración”, señaló en una entrevista con RPP.

Además, comentó que cumplirá con su competencia en la Defensoría hasta que termine su cargo en marzo del presente año a pesar de que no le interese la política.

“No estoy haciendo política, no me interesa la política, no tengo agenda política, pero voy a cumplir mi competencia de la Defensoría hasta el último día que esté en el cargo. Con mucha anticipación, anuncié que yo iba a estar solo hasta el mes de marzo, voy a cumplir con eso. No pretendo quedarme en el cargo”, dijo Gutiérrez, cuando fue consultado por los cuestionamientos a su rol de parte de las bancadas de Perú Libre y Perú Democrático.

Gutiérrez afirmó que la Defensoría no va a dejar de ser “incómoda” tras su salida como líder de la institución. “Es una institución robusta, madura, con un equipo que tiene no menos de 15 años en el cargo”, dijo.

GUTIÉRREZ SOLICITA QUE SE REPONGA EL GABINETE MINISTERIAL

El titular de la Defensoría pidió al presidente Pedro Castillo que recomponga el Gabinete Ministerial liderado por Aníbal Torres mediante un pronunciamiento. Ahí, le recordó que “la facultad presidencial para designar ministros no constituye una competencia discrecional ilimitada, sino que debe respetar, principalmente los principios de correcta administración pública y de garantía de los derechos humanos”.

Añadió que el presidente revela su “profundo desapego al derecho a la salud” al haber designado a Hernán Condori en la cartera de salud. “Es una afrenta a las víctimas de la pandemia y el desafío de gestionar una cartera tan importante”, manifestó.

“Son razones constitucionales por las cuales tiene que recomponerse el gabinete, es evidente que se está destruyendo la administración pública”, opinó.

BANCADAS QUE DARÁN EL VOTO DE CONFIANZA AL GABINETE TORRES

Así como hay bancadas que no le darán el voto de confianza a Aníbal Torres , hay otras que ya están decididas en darlo, ya que confían en la gestión que pueden hacer los actuales ministros.

Este es el caso de Perú Libre, por medio de Waldemar Cerrón , reveló que tras la reunión de dos horas con el premier, el diálogo con todos los presentes fue armónico y que sintieron el respaldo tanto del presidente del Consejo de Ministros (PCM) y del Ejecutivo. Por lo que les pidió a las demás bancadas una reunión con el premier en busca de llegar a consensos y lograr la estabilidad política que anhelan.

“Estamos convencidos de que, con el diálogo, la concertación va a llevar a nuestro país adelante. Nosotros, luego de esta reunión, hemos acordado respaldar al 100% a este Gabinete Aníbal Torres” , sostuvo este martes a los medios de comunicación.

Perú Democrático mantuvo la reunión con el premier y aseguró que también lo apoyarán. El congresista Carlos Zeballos, dijo que, si bien varios ministros son controversiales, el gabinete tiene que “emprender trabajo”. “Hay cuestionamientos, hay investigaciones de por medio, vamos a darle el voto de investidura al gabinete”, dijo.

Sin embargo, Zeballos precisó que apoyarán eventuales interpelaciones que se presentan a los ministros puestos que su labor como legisladores es la de “fiscalizar y controlar”. " Si hay algo mal, ellos tienen que venir al Congreso a rendir cuentas de lo que hacen, no puede ser que haya ministros que no estén dando resultados. Vamos a apoyar interpelaciones de ser necesario” , expresó.

Somos Perú comparte el mismo sentir, su legislador, Wilmar Elera, explicó que su apoyo al gabinete Torres es para evitar que el país se paralice, pero que prevé interpelar luego a los ministros cuestionados.

“Lo que no queremos es que el Perú se paralice, no tener un Gabinete Ministerial en funciones implica una paralización e incertidumbre en la economía y no estamos para eso”, argumentó el congresista.





