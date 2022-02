Pedro Castillo: “Aníbal Torres va a sustentar el 8 de marzo ante el Congreso de la República”

Aníbal Torres es el premier del cuarto gabinete de Pedro Castillo. Foto: Andina

El mandatario Pedro Castillo informó que el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, se presentará el martes 8 de marzo ante el Pleno del Congreso de la República para solicitar el voto de confianza.

“Insto al Congreso de la República que nos vamos a poner de acuerdo y nuestro doctor, Aníbal Torres, va a sustentar el 8 de marzo en el hemiciclo” , dijo el jefe de Estado durante su visita a Cutervo, en Cajamarca.

Pedro Castillo había invocado al Parlamento para que reciba a su cuarto gabinete ministerial -en menos de seis meses- el lunes 28 de febrero porque el 8 de marzo los “limita a ciertas cosas porque hay ya un plan de trabajo”, pero luego cedió.

Ya el jefe del Gabinete, Aníbal Torres, había aceptado y confirmado que asistiría al Congreso de la República para solicitar el voto de confianza.

“Nosotros aceptamos la fecha propuesta. Nosotros nos sometemos a eso. Allí no hay nada más que hablar. El Congreso nos dará la confianza o no nos dará la confianza. Y contentos, porque eso es constitucional” , manifestó.

El premier también pidió que haya “fin a los conflictos” entre el Ejecutivo y el Legislativo después que hiciera una demanda tras la reunión de María de Carmen Alva y otros congresistas de derecha en el hotel Casa Andina de Miraflores para planear vacar al presidente.

“Dialogar para enrumbar al país por la vía del éxito. Todos tenemos que anteponer nuestras decisiones de la índole que sea y poner por delante al Perú. Ese es nuestro objetivo. Al menos siento que ese es el objetivo de la presidenta del Congreso de acuerdo a lo que ella ha manifestado”, concluyó.

ENTREVISTA A PEDRO CASTILLO

Durante una entrevista con el programa radial La Pizarra, el presidente Pedro Castillo dijo que busca conciliar con el Congreso de la República para que tanto sus ministros como él puedan trabajar en pos del país.

“En el Congreso hay un cierto sector que no mira al país y sus respuestas son netamente de carácter político. Y cuando yo llamo a un provinciano para ser ministro o convoco a un maestro para que sea ministro de Educación y no sean los de siempre; o cuando llamo que el ministro de Agricultura sea un agricultor, no les gusta” , expresó, aunque evitó mencionar al cuestionado ministro de Salud, Hernán Condori.

Pedro Castillo explicó que cuando tiene su gabinete armado, luego estructura su “plan de trabajo”, pero como a los ministros los citan al Congreso nunca pueden acompañarlo a otras ciudades o pueblos del Perú.

“El Congreso nos quiere poner la agenda, teniendo una agenda grande para el país. Yo convoco y me dirijo al Congreso peruano para que volteemos la página y pensemos en el país. Por nuestra parte, no ha pasado por mi cabeza cerrar el Congreso. Yo lo que quiero cerrar son las brechas en este país”, finalizó.

